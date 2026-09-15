陌生人捐赠的干细胞，让52岁的本地华裔林民毅（Setia Darma）重获新生。

林民毅原是一家集团财务规划与分析的负责人，生活非常活跃，却于2023年诊断患有急性髓系白血病。最初通过骨髓捐赠计划（BMDP）寻找合适的非亲属捐赠人，但不得其果。当时21岁、在美国求学的女儿恰逢假期回本地，检测显示她是半相合捐赠人，医生便使用她的干细胞进行移植。无奈一年半后癌症复发，幸好通过骨髓捐赠计划找到新捐赠人，林民毅移植了“非亲缘不完全相合捐赠者”（Mismatched Unrelated Donor，简称MMUD）的干细胞，重获新生。

林民毅接受《联合早报》访问时坦承，2023年的诊断犹如耳边一声惊雷，“我最初不敢相信，希望是一场误诊，因此有一段时间不愿接受现实。当时我能做的就是祈祷，并坚守信仰，相信这并不是我人生故事的终点。”