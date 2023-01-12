似水流年山打根 曾昭伦和他的家族史

东马的曾昭伦耗时13年，完成1300多页家族史《亲情——九江曾家记事》。

这部曾氏家族五代人的生命书写，记录百年来华人在山打根落地生根的历史进程，马来亚大学历史系黄子坚教授说，这部书“已不再只是家族史；事实上，这也是山打根的历史”。

东马的曾昭伦常常自谦说，他的华文水准只有“小四程度”。早先听了他这话，不懂该信还是不信。我只知道他上面有五个姐姐，一个哥哥，下面两个妹妹，“整整齐齐”一大家人，因而除了早年送他去伦敦学了半年园艺学，父母确实没有能力为他提供更多的教育机会。直到最近我一口气读完他刚刚出版的上中下三大本《亲情——九江曾家记事》，才懂得他的厉害。

13年写家族史

曾昭伦（左）同本文作者在新加坡互赠各自的新书。（陈剑摄）

年前曾昭伦来新加坡，专门带来新书相赠。我粗粗翻开看了看，好家伙，连图带文1300多页，铜版纸印刷，捧在手里沉甸甸的，重六公斤。他说，过去三年趁疫情管控，足不出户潜心编纂，终于完成这部耗时13年的家族史，一生无憾了。

这也是他三年来第一次出国，带着自己的新书，先去泰国、香港拜见曾家亲友，再来新加坡看望近百岁的妗母（舅妈）全家和这里的老朋友，随后还要飞去台湾拜会那边的朋友们。

曾昭伦自己就是出版家。他在新加坡有很多老朋友，过去的外交家、律师，现在的园艺学家、医学专家、动物学家等，这些人大多又是他的作者。我正是通过他才知道，原来我们新加坡的资深外交官许国丰先生出版过《婆罗洲蜘蛛大全》，国大直肠外科专家萧俊教授也出版有《婆罗洲竹节虫分类指南》，并在世界上享有权威地位。

这次见到曾昭伦，原本灰白的头发已然完全白透，阳光照射下闪闪发亮，说起话来依然那样滔滔不绝，镜片后面的眼光炯炯有神。

我过去爱在沙巴哥打京那峇鲁他的“婆罗洲书店”买书看，因而熟悉一些有关他的传奇故事。这次仔细阅读他的新书，一捧起来就放不下，我被书中一帧帧珍贵的历史照片，一则则娓娓动听的故事深深吸引。原来，围绕曾昭伦一家五代人在山打根落地生根、开花结果的百年家族史，竟然那样丰富和精彩。

父亲创办华文报

曾昭伦的阿嬷（祖母）不足16岁时，在家乡广东九江乡嫁给阿爷做三姨太，19岁开始守寡。1925年，她带着九岁的独子（曾昭伦父亲）漂洋过海来南洋，投靠在山打根关家11宅姑母家，历经磨难，尤其是第二次世界大战的艰苦岁月，繁衍发展成今天一个90多人的大家族。其中的故事，有欢喜，有眼泪，有悲叹，让人感慕缠怀。

在曾昭伦眼里，父亲一生勤奋好学，心灵手巧，多才多艺，具有精明的商业头脑。他靠一把刻刀雕刻印制日历起家，自创印务公司，后来发展成山打根最大的印务公司，并第一个承接街头大型霓虹灯广告。他也自学无线电技术，开办电器修理公司。1956年，只读过私塾和一年中学的他创办当地华文报《婆罗洲时报》（后来一度出版英文版），亲自担任主编和总经理。

曾昭伦的父亲一生充满生命活力，是一位活跃的社会活动家。他是当年“北婆罗洲山打根摄影学会”和“山打根胡姬协会”创建人，拍照片，育花圃，养乳鸽，踩醒狮，做什么像什么。他也是当地著名的南海公会负责人，后来热衷研制各种模型飞机，成为英国模型飞机工程师协会第一个婆罗洲海外会员。有一年儿孙们为他庆生，别开生面制作一架模型机挂着贺带直接降落他面前，把老人家开心到“见牙不见眼”。

曾昭伦回忆，父亲年轻时就开始玩各式英制福特轿车，大多是二手车，好几次带家人外出时，忽然刹车器失灵，险些酿成大祸。他幽默地说：“曾家历年来的老爷车经历过多次险象环生，由始至终没有搞出人命来，可说是一个天大的奇迹呢！”

