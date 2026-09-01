GST三招传递理解与尊重 让失智症照护更有温度
轻柔触摸能让亲人感受到陪伴，尤其在病程晚期，患者逐渐失去语言表达能力时。 （iStock图片）
根据圣路加医院高级职能治疗师蔡照明的观察，照护者与患者沟通时的常见错误在于用错方法。他建议通过人性照护法（Humanitude）原则改善沟通。这是源自法国的专业照护方法论，旨在建立照护双方的情感联系及相互尊重。
为方便大家记得以下三大原则，他提出GST这个缩略词，即Gaze、Speech和Touch。
Gaze（目光）
常见错误：视角高高在上；站得太远；眼神有所回避或躲闪。
更好的做法：坐下来，确保双方视线在同一高度；把距离拉近到一个手臂左右；保持至少三秒的眼神交流。
Speech（言语）
常见错误：答复过于简短或生硬，感觉失礼或不友善；说话缺乏停顿；语调严厉或带责备性，不留情面。
更好的做法：回复对方时保持正面，给与肯定；选用较短的句子，句子之间有所停顿；保持语调平静，声音有高低起伏和节奏感。
Touch（触摸）
常见错误：太用力地抓住对方或采取抓挠手势；触碰太短促；突然触碰某些部位，引起焦虑或其他不良反应。
更好的做法：温柔搀扶；持续轻柔地触摸对方，让他感觉到陪伴（特别是病症进入晚期后）；循序渐进，例如为对方抹身时不要马上抹脸，可先抹手臂，接着抹颈部，最后抹脸。
蔡照明解释，随着病症恶化，患者使用的语言文字通常越来越少，所以照护者要更注意眼神和肢体语言等非语言沟通信号，“触摸”的重要性也会越来越大。通过适当触摸，可让患者对照护者产生正面感受。
他强调：良好沟通的关键在于了解对方的情绪，正如美国作家玛雅·安杰卢（Maya Angelou）的名言：“人们会忘记你说过的话、做过的事，但永远不会忘记你带给他们的感受。”