随着年龄渐长，体重毫无缘由或非自愿性地下降，健康可能因此扣分。

黄廷方综合医院高级营养师张嘉俊提醒：照护者应留意亲人的体重：如果在几个月内失去5%的体重，其实会对肌力和康复产生负面影响。

如何帮助亲人维持正常体重？他的建议包括：

·少量多餐。别让亲人等到肚子饿才进食。如果亲人食欲不振，建议每两三个小时就为他准备小吃或分量较小的餐食。

·提高餐食营养价值。每一餐都要加入热量密度高且富含蛋白质的饮食如豆腐、鸡蛋、花生酱和牛奶。

·摄取足够水分。身体缺水，食欲和活动力都受影响，所以从早到晚都要定时喝水。

想获取更多相关知识，可报名参加黄廷方综合医院的免费月度照护者讲座，本月主题是“实用居家营养策略：预防肌肉流失与体重下降”（Preventing Weight Loss and Muscle Decline at Home – Practical Nutrition Strategies for Caregivers）。张嘉俊将在这场英语线上讲座分享实用知识。

▲实用居家营养策略：预防肌肉流失与体重下降

·日期：9月26日（周六）

·时间：上午11时至中午12时

·线上报名：for.sg/caregiver