老人过度刷存在感　或是孤独与恐惧作祟

别以为只有年轻人爱刷存在感，孤独的老年人也会。

对于老年人来说，存在感的缺乏反映了他们精神世界的寂寞与空虚。刷存在感只是老年人精神上的需求，而非物质上的需要。

刷存在感的方式可以包括：让人看了会吓一大跳，不符合他们年龄的打扮；明知道自己的老骨头摔不起，还是硬要学溜滑轮，结果摔倒进医院等。

长期透支不利身心

为什么有些乐龄乐此不疲地透支生命？中国武汉精神科医生李闻天分析，老年人生活圈子变小，人为地封闭自己，不利于身心健康。有的年长者积极调整心态，重新寻找生活的兴趣，有助于维持相对饱满的精神状态。

李闻天说：“但是千万不能过度！”李医生认为，年长者透支体力，可能反映出他们无法接受步入老年的现实，而用“活回年轻人”的行为，来对抗丧失感，以及渐渐走向人生终点的恐惧。这种恐惧感没有获得适当处理，长期的透支只会对老年人的身心不利。

李医生建议，有这种情况的老年人，除了有适当的活动外，可以寻找能给予情感支持的人，或找专业心理医生咨询。身边的人也应该关注他们的情感变化，帮助他们接受自己变老的现实，加强心理建设，度过心理冲突阶段。

养老专家也提醒老年人，不要活成子女的附属品。所谓生孩子是任务，养孩子是义务，靠孩子是错误。凡事不必围着子女转，不仅活得不舒心，还可能惹子女嫌弃。为子女操劳一辈子，老年人也该拥有自己的人生，让晚年生活更加丰富多彩。