六种较健康拌酱　美味营养兼得

吃面爱拌酱但又怕不健康？选购酱料酱汁时，除了考虑味道，不妨细看营养表，尽量选择少盐、少糖、少脂肪，不添加味精、人工色素和防腐剂的产品。拌面拌饭虽酱香味美，但要健康少负担，还是要拿捏使用分量，酌量食用。

上一期《吃好喝好》介绍了营养丰富的面条，《联合早报》保健记者这期推荐六种搭配面条的酱料和调味汁。

市售的酱料和调味汁，钠含量和糖分一般偏高，记得酌量食用，必要时加水稀释。搭配蔬菜和蛋白质丰富的食材（如鸡蛋、豆干、鸡肉或鱼），将面条和酱料或调味汁一同享用，就可享用营养均衡的一餐。

菇王香菇素肉燥

菇王香菇素肉燥主要材料是香菇与面筋，香菇富含蛋白质。（龙国雄摄）

香菇蛋白质含量丰富，由菇王生产的香菇素肉燥，每100克就含14克蛋白质。此拌酱不添加色素与防腐剂，无反式脂肪，都是加分点。香菇与精选面筋，黄金比例的调味料与香料，用来拌面或拌饭，无须再添加其他调味料，就很可口了。

台湾菇王食品公司成立于1952年， 专门生产纯素调味品，是业界公认的“素食调味大师”。香菇素肉燥适合素食者。不过此产品有花生，含麸质的谷物等，过敏体质者要特别留意，或不宜食用。（文／李亦筠）

▲售价：$6.60（210克）

Amocan（植物性）青咖喱鸡鱼丸

Amocan（植物性）青咖喱鸡鱼丸的钠含量低，而青咖喱本身十分开胃，适合搭配味道清淡的面条享用。（龙国雄摄）

（植物性）青咖喱鸡鱼丸不是典型的面条拌酱，但罐头上注明它适合搭配面条、米饭、粥、馒头，甚至是作为清炒菜肴的食材。

选择这款罐头除了因为它的钠含量低，青咖喱本身十分开胃，适合搭配味道清淡的面条享用。产品还包括由麦麸制作的植物性鸡肉，以及蒟蒻制成的鱼丸；两者分别富含蛋白质与膳食纤维，也能丰富食物口感。罐头还标示不添加味精、人工色素，以及防腐剂。（文／孙慧纹）

▲售价：$3.50（200克）

Karimix柑橘香茅酱

Karimix柑橘香茅酱很开胃，可作沙拉酱或食物蘸酱。（龙国雄摄）

酸酸甜甜的Karimix Citrus & Lemongrass Sauce（柑橘香茅酱）十分开胃。它可以作为沙拉酱，或食物蘸酱，也能拌入热面条中。这款酱料不含麸质与人工调味料，适合素食者享用。

虽然这款酱料的钠含量不算太高，但产品营养标签注明：每100克的分量，含有50克碳水化合物，而其中46克属于糖分。减钠的同时可别忘了减糖，要吃得较健康就要拿捏使用分量。（文／孙慧纹）

▲售价：$12.85（250毫升）

Hamadaya大阿苏荞麦面调味汁

食用Hamadaya大阿苏荞麦面调味汁前，一定要先用水稀释。（龙国雄摄）

Hamadaya大阿苏めんつゆ（Dai Aso Soba Tsuyu）的制造商是日本熊本历史悠久的酱油厂浜田（创于1818年）。这款浓缩荞麦面调味汁的材料包括：自家制酱油、昆布、香菇、鲣鱼，以及阿苏山（Mt Aso）的天然泉水。

享用前一定要用水稀释，稀释比例按喜好而定，但建议每汤匙的调味汁，要加入至少两汤匙清水。除了搭配荞麦面或乌冬面享用，也可以用作火锅或炖煮料理的汤底，或用作烫青菜的酱汁。（文／陈映蓁）

▲售价：$6.50（300毫升）

HP酱

HP酱主要成分是番茄和罗望子提取物，营养丰富，口味酸中带甜。（龙国雄摄）

英国历史悠久的HP酱（The Original HP Sauce），非常适合作为面条拌酱。产品的主要成分是番茄和罗望子提取物，其他材料包括葡萄糖果糖浆、麦芽醋（大麦）和香料等，带点酸甜，刺激胃口。番茄是营养佳品，对心血管、抗炎有益，也是很好的抗氧化剂。罗望子富含纤维、维生素B群、镁、铁等。

酱料可作为肉类腌制酱料，也可当薯条、薯片等的蘸料。产品不含人工色素、调味剂等成分，适合荤素者食用。（文／林弘谕）

▲售价：$3.80（255毫升）

三盅两件三水XO酱

三盅两件的三水XO酱货真价实，只需一小匙就能增添香辣风味。（龙国雄摄）

三盅两件的三水XO酱不含防腐剂，材料多为原型食材，包括黄豆油、蒜、葱、峇拉煎、虾米、辣椒干、糖、干贝、蚝油，以及扁鱼。

峇拉煎、虾米、干贝和扁鱼都是底蕴深厚的调味MVP，超强阵容够香够辣，加一点就足以丰富面条的味道，亦可用来炒饭，也可为蔬菜、海鲜或肉类佳肴调味。（文／陈映蓁）

▲售价：$6.93（150克）

（注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有微差。）