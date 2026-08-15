每日三餐中，熬汤滋补身体不可少。除了蔬菜外，水果也是配搭肉类煮汤的好食材。以各类水果炖煮肉汤的重点并非以水果代替蔬菜，而是利用水果的天然香气和清甜，为传统肉汤增添不同风味，丰富饮食的植物性食材。想要汤品更健康，建议选择瘦肉，并控制盐分和油脂用量。

雪梨

雪梨水分充足、口感清甜，含有维生素C、钾、膳食纤维及多酚类（polyphenols）植化素，是适合入汤的水果。维生素C较不耐热，长时间炖煮后会有所减少，但钾、膳食纤维及部分植化素仍可保留在汤汁和果肉中，因此建议喝汤时连雪梨果肉一并食用，以摄取更完整的营养。

中医认为雪梨性凉，有生津润燥、清热润肺之效，适合天气炎热、口干舌燥或喉咙不适时适量食用。煲汤时可搭配瘦肉、南北杏或无花果，增添天然甘甜，减少额外调味。若想保留雪梨的风味与口感，可在汤品后段加入，以中小火炖煮20至30分钟，让果香融入汤底，同时保留果肉细嫩爽口。（文◎孙慧纹）

西瓜翠衣

西瓜翠衣指的是西瓜皮靠近果肉的白色部分，含水量高，富含膳食纤维、维生素C、瓜氨酸（Citrulline）及少量钾，热量低，是值得善加利用的食材。荤食者常把西瓜翠衣与排骨、鸡肉或瘦肉一起熬汤，并加入红萝卜、玉米、蜜枣、姜片等材料，汤味清甜鲜美。

瓜氨酸是天然胺基酸，可在人体内转化为精氨酸，促进一氧化氮生成，帮助维持血管健康；丰富的水分和钾则有助补充流汗流失的电解质。西瓜翠衣煮汤清爽，适合炎热天气享用。（文◎李亦筠）

凤梨

新鲜凤梨清甜多汁，用来煮汤能增添清新酸甜滋味，常见做法包括凤梨苦瓜鸡汤（台湾农业部农粮署的脸书贴文称之为“酸甜甘苦的经典”）。

用凤梨煮汤建议用凤梨心。相较于果肉，凤梨心蕴含较多凤梨酵素（有助于促进消化），纤维含量也更高，却因为较硬较粗糙，单吃不易入口，故常被切除，但加热后容易被接受。

凤梨可切大块些，煮汤最后约20分钟才下锅，以小火煮，有助于保留口感。

凤梨也能用于越南和柬埔寨的汤品，例如搭配鸡肉块、柠檬香茅、辣椒粉、椰浆和绿叶蔬菜煮汤；另一做法选用多种蔬菜如番茄、豆芽、羊角豆和刺芫荽（culantro），再加上凤梨块和鲜虾，以柠檬汁、鱼露和少许盐调味，酸甜滋味有助刺激食欲。（文◎陈映蓁）

荔枝

荔枝果肉香甜多汁，含有维生素C、钾及多酚类植化素，适量食用有助补充营养，并提供抗氧化成分。新鲜荔枝除了可直接食用，也可加入汤品，为汤底带来自然果香与甜味，减少额外添加糖或调味料，让汤品风味更清爽。

中医认为，荔枝性温，具有补益气血、养心安神的特点，但因荔枝含糖量较高，不宜一次大量食用，尤其糖尿病患者及须控制血糖者更应适量。

煲汤时可搭配鸡肉、瘦肉或淮山、杞子等食材，平衡荔枝的甜味，也让汤头层次更丰富。建议待汤底接近完成时，再加入去壳去核的荔枝，以小火煮约10至15分钟即可。这样既能保留果肉口感，也能让汤品散发淡淡果香。（文◎孙慧纹）

青木瓜

青木瓜热量较低、含有维生素C、β-胡萝卜素、膳食纤维及钾。其中的木瓜酵素有助分解蛋白质，促进消化，因此常被用来搭配排骨、鸡肉等食材炖汤，不仅让肉质更软嫩，也能减少油腻感。青木瓜排骨汤可加入红枣、枸杞和姜片一起慢火熬煮，汤头清甜温润，既能补充水分，也提供优质蛋白质及矿物质。

虽然木瓜酵素经长时间高温炖煮后活性会下降，但青木瓜仍保留丰富营养，是一道清润、开胃又适合日常饮用的家常汤品。（文◎李亦筠）

苹果

苹果可与瘦肉、排骨或鸡肉等一起炖煮，其天然清甜能够为汤品增添果香，减少对糖分和调味料的依赖。可搭配无花果干、胡萝卜或玉米，增加天然甜味，喝起来更加清爽。

从饮食搭配来看，苹果肉类等富含蛋白质的食材煮汤，可让汤品兼具蛋白质、膳食纤维及植物营养素。苹果含有膳食纤维、维生素C及多种植物化合物，其中的多酚类物质具有抗氧化作用，有助于减轻体内的氧化应激（oxidative stress），预防发生慢性疾病。

苹果中的果胶属于可溶性膳食纤维，经过长时间炖煮后，部分维生素C等会有所损失，因此苹果入汤的营养价值不能完全等同于生吃苹果。（文◎林弘谕）

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