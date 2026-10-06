明明没有做体力活动，手心却频频出汗，而且感觉湿冷或潮湿？你或许为此无法拿好手机、书写工具或其他电子设备，工作时得频频擦拭双手？

和他人握手时，是否常因手心潮湿或多汗而感到尴尬？手掌皮肤是否因长期潮湿而出现发炎或破损？

你可能患上手掌多汗症 （简称：手汗症，palmar hyperhidrosis），意即手掌中汗腺过度活跃，所以环境再清凉干爽，手心也会持续过度出汗、潮湿。

人体的汗腺主要用于体温调节，它让我们能够适应各种环境。如果出汗与降低体温无关，就可能是异常状况。

在严重的情况下，手汗症会导致患者生活素质显著下降，而且非手术方法（如药物、止汗剂及离子导入法等）也可能无法有效缓解病情。医生可能因此建议做交感神经切断术（endoscopic thoracic sympathectomy，简称ETS），意即医生会在手术中切断或夹住位于胸腔内的交感神经链，从而有效地阻止引发手掌出汗的神经信号。

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卢怡任医生每周平均收到两三封有关手汗症的咨询电邮。（受访者提供）

伊丽莎白诺维娜医院的心胸外科高级顾问医生卢怡任医生每周平均收到两三封有关手汗症的咨询电邮，患者年龄范围相当大，但大部分为20多和30多岁的患者。

手汗症有何导因，在本地有多普遍？要多严重才需考虑求医？不开刀能怎么治疗？卢医生逐一解答，希望更多人明白手汗症绝非罕见的问题，而且在大部分情况下可以轻易管控，有时候甚至可以完全根治。

本地手汗症有多普遍？

答：根据五年前刊于《海峡时报》的报道，我国没有这方面的具体数字，但根据全国皮肤中心的估计，受多汗症影响的约占人口的5%，其中约一半为手汗症，这是最普遍的一种多汗症。

医生如何诊断？

答：根据国际多汗症协会（International Hyperhidrosis Society）的诊断标准，患者除了明显过度出汗，而且是毫无缘由的出汗，还要符合至少以下两种准则：

·左右“对称”：左右双手的出汗情况大同小异

·出汗频率：每周至少一次

·发病年龄：通常在25岁之前开始出现症状

·睡眠：入睡后不会有出汗的问题

·家族病史：家人有类似症状

·对生活的影响：日常活动无法如常进行

手汗症有何导因？

答：手掌出汗最常见的类型是原发性多汗症和继发性多汗症。原发性起因不明，但一般相信是交感神经系统过度活跃。

继发性原因则包括：甲状腺功能亢进症（Hyperthyroidism）、糖尿病、更年期、某些感染性疾病及药物副作用（如抗抑郁药物）。

如果面对让人紧张的情况，或是身处高压时期，例如必须应付重要的考试或是工作简报，手掌出汗的情况可能会变本加厉，何况我国天气炎热潮湿，对多汗症一点帮助都没有。

有哪些治疗方法？

答：很多患者都忍了很多年，等到症状让自己难堪或尴尬才求医，大部分患者不知道其实手汗症有很多有效的管控和治疗方法，其中包括：使用包含氯化铝（aluminium chloride）的止汗剂、口服药物如抗胆碱剂（anticholinergics）、注射肉毒杆菌素（Botox）、离子导入法（Iontophoresis，即利用连续的直流电流或脉冲电场，通过皮肤或黏膜将化学药物离子定向导入体内），以及做手术。

情况多严重才需求医？

答：如果多汗症已经影响你的学业、工作或社交生活，那就算是够严重了。

掌心严重出汗，可能导致患者避免与其他人有任何社交接触，例如不和客户握手，有些甚至不会和另一半牵手。学童则可能在做功课或考试时，必须频频抹手，甚至使用大量纸巾。

如果对手汗症置之不理，情况通常不会自动改善，还可能导致患者自信心下降；有些人甚至会完全避开社交场合。

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