最近随四川豆花饭庄和诚兴有机食品前往金马仑参观数家有机农场，听农夫讲解如何把有机菜种好，忽然想起某位有机食品业者的感叹：“很多人买跑车买名牌包不会手软，买菜时却埋怨有机菜太贵。”

要是收入不高，选择较便宜的蔬菜绝对合情合理。但如果可以砸重金买名牌身外物，为何对于吃进肚子的食物，却不假思索以价钱为第一考量？

有机蔬菜的卖相未必理想，价钱也不便宜，但考虑到隐形成本与效益就能看到它的价值。（陈映蓁摄）

或许我们都忽略了隐形成本与效益，看到有机菜的价钱较高，却没想到有机种植不用化肥或农药，吃了更安心，也减少对环境的危害。如果把环境承受的负担算进去，其他蔬菜的价钱肯定必须提高。

生活中太多看似“便宜”的东西，其实都蕴含隐形代价。包含饮料和薯条的快餐套餐，价钱比一碗酿豆腐低，但营养价值差了多少？来历不明的折价保健品，不但可能吃了没好处，还会危害健康。网购平台上，价钱低到让人难以置信的各种物品，制造过程中造成多少环境污染？人工费是否低到让员工难以维持生计？当越来越多人依赖网购，邻里小店的生意越来越难做，转眼间到处只有大型连锁店，我们的社区是加分了，还是越来越冷清？

生活不容易，思前虑后也让人心累。但如果还有余裕，不妨多想一下消费背后的隐形成本与效益，不单有益健康，也能给环境和社区打气。