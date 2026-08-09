爱国的表现方式很多，支持本地品牌是其一。

今天国庆日，乐活专线记者精选六个新加坡品牌在本地生产的健康饮食选择，其中包括分店众多的知名品牌，也有近年创办，规模较小的独立品牌。从饮料到甜点，还有营养丰富的主餐，支持新加坡优质品牌之余还能顾及健康，何乐而不为？

Tily Tea草药茶

由两名新加坡女生创立的本地精品草药茶品牌Tily Tea，将传统中草药与花草结合，研发出兼顾风味与保健功效的无咖啡因草药茶，希望让忙碌都市人也能轻松养成日常养生习惯。品牌坚持采用天然原料，不添加香精或萃取物，并针对免疫力、消化、睡眠及日常活力等不同需求推出多款配方。

Tily Tea产品涵盖热泡与冷泡系列，可在品牌官网、诗家董（TANGS）及职总平价超市购买。推荐的Petite Pack草药茶经典小巧套组，收录五款无咖啡因经典配方，可一次品尝多种风味。（文◎孙慧纹）

▲售价：$10.90（含5袋4.5克独立包装茶包）

Suzuki Coffee咖啡粉

从1979年设立本地首家精品咖啡豆烘焙工坊至今，从不间断为本地顾客提供多种新鲜的咖啡豆子、咖啡粉以及相关产品。虽然创办人原籍日本，但公司卖给本地人之后，近年都由新加坡人掌舵。Suzuki Coffee还在裕廊振美道（Chin Bee Ave）的烘焙工坊旁开了精致的咖啡馆，并继续增加产品种类。

Suzuki Coffee的100%阿拉比卡（Arabica）咖啡粉共有六种风味，可在官网及各大超市购买。建议不加糖也不加奶，以法式滤压壶或手冲冲泡，更能尝出个中异同，也无须担心热量或糖分过高。早上喝咖啡有助调节昼夜节律；研究也显示，咖啡含丰富抗氧化剂，或有助降低帕金森病等神经系统疾病风险。（文◎陈映蓁）

▲售价：$8.90（200g）

Swee Heng（瑞兴）九谷杂糧吐司

本土品牌瑞兴（Swee Heng Bakery） 创立于1989年，拥有逾35年历史。其九谷杂粮吐司属于大众化面包中较健康的选择。面包加入亚麻籽、葵花籽、麦片等杂粮，可提供更多膳食纤维、天然B族维生素及不饱和脂肪酸；同时采用低糖低油配方，糖分较一般甜面包减少约50%。

值得一提的是，它融入汤种技术，能够锁住更多水分，吃起来松软，QQ弹牙的湿润口感，彻底告别传统全麦杂粮面包干硬、粗糙的印象。除了这款，瑞兴还有其他不同口味的健康面包，堪称在满足国人味蕾的同时，也不忘照顾国人的健康。（文◎李亦筠）

▲售价：$3.40（340g）

Ketojiak无添加糖雪糕

吃起来和一般雪糕大同小异，但每份（60克）的净碳水化合物（net carbs）少于2克。创办人孙明辉的父亲罹患糖尿病，这让他意识到许多人因健康困扰而无法与亲人一起品尝甜品。于是，他自主研发出适宜生酮饮食者、乳糜泻患者及糖尿病患者享用的雪糕（当然还是必须酌量）。

所有雪糕均在店内新鲜制作，基础原料包括鸡蛋和鲜奶油，不含乳制品的口味则以杏仁奶或椰浆取代鲜奶油。Ketojiak的雪糕不含糖，取而代之的是取自植物，升糖指数为零的代糖：罗汉果甜苷和阿洛酮糖（allulose）。

口味选择丰富，包括富本地特色的猫山王、椰子、黑芝麻和kopi gao。各口味的营养成分和过敏原在网站上清楚列明。（文◎陈映蓁）

▲售价：$19起（473ml）；堂食（百胜楼#01-75）单勺$6起，两勺$11起

Mr Bean无添加糖黑豆浆

Mr Bean无糖黑豆浆主打健康、无添加糖的植物蛋白饮品，主要以水和黑豆制成，热量极低，每100克仅含41大卡；同时低钠，每100克仅含2毫克钠。

黑豆营养价值高，核心成分包括优质蛋白质和植物膳食纤维，有助于促进肠胃蠕动并改善排便。其黑色豆皮中含有花青素，可帮助抗氧化。黑豆也含钾、镁等矿物质，对维持正常代谢和电解质平衡有助益。无糖黑豆浆被视为健康的植物性营养来源，适合控糖人群和素食者。

整颗黑豆的蛋白质消化率较低，磨成豆浆后，有助提高蛋白质消化率和营养利用率。便捷500或250毫升包装袋。方便随时饮用，也可以加热饮用。（文◎林弘谕）

▲售价：$2.50（250ml）

The Soup Spoon无肉意式蔬菜汤

喜欢意大利杂菜汤的人，不妨试试这款本地知名汤品连锁品牌推出的无肉经典意大利杂菜汤（Meatless Minestrone）。它以浓郁的蔬菜高汤为汤底，加入丰富的时令蔬菜。

用料丰富，包含番茄、红腰豆、马铃薯、胡萝卜、西芹、卷心菜、西葫芦、大葱、韭葱及通心粉等。番茄风味浓郁，营养全面，热量低，饱腹感强。

这款汤品使用大量不同种类的蔬菜，膳食纤维丰富，并含有维生素、矿物质和植物蛋白质，整体符合地中海饮食健康标准。口感酸甜清爽，十分开胃，有助促进食欲，也能帮助肠胃蠕动。

汤品属于素食产品，含有帕马森乳酪（Parmesan cheese）和微量麸质；不含任何防腐剂和味精。它美味健康，方便携带，只需简单加热，即可享用一碗热腾腾的意大利杂菜汤。（文◎林弘谕）

▲售价：$8.10（500g）

注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有异。

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。