根据圣路加医院高级职能治疗师蔡照明的观察，照护者与患者沟通时的常见错误在于用错方法。他建议通过人性照护法（Humanitude）原则改善沟通。这是源自法国的专业照护方法论，旨在建立照护双方的情感联系及相互尊重。

圣路加医院高级职能治疗师蔡照明提醒：和失智症患者维持良好沟通，关键在于了解对方的情绪。（圣路加医院提供）

为方便大家记得以下三大原则，他提出GST这个缩略词，即Gaze、Speech和Touch。

Gaze（目光）

常见错误 ：视角高高在上；站得太远；眼神有所回避或躲闪。

更好的做法：坐下来，确保双方视线在同一高度；把距离拉近到一个手臂左右；保持至少三秒的眼神交流。

Speech（言语）

常见错误 ：答复过于简短或生硬，感觉失礼或不友善；说话缺乏停顿；语调严厉或带责备性，不留情面。

更好的做法：回复对方时保持正面，给与肯定；选用较短的句子，句子之间有所停顿；保持语调平静，声音有高低起伏和节奏感。

Touch（触摸）

常见错误： 太用力地抓住对方或采取抓挠手势；触碰太短促；突然触碰某些部位，引起焦虑或其他不良反应。

更好的做法：温柔搀扶；持续轻柔地触摸对方，让他感觉到陪伴（特别是病症进入晚期后）；循序渐进，例如为对方抹身时不要马上抹脸，可先抹手臂，接着抹颈部，最后抹脸。

蔡照明解释，随着病症恶化，患者使用的语言文字通常越来越少，所以照护者要更注意眼神和肢体语言等非语言沟通信号，“触摸”的重要性也会越来越大。通过适当触摸，可让患者对照护者产生正面感受。

他强调：良好沟通的关键在于了解对方的情绪，正如美国作家玛雅·安杰卢（Maya Angelou）的名言：“人们会忘记你说过的话、做过的事，但永远不会忘记你带给他们的感受。”