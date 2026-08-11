美术馆不只是欣赏艺术的地方，还能在康复过程中扮演重要角色。心理卫生学院首次参与新加坡国家美术馆的企划“艺竖坚心”（Strength Through Art，简称stART），安排情绪障碍及焦虑症的15名康复者到国家美术馆鉴赏作品和亲自创作，借助艺术之力促进康复。这些作品在上个月（7月15-17日）举行的双年国际心理健康大会（BICOMH）上展出。

心理卫生学院资深艺术治疗师蔡志美（右）与国家美术馆的博物馆策划与受众互动助理总监鄞敏芝携手推动“艺竖坚心”，康复者的作品上月在双年国际心理健康大会展出。（特约陈来福摄）

“艺竖坚心”是国家美术馆在2021年展开的企划，目的是通过国家艺术收藏的作品，助学生强化解读视觉图像和情绪的能力；参与者可透过艺术活动发掘自身优点、兴趣与人生目标。

心理卫生学院的资深艺术治疗师蔡志美在2023年的新加坡心理健康大会（SMHC）上认识了“艺竖坚心”的主导人鄞敏芝（国家美术馆的博物馆策划与受众互动助理总监），对这个企划留下深刻印象。

心理卫生学院的资深艺术治疗师蔡志美指出，创意活动可在康复过程中扮演重要角色。（受访者提供）

正好蔡志美照顾的一名患者透过社区组织参与了“艺竖坚心”，她看了作品展，亲眼见证公开展示作品给对方带来的自豪、自信与成就感。这让蔡志美更坚定地相信：创意活动有助于人们表达自我、建立社交联系和加强自主掌控感，可在康复过程中扮演重要角色；她开始思考如何让心理卫生学院的患者参与这类活动。

由心理卫生学院协同新加坡精神病学家学会、南洋理工大学李光前医学院和新加坡精神医学学会主办的BICOMH让蔡志美找到了答案。

情绪障碍及焦虑症年轻康复者参与八次艺术活动，包括手账、赏画、反思讨论与创作。（国家美术馆提供）

身为BICOMH的筹委成员之一，蔡志美知道筹委有意在大会上分享康复者的观点，因此与国家美术馆合作设计了特别版的“艺竖坚心”：stART from Within，让情绪障碍及焦虑症的青年康复者参与企划。

经蔡志美、鄞敏芝和美术馆其他职员的指导，19至31岁的参与者在今年2月至5月期间完成了九次活动。每次活动时长约两小时，内容涵盖艺术手账涂写、画作赏析、反思讨论，以及亲手创作。

国家美术馆的博物馆策划与受众互动助理总监鄞敏芝是“艺竖坚心”的主导人。（受访者提供）

鄞敏芝指出，活动重点不在于讲解艺术史或传授创作技巧，而是鼓励参与者表达他们对于展品的感想、反思经历，最后通过创作表达想法。换言之，就是把艺术当作对话与内省的催化剂。

她说：“艺术不能取代专业的精神健康治疗，但参与艺术活动能制造反思与表达自我的机会，也让人们展开有意义的对话。希望‘艺竖坚心’这类企划会让更多人了解博物馆不只是学习和被启发的地方，也是促进内省、联系，以及让我们变得更坚韧的空间。”

根据蔡志美的观察，参与者随着活动进展，渐渐展现更多自信，对于个人经历的反思逐渐深刻，与其他参与者的交流也更多。“他们变得更愿意分享看法，参与讨论，以及支持其他参与者。”

双年国际心理健康大会展出作品之一，表达失去后的哀伤属正常，睁眼仍可看见前方的希望。（特约陈来福摄）

企划结束后，参与者的反馈让人鼓舞。很多参与者感到自己的经验受重视，对精神健康问题的污名感有所减轻，他们也更有动力参与自己喜欢的活动。有些人说对于康复之路抱有更多希望，更坚信自己能为他人及社区做出贡献。

走出医院的康复选择

“艺竖坚心”与心理卫生学院的临床艺术治疗有何不同？

蔡志美解释，医院里的艺术治疗通常是多学科治疗方案的一部分，治疗目的通常集中在症状管控、情绪管理，以及心理创伤的康复等方面。然而，症状的改善并不意味着康复路程的结束。“艺竖坚心”为参与者提供医院之外的康复活动，并在一场汇聚30多个国家、超过400名代表的国际心理健康大会上展出他们的作品。这让参与者不只是被动接受治疗的患者，也成为创作人、艺术人及社区的一份子。

她说：“‘艺竖坚心’作为医院与社区之间的桥梁，反映了医疗保健服务不单是介入和治疗，也包括为人们打造继续成长、参与社会，以及茁壮发展的途径。”

蔡志美强调：艺术可在促进自我了解，以及与他人建立联系等方面发挥非常大的力量。如果面临精神健康困扰，有些难以言喻的情绪其实可透过创作表达，亲人也能通过艺术更了解患者的感受和经历。

她说：“像‘艺竖坚心’这样的活动提醒我们，每个人都有自己的强处、观点以及值得分享的故事。”

特别版的“艺竖坚心”：stART from Within，让情绪障碍及焦虑症的康复者分享经验和创作。（取自“艺竖坚心”的数码目录）

要欣赏参与者的作品和了解他们的想法与故事，可上网浏览数码目录：https://bit.ly/4fDr3yl