陈映蓁：Siew Dai变Kosong——美丽的误会

习惯喝kopi o siew dai(低糖咖啡乌)的老朋友C,近年想为了健康而改喝kopi o kosong(无糖咖啡乌),却一直担心味道太苦受不了。

如果不是遇上惜字如金的咖啡档员工,他现在或许还没改变口味。

他的“恩人”就在办公室附近的咖啡店。“不知道什么时候开始,觉得那里的kopi o siew dai变苦了......我还以为是糖加得少,直到档口换了员工,我才解开谜底。”

那一天,C照旧点了kopi o siew dai,新来的员工热心提醒:白糖摆在柜台,要加多少自己决定。

C恍然大悟。原来他一直没留意到白糖早已不是头手负责,甜或苦都在顾客的掌握之中。

换言之,他一直点kopi o siew dai,喝的却是kopi o kosong。

“那一天之后,我就不再点siew dai了。原来我可以接受kopi o kosong,只是自己不知道而已。”

另一个老朋友X同样在siew dai和kosong之间徘徊。她一般点teh c kosong,但有时会想放纵一下。不过,如果回去常光顾的咖啡档,细心的头手记得X喝什么,看到她走近就开始准备teh c kosong。“如果改成teh c siew dai会觉得歹势,渐渐地就只喝kosong了。”

要改变喜好不容易,但或许没有想象中难,特别是有人从旁协助的话。无论对方是亲友还是熟悉的陌生人,无论是有心帮忙还是无心插柳,只要有培养健康习惯的动力,我们一定可以一步步改善生活方式。