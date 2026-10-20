在邱德拔医院工作期间，我认识了80岁的林女士（化名）。性格开朗的她摔倒后入院，被诊断患有骨质疏松症，她担心如再次摔倒，会加重骨骼损伤。我为她配药并叮嘱她出院后按时服药，建议她继续做物理治疗师教她做的运动。

骨质疏松症是一种骨骼密度下降，导致骨骼脆弱易折碎的疾病。它是“沉默的疾病”，往往在毫无明显征兆的情况下悄然发生。

任何人都可能患上骨质疏松症，但它较常见于年长者，尤其是更年期后的女性。随着新加坡人口老龄化趋势加剧，骨质疏松症将成为病患和医护人员都必须应对的常见慢性疾病。

人体内的旧骨质不断分解，新骨质持续生成。随着年龄增长，骨质分解的速度可能远超生成速度，从而导致骨质疏松症。

另一关键因素是荷尔蒙变化。女性更年期后雌激素水平下降，而雌激素对减缓骨质流失和促进新骨形成十分重要。年长男性则面临睾酮水平下降的问题，这种支持骨骼形成和修复的荷尔蒙减少后，可能导致骨质疏松症。

其他风险因素包括吸烟、缺乏运动、以及钙质和维生素D摄取不足。

骨质疏松症治疗方法

骨质疏松症有多种有效的治疗方法。治疗的主要目标是强化骨骼，降低骨折风险。强骨药物包括：

·双膦酸盐类（Bisphosphonates）：治疗骨质疏松症最常用的药物之一，能减缓骨质流失。口服药通常每周服用一次，须在早晨空腹时服用，服药后要保持直立姿势30分钟才能进食。药片不可压碎或咀嚼。注射剂则是每年注射一次。

·地舒单抗（Denosumab）：如果患者不适合服用双膦酸盐类药物，医生通常会使用这种注射剂；每年注射两次，每六个月一次，同样能减缓骨质流失。

·特立帕肽（Teriparatide）：这种注射剂用于较严重的骨质疏松症，能帮助身体生成新骨质；每天注射一次。

补充剂如钙片和维生素D，和药物一样重要。钙质是骨骼的主要成分，有助维持骨骼强度；维生素D则帮助身体更有效地吸收钙质。

此外，某些口服骨质疏松症药物（双膦酸盐类）可能影响钙质水平，因此须确保体内有充足钙质和维他命D。不过，钙片可能导致便秘，所以要多喝水，多吃高纤维食物。

定期运动有助维持骨密度，尤其是步行、跳舞和轻度力量训练，效益特别大。（iStock图片）

良好生活习惯强健骨骼

邱德拔医院药房部门高级药剂师王英全：良好生活习惯与药物治疗一样重要。（邱德拔医院提供）

良好生活习惯与药物治疗一样重要。以下是促进骨骼健康的实用建议。

·均衡饮食：多吃富含钙质和维他命D的食物，前者包括菠菜、芥兰等绿叶蔬菜；牛奶、酸奶等奶制品；豆腐和沙丁鱼等。后者有三文鱼、鸡蛋、蘑菇，以及添加了维他命D的谷类食品。

·适当运动：定期运动有助维持骨质密度，特别是承重运动如步行、跳舞和轻度力量训练，效益特别大。保持活跃还能改善平衡感，减少跌倒风险。

·居家安全：骨折是患者面临的主要风险，家中一定要采取防跌措施。移走松动的地毯，改善照明，在关键处安装扶手。患者也可穿上防滑鞋。

·戒掉不良习惯：减少吸烟或完全戒烟；研究显示，吸烟会削弱骨骼。过量饮酒也会影响骨质密度，损害骨骼健康，患者还可能因醉酒增加跌倒和骨折风险。

·定期看医生：医生可通过骨质密度检测监测骨骼健康状况，为患者制定最合适的治疗方案。骨质疏松症高风险族群应按时复诊。

距离第一次见到林女士约一年后，我偶然在医院池塘边碰见她。看到她稳步行走，我很欣慰。她兴奋地告诉我，自己每天都注意饮食，会多吃富含钙质和维他命D的食物。

早发现早预防

林女士的转变印证了重要的事实：骨质疏松症发现得越早，治疗效果越好。如果你有患病风险，请不要再犹豫了：与医生讨论是否做骨质密度检测，因为早发现、早预防，生活会有很大的不同。

患有骨质疏松症并不意味着要放弃独立生活。通过综合药物治疗、健康饮食、规律运动和保持居家安全等方法，患者可以保持骨骼健康，像林女士一样重新找回生活活力。