排便次数影响健康 每天最好排一两次？

每天排便几次最理想？

美国非营利研究机构系统生物学研究所（Institute for Systems Biology）7月16日发表的研究报告指出，每天排便一两次的族群，肠道中的一种纤维发酵细菌最为繁盛，这些细菌与健康密切相关。报告也说，饮食中富含纤维、更好地补充水分，以及经常锻炼的人，往往会发现自己处于排便的“黄金地带”（意指恰到好处的平衡状态）。

排便频率直接影响人体的代谢健康和器官功能，进而影响多种疾病风险。但研究员强调，最佳排便频率范围需要更多研究才能精确界定。

研究员首先根据排便频率把1400名健康成年人分为四组：便秘（每周排便一两次）；正常／偏低（每周排便三至六次）；正常／偏高（每天排便一至三次）；腹泻。接着，研究员深入分析他们的临床和生物学数据，试图找出排便频率以及其他因素（包括年龄、性别、基因、肠道菌群）的关联。

哪些因素影响排便频率

结果发现对排便频率有最大影响的包括性别、年龄，以及BMI。女性、年龄较轻，或是BMI较低，排便频率较低。

排便频率较低，意即粪便在肠道中滞留的时间可能太长，食物中的纤维被菌群分解完了（一般会转化成有益的短链脂肪酸），肠道中的微生物就会跟着发酵蛋白质，进而产生对甲酚硫酸盐（p-Cresol-sulfate）和硫酸吲哚酚（ indoxyl sulfate）等毒素。

研究员发现，这些毒素在便秘组的血液中含量较高，意即可能对肾脏造成额外负担。此外，腹泻组的血浆化学报告显示出炎症和肝损伤迹象，这与腹泻期间过量胆汁酸的流失有关，这些胆汁酸本应被肝脏回收。

研究员提醒，要促进肠道健康，预防便秘，就要多吃富含纤维的水果和蔬菜，保持充足水分摄入，定期运动。

上述研究报告刊于医药期刊“Cell Reports Medicine”。