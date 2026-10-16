烟霾不见好转，空气净化器多处缺货，一“机”难求。家里没有空气净化器该怎么办？

百汇珊顿医疗集团全科医生何宛欣建议：減少屋內空气污染物源，尽可能改善室内空气质量，例如不在家中抽烟，暂时不点线香或燃烧金银纸，避免煎炸食物。

这些活动会显著增加屋内悬挂空气的细微颗粒物（PM2.5）、超细悬浮微粒（Ultrafine Particles／UFPs) 、多环芳烃（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons／PAHs）、黑炭物质，以及挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds／VOCs，其中包括可能致癌的BTEX，即苯／Benzene；甲苯／Toluene；乙苯／ethylbenzene；二甲苯／xylenes）。

何宛欣医生说，烟霾时期要減少屋內空氣污染物源，保持室内卫生。（受访者提供）

此外，应尽量保持室内卫生。何医生建议定期使用带有HEPA滤网的吸尘器清理地毯和地板；多用湿布擦拭家具表面；湿拖地板，这都有助清除积聚的灰尘和微粒。

如果鼻腔、眼睛感觉不适，可用生理盐水或鼻腔喷雾冲洗鼻腔，或在眼中滴入人工泪液。

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多喝水也有帮助。何医生说：“虽然多喝水不能让身体排出已吸进体内的细微和超细微颗粒物质，但摄取充足水分能让呼吸道的黏膜保持湿润感，减轻不适。”

关紧门窗有助避免烟霾进入屋内，但如果没法开冷气，会感觉闷热。何医生建议，除了用风扇促进空气流通，亦可戴上N95口罩，到设有冷气的室内公共场所，例如图书馆，购物中心等。

关紧门窗有助避免烟霾进入屋内，如果感觉闷热，可用风扇促进空气流通。（iStock图）

小心室内累积过多二氧化碳

门窗长时间紧闭，要注意室内是否累积过多二氧化碳。

何医生说，致命性的二氧化碳中毒虽然非常罕见，但一般HEPA空气净化器与冷气无法过滤二氧化碳，所以非不得已长时间关上门窗和其他通风处时，必须防止室内聚积二氧化碳，以免影响认知表现和睡眠质量，或导致身体不适。

吸入过多二氧化碳，轻则微感不适，重则频繁头痛、昏昏欲睡、反应迟钝、注意力不集中、心率加快，以及感觉恶心。

何医生指出，较易受影响的高风险人群包括年长者、孕妇、年幼儿童、慢性疾病患者（尤其是心血管疾病、糖尿病以及肾衰竭患者），以及免疫功能低下的病人。

如何在“防止二氧化碳积聚”以及“减少空气污染物进入室内”两者之间取得平衡？她认为目前只能退而求其次。“留意每小时的空气质量变动，在所处小区的污染指数转为安全水平时，抓紧‘黄金时间段’即刻打开窗户，让室内通风，把积累的二氧化碳迅速排出屋外。”

厨房或厕所若装有排气扇，也可趁污染指数较低时，短时间内启动排气扇，排出室内污浊空气。