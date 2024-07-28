面条种类多，哪些健康又不失美味？喜欢吃面食，不妨选择富含营养物质的面条，如荞麦面、蔬菜面等。面条属于碳水化合物，应酌量吃，也要避免在烹煮过程中加入过多调料。

吃下热呼呼的白米饭，或唏唏咻咻将面条吸入口中，都能给予大家最实在的饱腹感。米饭与面条是亚洲人的主食，含有丰富的碳水化合物。《联合早报》保健记者之前推荐健康米种受到读者热烈欢迎，这期推荐六种营养面条。

面条形状不同，口感各异，左起顺时针：Hakubaku有机绿茶荞麦面、揖保乃糸有机手延素面、滝沢更科十割荞麦面、Simply Natural有机手工菠菜面、关庙面，以及味香园南瓜板面。（龙国雄摄）

Hakubaku有机绿茶荞麦面

Hakubaku有机绿茶荞麦面是用小麦粉和少许荞麦粉制成，并添加绿茶粉，丰富味道也增添抗氧化益处。荞麦面属于健康面条，含有丰富的维生素B与蛋白质。这款面条无添加盐分。

荞麦（soba）含有很高的膳食纤维，能延缓餐后血糖上升的速度，有助血糖控制，以及促进肠胃蠕动。不过，荞麦面仍属于碳水化合物，应酌量吃，也要避免在烹煮过程中加入过多调料。（文／孙慧纹）

▲售价：$4.28（200克）

揖保乃糸有机手延素面

日本“手延素面”，也称手工拉面，有上百年的历史。“揖保乃糸”手延素面产自日本兵库龙野，选用当地优质小麦粉、天然泉水和赤穗盐为原料，经一天半反复揉面、手工拉伸制成，质地柔韧，口感弹滑。

优质小麦粉营养丰富，包含七种微量营养素：维生素B1、维生素B2、叶酸、烟酸、钙、铁，以及锌，是人体必需营养素。经常食用营养强化的小麦粉，可帮助改善膳食营养，补充缺少的微量营养素，减少各种营养缺乏症的发生，整体提高健康水平。（文／林弘谕）

▲售价：$8.60（300克）

滝沢更科十割そば（荞麦面）

荞麦营养丰富（含维他命B群、矿物质、蛋白质和纤维），升糖指数54，比白饭升糖指数84来得低，热量也较少。但市面上不少荞麦面的主要材料是面粉，荞麦含量不高，选购时记得查看产品材料。若以面粉和荞麦粉制成，以荞麦粉居多为佳。

日清制粉出产的这款荞麦面只有荞麦粉一种材料，不添加盐分，可说是百分百的荞麦面。放进滚水，等水再次煮沸后煮3分钟（避免用力搅拌），接着熄火，让面条在水中静置2分钟后取出，清水冲洗后即可享用。喜欢热食，可在冲洗面条后放入滚水泡10秒，接着倒掉热水，加入热汤。（文／陈映蓁）

▲售价：$5.75（200克）

Simply Natural有机手工菠菜面

选择Simply Natural有机手工菠菜面，因为吃面食的同时，还能摄取到深绿叶蔬菜的营养。这款有机手工菠菜面含有多达20%有机菠菜泥，带有淡淡蔬菜清香。菠菜富含纤维素、胡萝卜素、维生素A，以及叶酸等营养。

产品介绍提到，这系列的有机手工蔬菜面条结合50年传统手工面条配方与现代食品技术制成。这款面条的其他原料还包括有机高蛋白小麦粉、纯海盐，以及有机小麦淀粉，而无任何人工防腐剂、添加剂、色素和调味剂等，属于全植物性面条，适合素食者食用。（文／孙慧纹）

▲售价：$4.90（200克）

关庙面

原料面粉是否优质，是面条的灵魂。有灵魂的面条，即便是放一点葱油和酱青，就很美味。

选择面条，主要看营养成分表的钠含量和选择的面粉。这款台南名产关庙面（刀削面）的钠含量不高，不会对身体带来负担。此外，它以高筋面粉为原料，高筋面粉含较高蛋白质含量，产品的蛋白质就超过14克。这款刀削面不含防腐剂，煮时也不易软烂，较宽的面条口感有嚼劲，适合做成干捞面或煮成汤面。（文／李亦筠）

▲售价：$4.30（600克）

味香园南瓜板面

和快熟面一样方便（在沸水中煮4至5分钟即可），却比较健康。面条在马来西亚生产，材料只有四种：高筋面粉、南瓜粉，盐和水，不含色素或人造防腐剂，未经油炸，吃起来更安心。

面条有劲道，可加入热汤，也适合拌炒。可加点麻油或自己炸的葱头油，撒上肉松，再搭配烫青菜、温泉蛋和豆干，就是营养均衡的一餐。（文／陈映蓁）

▲售价：$4.89（530克）

（注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有微差。）