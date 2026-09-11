屈臣氏新加坡（Watsons Singapore）第三度举办Watsons Get Active活动，这次的焦点活动是体能挑战项目：Get Active Circuit（“动起来赛道”），在活动上每消费$50就能获取一枚游戏代币，可挑战赛道以下三个项目：

•用力投球：15秒内投掷八个球，其中四个投中三米外的目标就等于挑战成功。

•用力推雪橇：女性要在20秒内天推动60公斤的雪橇约10米左右；男性则须在15秒内挑战110公斤。

•用力握紧：吊单杠，女性要撑住80秒，男性须撑120秒。

三个项目都挑战成功，就有机会赢取价值等同当天消费额的屈臣氏礼券，每天有$1000供赢取，先到先得，送完为止。

现场还会有数十个保健与美容品牌的展摊及特别促销。公众也可免费领取一张玩法类似宾果（Bingo）的游戏卡：到指定摊位拿标记，并连成一条横向、纵向或对角的直线，可换取礼品。

Watsons Get Active