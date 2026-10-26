用“健步如飞”形容76岁的小贩崔亚金应该不会言过其实。长年备受膝盖疼痛困扰的他，去年7月和10月先后做了左膝和右膝的全膝关节置换术后，无论是走路、爬楼梯、骑脚踏车，还是出国爬山都没问题。他说：“完全不会痛或不舒服，感觉膝盖像年轻了几十年。”

为他做手术的医生是兀兰医院矫形外科顾问医生林铭德（Jason Lim）。林医生说，全膝关节置换术（Total Knee Replacement，简称TKR）的成功率很高，可有效缓解晚期膝关节骨关节炎患者的严重关节疼痛，并改善其活动能力。

接受手术后，绝大多数患者的疼痛都能得到显著缓解，并更好地进行日常活动。

林铭德医生（左）为崔亚金做了全膝关节置换术。崔亚金现在走路、爬楼梯、骑脚踏车或爬山都没问题。（龙国雄摄）

请简单解释全膝关节置换术的经过。

答：这项手术通常采用脊髓麻醉（使腿部神经失去知觉）或全身麻醉。医生会在膝盖正中切开，清除磨损的软骨与受损的半月板，再植入人工膝关节假体，整台手术耗时约一个多小时。

一般患者在手术当天或术后第二天就能开始下床活动，之后一至两周可用助行器辅助行走。

林铭德医生指出，全膝关节置换术的成功率很高。（龙国雄摄）

康复时间多长？

答：康复情况因人而异，但大多数患者在术后约两个月就能步行较长的距离，也能在没有他人协助的情况下自行从坐姿站起。他们通常也能较好地上下楼梯，并及时通过交通灯路口。

一般到了术后三个月，患者就可以恢复基本的日常生活活动，例如独立户外步行和上下楼梯，但具体恢复情况会因患者术前的身体状况而有所不同。

全膝关节置换术有何常见误区？

答：最常见的误区之一，是认为术后得忍受数个月的剧烈疼痛，而且恢复期间的活动会受很大限制。事实上，随着现代疼痛管理、多模式镇痛及手术技术的不断进步，患者通常可在术后当天下床活动，部分患者可在手术当天或术后一天内出院。

另一常见误区是认为做了膝关节置换术后，无法正常活动或运动。其实，大多数患者恢复后都能无痛行走，而且可徒步、骑脚踏车、游泳，以及参与快走、高尔夫球等低冲击运动。

此外，有个常见观念是：膝关节置换术只适用于老年人。其实，患有严重关节炎、持续疼痛，症状明显影响日常生活和生活质量的年轻成年人，也可考虑接受膝关节置换术。

患者对全膝关节置换术有所顾虑，你怎么回应？

答：人们通常会因为害怕做手术，或听过全膝关节置换术的失败案例，而对接受手术有所顾虑。我会向患者说明，大多数接受全膝关节置换术的患者（80%至90%以上）对手术结果感到非常满意，尤其是在缓解疼痛以及恢复生活质量方面。

我也会建议患者在考虑是否做手术期间，先开始物理治疗，加强膝关节周围的肌肉；超重的患者可同时开始减重。物理治疗、有氧运动以及减重，都有助改善患者日后做手术后的康复情况。

一些老年患者，尤其是独居者，可能担心术后照护问题。我会建议他们在术后，先到社区医院进行一段时间的康复治疗，直到恢复独立生活的能力，对自己进行日常生活活动有足够信心后，再返回家中。

医生会在全膝关节置换术中，清除磨损的软骨与受损的半月板（右），再植入人工膝关节假体（左），整台手术耗时一个多小时。（龙国雄摄）

康复期间需做什么复健？

答：术后一两周的早期阶段，康复重点是控制术后疼痛和肿胀，以及进行轻柔的膝关节活动度训练。这期间使用拐杖或助行架等辅助器具，可助患者安全地活动，减轻康复中的膝关节所承受的负荷，并降低跌倒风险。

术后第三至六周，患者会在物理治疗师的指导下，逐步开始强度更高的关节活动度训练、针对性的膝关节肌肉强化训练，以及固定式脚踏车训练。这些训练有助于重新激活肌肉、恢复关节灵活度，并逐步恢复患者独立活动的能力。

到了第七至12周，康复重点将转向较高强度的膝关节力量训练，包括弹力带抗阻训练、平衡训练、耐力训练及上下台阶训练，同时逐步恢复完整的日常生活活动能力。

术后三个月以后，我强烈建议患者继续保持运动习惯，每周锻炼两三次，并维持积极的生活方式，这有助于长期康复和维持膝关节功能。运动若缺乏规律性，可能对康复效果产生不良影响。

林铭德医生建议患者在手术后三个月以后，继续保持运动习惯，每周锻炼二至三次，并维持积极的生活方式。（龙国雄摄）

*想了解关节保健事宜，特别是如何管控关节炎，可报名参加兀兰医院11月7日（星期六）举行的免费公共论坛。

林铭德医生将和兀兰医院的高级营养师以及另外三名医生，以英语解析髋部与膝盖疼痛、脊椎退化、肩膀疼痛僵硬，以及如何通过饮食管控关节炎的症状与风险因素。兀兰医院的物理治疗师也会带领观众做简单的关节强化运动。

观众可在现场进行简单的体检项目，包括测量血压、BMI和手握力等。

▲关节炎公共论坛

日期：11月7日（星期六）

时间：上午8时半至下午12时半

地点：兀兰医院礼堂（Tower E一楼），17 Woodlands Dr 17 S737628

入场免费，请上网报名：bit.ly/3W5XjCM



成功报名者可获保健礼包（送完为止）。

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