要降低患上失智症的风险，中年时请顾好三件事：血压、血糖及戒烟。

根据最近发表的一项研究，在45至65岁之间，若能避免吸烟，同时不要患上二型糖尿病或高血压，失智症的病发时间平均可延迟13年。

研究员也发现，在风险因素相近的情况下，男性通常比女性较早患上失智症。

这项研究的数据采集自一项始于1980年代的长期跟踪调查：ARIC（Atherosclerosis Risk in Communities，即群体动脉粥样硬化风险）。来自纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health）的研究员分析了1万2409人（平均年龄56岁）的数据，他们起初都没患上失智症。研究员也分析了三个风险因素，即他们是否有吸烟习惯，以及是否患上高血压或二型糖尿病；此外，也追踪他们在之后约30年里是否患上失智症。

在那段时间里，患上失智症的研究对象有3008人；没有患上失智症就去世的有5238人。

研究员发现：相较于同时有三个风险因素（即有吸烟习惯，而且同时罹患二型糖尿病和高血压）的研究对象，没有任何风险因素的研究对象，失智症的平均发病时间会推迟约13年。

研究报告用了“dementia-free survival years”一词，即55岁之后，“不受失智症影响的年数”。研究员发现，一个风险因素都没有的话，会有30.1年不受失智症影响。换言之，55岁时没有吸烟习惯，也没有高血压或二型糖尿病，那之后会有平均30.1年的“无失智症生存期”。如有三个风险因素，不受失智症影响的寿命年数减至17.5年。

此外，如果三个风险因素全“中标”，女性在那30年里平均有18.1年的时间是在没有罹患失智症的情况下度过；男性则是16.6年。

英国报章《卫报》（The Guardian）报道这项研究时引述其中一名研究员的话：约瑟夫·科雷什（Josef Coresh）博士认为，研究结果显示人们到了中年应主动避开这三个风险因素，这有助于大脑继续保有超过10年的健康。

科雷什博士也是纽约大学朗格尼医学中心“最适老化研究中心”（Optimal Ageing Institute）的所长。他希望这项研究能鼓励更多人戒烟，并多加留意血管健康。

上述研究报告在8月5日刊于美国神经病学学会的官方临床神经学期刊Neurology。