夜间光照不但会干扰睡眠，也可能损害心脏的结构与功能。

最近发表的一项研究指出，夜间接触强光，左心室的壁肌肉会增厚；心脏跳动时，心肌的活动能力也会降低，这可能是心脏功能失调的初期迹象。此外，右心室和左心房都会出现变化。

研究团队由美国新奥尔良市杜兰大学（Tulane University）的教授所带领。他们安排1万1071人在手腕上穿戴光线感应器，以测量他们连续七晚接触的环境光亮度；三年后再给他们做心脏磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，MRI），检查心脏结构与功能，并且对比了晚上几乎完全没有接触灯光，以及接触的光亮度超过三“勒克斯”（lux）的研究对象。勒克斯是光照度的单位，用來衡量亮度的明暗。满月的月光约为一勒克斯；街灯约为15勒克斯。

早前其他观察性研究已经发现，夜间光照与较高的心血管疾病风险有关联，但这是首次深入彻查心脏的结构与功能会出现的变化，即心脏重塑（cardiac remodeling）。心脏重塑的触发因素通常是长期压力、容积过载或心肌损伤（例如心机梗塞、高血压），这些因素会导致心脏为适应这些情况而发生大小、形状、结构和功能上的病理性变化。

研究员的结论是，为了保持心血管健康，不但要睡够睡好，还要在晚上避免接触光照。

天黑后不宜看屏幕太久，以免影响心脏健康。（《海峡时报》图）

德国美因茨大学医疗中心的托马斯·孟泽尔（Thomas Münzel）教授针对这项研究发表评论时建议，医疗人员应开始了解患者（特别是心力衰竭或房颤的患者）的睡眠情况和环境，包括卧房亮度、是否要值夜班、日落后的屏幕使用时间；此外可建议患者使用遮光窗帘，并盖住家电会发光的LED灯。

从公共健康的角度来看，则应关注整体光污染程度，对策包括使用动静感应路灯、调低路灯光强度等。

上述研究报告在9月9日刊于欧洲心脏病学会（The European Society of Cardiology，ESC）的官方期刊《欧洲心脏杂志》（European Heart Journal）。