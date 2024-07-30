足部诊疗师外食时 少油少盐蔬菜不能少

邱德拔医院高级足部诊疗师黄婉雯育有两个孩子，和其他职业女性一样工作家庭两头忙，但她还是尽量为家人烹煮三餐。她说，自己喜欢下厨，但有了两个孩子后，比较难把烹饪当作发挥创意的嗜好，每天的厨房时光就是着重于准备普通的家常菜。

足部诊疗师黄婉雯喜欢点杂菜饭或酿豆腐，因为可以选择比较多蔬菜。（受访者提供）

一日三餐吃什么？

早餐会以低脂牛奶搭配无添加糖的什锦麦片木斯里（muesli，又称慕斯里）。工作日的午餐和晚餐都是自己准备的家常菜，晚餐后会吃水果。

休息日通常会外食，可能到小贩中心、咖啡店或其他食肆，但无论去哪里，我一般避开煎炸类食品，也会考虑是否有足够蔬菜，料理的油脂和盐分是否多过平时所摄取的。

较常光顾哪些摊位或店家？

我喜欢点杂菜饭或酿豆腐，因为可以选择较多的蔬菜，其他小贩美食所含的蔬菜一般太少。

我比较喜欢的店家一般可以让我调整盐分或油脂，或是料理原本就不太咸或太油，比如鼎泰丰、Saizeriya、Pepper Lunch Express和Stuff’d。

踏入职场后，饮食习惯和学生时期有不同吗？

改变不大，主要是减少吃不健康的零食，因为年龄大了，活动量也比之前少。

听过哪些和足部治疗相关的饮食误区？

足部溃疡不能吃虾或鸡肉？喝鱼精有助伤口复原？我的答案是：尽量吃得健康；如果有吸烟习惯，就把它戒掉；好好管控慢性疾病，这都对伤口复原有帮助。

每一餐都要尽量多加蔬菜，吃肉时选择脂肪较少的部位，尽量不要吃皮。

就算只是微小的改变，但只要持之以恒，长久来说会给健康带来很大的影响。