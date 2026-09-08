阅读时觉得光线不够、视力模糊？强光下又觉得刺眼、看不清楚？

这些症状极可能由白内障引起，若置之不理会让问题越来越严重。

兀兰医院眼科高级顾问医生黎晓安（Annie Lai）说，白内障是人体老化过程中难以避免的现象。根据本地流行病学数据，约80%的60岁及以上居民患有不同程度的白内障；70岁及以上的比例为95%。此外，我国一项研究发现，70岁及以上的居民中，约36.5%做过白内障手术。

黎晓安医生说，白内障患者往往在术后数天内就能显著改善生活品质。（兀兰医院提供）

白内障一定要做手术吗？是否要等到白内障“成熟”才切除？黎医生逐点说明白内障的须知事项，希望大家别让白内障“偷走”清晰视界。

她强调：白内障是最可治的眼疾之一，患者往往在数天内就能显著改善生活品质。“如果眼前的世界变得昏暗、模糊，或更容易受强光干扰，请咨询医生。一次简单的眼科检查，就能确定是否为白内障，而且有效的治疗就在眼前。”

问：白内障是什么状况？有何导因？

答：白内障（cataracts）就是眼睛的天然水晶体变得混浊。水晶体负责将光线聚焦于视网膜，让我们把东西看清楚。年轻时，它通常是透明的，光线能顺利通过，但随着年龄增长，水晶体内的蛋白质逐渐分解并聚集一起，水晶体会变得混浊，进而散射并阻挡光线进入视网膜，导致视力变得模糊。

问：临床中最常见的白内障误解有哪些？

答：最常见的迷思之一是白内障须“成熟”才能切除。这种说法源自数十年前，当时的手术技术确实要等白内障较成熟才能安全摘除。但如今，随着微创手术技术的进步，白内障在更早阶段就能安全摘除，患者不应等到视力严重受损才就医。如果白内障变得太硬或太”成熟”，手术所需的超声波能量越大，这可能增加手术风险并延长复原时间。少数情况下，过度成熟的白内障还可能引发水晶体诱发性青光眼等并发症，造成眼压危险升高，威胁视力。

第二，有人以为不必做手术，单靠激光就能“消除”白内障，但目前没有任何激光技术能单独消除白内障。医生在某些情况下会用飞秒激光软化白内障，为手术切除做准备，但白内障终究须通过手术实际取出，以人工晶体替代。大多数白内障手术采用“超声乳化术”（Phacoemulsification），这是一种利用超声波能量分解和吸除白内障的微创手术。

在白内障早期，症状轻微，患者可采取保守措施如更新眼镜度数、使用更明亮的照明和放大镜等。不过，一旦视力明显受影响，手术是目前唯一有效的治疗方式，没有任何药物、眼药水或激光治疗可以去除白内障。

第三，有人担心白内障会在术后复发。混浊的水晶体在手术过程中已被永久移除，并换上透明的人工晶体，白内障不会复发。若术后数年发现视力再次模糊，这通常是后囊膜混浊（支撑人工晶体的天然薄膜变得混浊）所引起。这种情况只需以非侵入性激光处理，几分钟内即可无痛恢复清晰视力。

随着年龄增长，水晶体蛋白质逐渐分解并聚集，使水晶体变混浊，阻挡光线进入视网膜，导致视力模糊。（iStock图片）

问：有哪些迹象？可从长辈日常行为中留意哪些线索？

答：白内障常见症状包括：

·视力逐渐且无痛地模糊，像透过起雾的窗户或磨砂玻璃看东西，换了眼镜也无法改善。

·夜间视力变差，对眩光敏感，尤其是看到路灯或对向车灯时感到刺眼不适。

·颜色变得暗淡或偏黄。

·眼镜度数频繁变化。

由于白内障发展缓慢，许多年长者会无意识地适应视力问题，加上可能害怕做手术或不愿麻烦家人，往往不会主动提起。家人可观察的线索包括：眯眼看电视、手中读物异常靠近眼睛、因误判步伐和距离而撞到家具，或放弃阅读、麻将等爱好。在不熟悉的地方寻找方向时信心明显下降，也可能是视力受影响的信号。

问：手术可矫正哪些视力问题？

答：医生会取出混浊的天然水晶体，植入一枚人工晶体，手术能有效改善视力模糊、眩光、颜色失真等白内障症状。人工晶体可依个人度数需求定制，因此也可矫正近视、远视等屈光问题。

然而，不良视力可能同时源自其他眼疾如青光眼、老年性黄斑变性或糖尿病视网膜病变。这些情况下，白内障手术虽能使视力更明亮，但受损的视神经或视网膜仍会影响整体清晰度。

白内障手术采取局部麻醉，通常不超过30分钟，属日间手术，多数患者当天即可回家。目前主流方式为超声乳化术，医生会用微创技术将混浊水晶体震碎并吸除，再植入人工晶体。多数患者在术后一两天便感受到视力改善，但眼睛仍需数周时间完全愈合，视力通常会在四到六周内稳定下来。届时若仍有度数需求，可重新配眼镜。恢复时间长短与白内障的严重程度有关，若白内障较成熟，术后恢复期可能稍长。

问：手术是不是“越早越好”？

答：不是“越早越好”或“越晚越好”，关键在于选择适当时机。

如果白内障尚属轻微、不影响日常活动，可以先观察；等到症状开始影响日常生活时再考虑治疗。不过，一旦影响生活品质，手术又能带来明显益处时，就应和医生讨论评估。

若视力明显受损却不做手术，不良后果包括：增加跌倒与骨折风险、降低自理能力、影响驾驶安全、妨碍阅读与社交，甚至增加孤独感与抑郁情绪。

视力逐渐模糊，并非年纪大了就必须默默接受的现实。透过安全且成熟的手术治疗，白内障患者往往在数天内就能显著改善生活品质。

拥有良好视力，不仅是看得清楚那么简单——它能帮助我们保持独立自主、维系社交联系、降低跌倒风险，让我们继续享受充实的日常生活。

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