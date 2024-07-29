陈映蓁：Siew Dai变Kosong——美丽的误会

习惯喝kopi o siew dai（低糖咖啡乌）的老朋友C，近年想为了健康而改喝kopi o kosong（无糖咖啡乌），却一直担心味道太苦受不了。

如果不是遇上惜字如金的咖啡档员工，他现在或许还没改变口味。

他的“恩人”就在办公室附近的咖啡店。“不知道什么时候开始，觉得那里的kopi o siew dai变苦了......我还以为是糖加得少，直到档口换了员工，我才解开谜底。”

那一天，C照旧点了kopi o siew dai，新来的员工热心提醒：白糖摆在柜台，要加多少自己决定。

C恍然大悟。原来他一直没留意到白糖早已不是头手负责，甜或苦都在顾客的掌握之中。

换言之，他一直点kopi o siew dai，喝的却是kopi o kosong。

“那一天之后，我就不再点siew dai了。原来我可以接受kopi o kosong，只是自己不知道而已。”

另一个老朋友X同样在siew dai和kosong之间徘徊。她一般点teh c kosong，但有时会想放纵一下。不过，如果回去常光顾的咖啡档，细心的头手记得X喝什么，看到她走近就开始准备teh c kosong。“如果改成teh c siew dai会觉得歹势，渐渐地就只喝kosong了。”

要改变喜好不容易，但或许没有想象中难，特别是有人从旁协助的话。无论对方是亲友还是熟悉的陌生人，无论是有心帮忙还是无心插柳，只要有培养健康习惯的动力，我们一定可以一步步改善生活方式。