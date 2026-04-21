听力、营养摄取与肠胃调理，是每天都必须注意的事。听听医疗专家的见解，对自己和家人的健康都有很大的帮助。

《联合早报》将于11月21日（星期六）主办“乐活谈保健”华语讲座：健康开讲。三名医疗专家会以华语清楚解析新一代助听器的特色；50岁后的身体变化与日常营养要点；以及中医如何调理焦虑型胃酸倒流。

【讲题一】当助听器学会”听懂”声音 AI带来了什么突破？

主讲者：The Hearing Specialist Group首席听力学家陈文海

【讲题二】吃出健康 活出活力

主讲者：获认证的饮食治疗师兼Eat Right Clinic and Nutrition Consultancy创办人王庆林

【讲题三】焦虑型胃酸倒流的中医调理与穴位按摩及饮食保健

主讲者：宇瑛中医诊所何宇瑛教授

讲座设问答环节，欢迎读者现场发问。

成功报名并出席者可获价值超过$180的保健礼包。

▲乐活谈保健讲座：健康开讲

11月21日（星期六）下午2时至傍晚5时

地点：SPH Media报业中心礼堂

报名费：每人$8（早报订户报名免费）

报名网址：zb.sg/zb-lohas

座位有限，报名额满为止。

讲座由《联合早报》主办；Enercal、The Hearing Specialist Group和宇瑛中医诊所赞助。主持人是《联合早报》资深高级记者林弘谕。