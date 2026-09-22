单侧（偶见双侧）耳鼻堵塞、听力下降、耳鸣、鼻出血及颈部无痛性肿块或肿胀——这些情况都是鼻咽癌的常见症状，不过通常在癌症晚期才会出现。

张菀芩医生说，少吃腌制品、远离甲醛和烟草，可减低患鼻咽癌风险。（国大癌症中心提供）

新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科顾问医生张菀芩医生说，鼻咽癌隐匿于鼻腔深处，早期阶段往往缺乏可检测的症状。待患者出现明显症状并确诊时，多数已发展至晚期，治疗效果较差——早期鼻咽癌治愈率高达90%，局部晚期病变的治愈率则不足60%。

根据2026年1月发布的《新加坡癌症登记处2023年度报告》，鼻咽癌是新加坡30至39岁男性的第四大常见癌症，在40至49岁男性中名列第三。鼻咽癌俗称广东癌，张医生说这是因为中国南部地区（如广东省和香港）发病率偏高，导因是多重风险因素共同作用，包括遗传易感性、EB病毒感染，以及常食用腌制肉类／蔬菜的饮食习惯。不过，鼻咽癌同样会影响非粤裔华人、马来族和印度族。

她说，遗传风险因素无法改变，但少吃腌制食品，避免吸入甲醛，戒烟，以及避免吸入二手烟，都有助于降低患癌风险。

质子治疗副作用较少

早期鼻咽癌仅需放射治疗即可治愈，局部晚期鼻咽癌则需化疗与放疗。值得注意的是，其中一种放疗：质子治疗（Particle therapy）已在我国投入应用。

张菀芩医生解释，相较于常规强度调制放射治疗（IMRT），质子疗法的优势是能更精准锁定病灶，减少对邻近健康组织造成不必要的辐射损伤，因此短期和长期副作用相对较少，有助于提升患者生活质量。

此外，近期研究表明，在标准化疗基础上联合抗PD-1疗法（免疫疗法），可显著提升转移性鼻咽癌（即癌细胞已扩散至身体其他部位）的治疗响应率及生存率。抗PD-1疗法已获新加坡卫生科学局批准，可联同化疗用于治疗转移性鼻咽癌，以及不适合做手术，或无法进行放疗的复发性鼻咽癌。这项疗法从2025年底开始被纳入癌症药物清单，意味着免疫治疗的一部分费用可用终身健保双全（Medishield Life）索赔和保健储蓄（MediSave）扣除。

鼻咽癌的常见症状包括单侧（偶见双侧）耳鼻堵塞、听力下降、耳鸣、鼻出血及颈部无痛性肿块或肿胀等。（iStock图片）

张医生提醒患者，化疗放疗期间应保持良好口腔卫生，摄取足够营养，充分补水，并即时向医疗团队坦诚反馈任何副作用。治疗结束后，须按时复诊，并及时报告任何新症状。“最重要的是不要放弃希望。随着医学进步，质子治疗和免疫治疗等最新疗法已显著提升生存率，并减轻治疗的长期副作用。”

她以一名患者的经历加以说明：陈先生（53岁）因右侧鼻出血持续一个月而求医，并由全科医生转诊至国立大学医院耳鼻喉科做进一步评估。鼻内镜检查发现他的右侧鼻腔后部（鼻咽区域）存在肿块，活检确诊为鼻咽癌。后续影像学检查显示局部晚期病变，于是转诊至国大癌症中心做进一步治疗。

医疗团队制定的治疗方案是：先做三个周期的诱导化疗，随后实施质子放射治疗并同步化疗。不过，约两年后的常规扫描发现肺部出现新病灶，其中一处的活检证实鼻咽癌复发并远处转移至肺部。患者随后参加临床试验，接受化疗联合抗PD-1免疫治疗。治疗效果显著，目前已维持抗PD-1单药治疗逾一年。

*新加坡国立大学医院正在西部医疗群（武吉巴督、武吉班让、蔡厝港、金文泰、裕廊、先驱及女皇镇）的七家综合诊疗所开展鼻咽癌社区筛查研究，计划为2万名35至60岁人士免费筛查。有意参与者可填写线上意愿表（for.sg/npcscreen）。这项研究旨在早期识别鼻咽癌，并为未来社区筛查项目制定高效方案。研究流程包括：抽血进行血清学检测，唾液自采及简短问卷；被评估为高风险的参与者，会转介至国立大学医院耳鼻喉科专家做进一步评估。

千帆过尽才发现，壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容，加入壮龄go! 社群，一起过好人生下半场。