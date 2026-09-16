我国空气素质恶化，空气污染指数创下今年以来最高纪录；本周空气质量料将维持在中等至不健康水平。

烟霾是由固体颗粒形成的空气污染，其核心物质是悬浮在空气中的灰尘颗粒。莱佛士医疗全科医生林韦地指出，即使当下没出现任何症状，有害物质仍会被吸入体内，因此烟霾与二手烟一样，都会影响健康。

戴上医用口罩有助于对抗烟霾吗？在室内是否要用空气净化器？选购空气净化器要考虑什么？林韦地医生逐一回答几个常见问题。

林韦地医生提醒，烟霾来袭应减少户外停留时间，避免剧烈户外活动，并补充足够水分。（莱佛士医疗提供）

烟霾会造成哪些健康问题？

答：最常见的短期症状包括咳嗽、眼鼻喉受刺激，以及其他呼吸道不适。这些症状通常较轻微，减少接触烟霾后便会自行缓解，必要时可使用非处方药。

不过，若久咳不愈，或出现哮鸣（wheezing）、呼吸困难、眼睛或喉咙严重受刺激等症状，又或现有病况（如哮喘、慢性心脏或肺部疾病）恶化，则务必就医。

哪些人须特别注意？

答：容易受烟霾影响的群体包括儿童、孕妇、年长者，以及患有慢性心脏病或肺病人士；必须长时间待在户外的人也要特别注意。

年幼的孩子（尤其是初生儿和婴儿），免疫系统和肺部都还在发育当中，因此对空气污染格外敏感；慢性心脏病和肺病患者出现不良反应的风险也比一般人高，药物务必随身携带。孕妇同样要格外小心，因为空气污染影响的不只是自己，还有胎儿的健康。

空气污染严重时，上述人群应尽量减少剧烈户外活动，避免长时间停留在户外；如感到不适，请尽快就医。

一般人应采取什么对策？

答：应对烟霾没有一刀切的做法。可留意官方健康提醒，根据自身健康状况采取相应措施，较容易受影响的人，更要格外小心。一般来说，我们应做的包括：

·定时查看空气素质（haze.gov.sg）。空气素质可能在一天内出现变化，因此应查看最新数据。

·外出前查看一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，了解当下空气素质；策划一天行程时查看24小时空气污染指数（PSI）。

·如24小时PSI介于101至200（不健康水平），应减少户外停留时间，避免剧烈户外活动，多在室内休息，并补充足够水分。

·如出现咳嗽、哮鸣、呼吸困难、眼睛或喉咙受刺激等症状，应尽快求医。

普通外科口罩无法有效阻挡PM2.5这类细微的烟霾微粒。（iStock图片）

外出时应否戴上外科口罩？

答：普通外科口罩无法有效阻挡PM2.5这类细微的烟霾微粒，N95口罩若佩戴得当（确保与脸部足够密合），可减少PM2.5的吸入。在本地，一般外出时无需戴N95口罩，只有较容易受烟霾影响的人群，在烟霾严重且须长时间待在户外时，才建议佩戴。

什么时候该用空气净化器？

答：我们不会因PSI达到某个水平，就建议所有人使用空气净化器，但PSI达到101至200（不健康水平）时，尤其在烟霾持续不断的情况下，使用适当空气净化器能减少室内的细微颗粒。

须定期更换滤网（filter）和初效滤网（pre-filter），以确保HEPA过滤器正常运作。（iStock图片）

选购空气净化器时应考虑什么？

选择空气净化器时，应留意其覆盖面积是否适合需要净化的空间，以及去除细微颗粒的能力；同时须确保它不会释放臭氧（ozone）。

建议选用装有高效过滤器的空气净化器，例如HEPA过滤器（HEPA是high-efficiency particulate air的简写，意即能过滤直径大于或相等于0.3微米的颗粒）。

要确保空气净化器能覆盖整个空间，可查看CADR / Clean Air Delivery Rate（洁净空气输出率，这是一种测量室内空气净化器净化效能的度量标准，从中可知道每分钟每立方英尺空气里有多少微粒得到净化）。

*注：美国的空气净化器，其HEPA滤网一般以CFM（cubic feet per minute，即每分钟立方英尺）为流量单位，有些品牌则使用“每分钟立方公尺”（cubic metres per minute）。比较不同空气净化器时，记得确认单位是否一致。

想进一步了解如何根据空气污染指数调整生活，把烟霾的伤害减至最低，请看：调整生活未“烟”绸缪

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