登报寻家族成员

五六十年前山打根的那些人那些事，事无巨细，凡经曾昭伦那支生花妙笔轻轻一点，于是一个个又被重新赋予生命活力，精灵一般从书页中跳跃出来。

他还记得孩童时白沙湾住家的街道，街道上见到的各式各样的人，红白相间的巴士，街道两旁的商铺、作坊、书店、咖啡店、茶室、中药铺、杂货店，以至于那些台球室、海产店、家私厂、快艇修理店，和一家家的理发店、修车厂、面包店等，他都一一画出来，清清楚楚告诉你当时的店家姓什么，他们都有哪些有趣的故事，以后各自的命运又是如何。

曾昭伦也清楚记得当年自家住宅内的具体布局，父母卧室里的床、衣柜、梳妆台、婴儿柜摆放的位置，前厅的长沙发小沙发、茶几、落地收音机，后厅的扶手藤椅、木椅、饭桌、神台、冰箱，厨房的灶头、水缸、纱柜，以及骑楼阳台位置和兄弟姊妹与阿嬷的睡房等，都一一娓娓道来。

让我惊叹的是，他居然有普鲁斯特一样的记忆，是一位无师自通的写作天才。

为了编写家族史，曾昭伦遍访各地亲友，收集家族成员旧照、家谱、日记、信函，甚至不惜花钱在报上刊登寻人启事，寻找失散多年的远亲旧故。他也花好几个月时间，在沙巴档案局查找历史文献和报纸，甚至到纽约The Martin & Osa Johnson博物馆取得战前山打根的珍贵照片。马来亚大学历史系黄子坚教授说，这部书“已不再只是家族史；事实上，这也是山打根的历史。”

在这部宏大的家族史中，也蕴含了作者儿时好多温馨的记忆和诗意的童年。

譬如书中记叙，每逢中秋之夜，阿嬷都要专门拜月亮。那时，一家人把四方台桌搬出来，面朝月亮方向，摆上香蕉、金山橙、芋头、花生、菱角和月饼等祭品。阿嬷把点了蜡烛的灯笼挂在台桌边做装饰。正式行拜月礼前，阿嬷还要观望天上，看看有没有云层遮住月亮，只有等到又大又圆的月亮完全露面之后，才开始烧元宝祭拜。这时，孩子们在一旁手牵手围成一圈，一起唱起童谣：

月光光，照地堂，年卅晚，摘槟榔，槟榔香，摘紫姜……

拜月亮的习俗持续了好多年，直到有一年妈妈说：“火箭都上咗月球啰，重拜咩月光哦！”

阿爷阿嬷的“情侣套装”

阿嬷在1931年从九江带回山打根的箱子，里面珍藏阿嬷和阿爷的长袍，90年后才得以曝光，成为曾家传家宝。

这次在新加坡，曾昭伦为我讲述另一件离奇的事。

正在他静悄悄关在家里编写这部书的时候，一天忽然想起阿嬷过去曾留一个旧箱子，是她在1931年自广东九江乡下回返山打根途中在香港买的，一直放在老人家的床下面，前后搬过五次家，都不肯丢弃。阿嬷去世后，箱子原封不动放进大哥家储藏室，从来没人想过打开来看看里面究竟装的是什么。

他赶紧让大哥把箱笼找出来。箱子原本用一块帆布包裹，并用粗绳绑好。由于年日已久，待到重见天日时，帆布和绳子已被白蚁咬碎。幸运的是，里面两个捆着的白布包并未受损，它们分别装的是阿爷和阿嬷上世纪20年代穿过的长衫棉衲。这些衣物都是无骨缝合，缝纫技术相当高超，从其款式和颜色看，应是当年阿爷阿嬷的“情侣套装”。除这两包衣物外，箱子底部放了一串含有硫黄粉的鞭炮，以及大量防潮驱虫的胡椒粒，故而这些衣服历经90年后，依然保存完好。

曾家人现在终于明白，阿嬷当年一直把阿爷的衣服珍藏身边，仿佛阿爷时时都活在她的身边。也许这就是阿嬷对失去夫君之痛唯一可以得到的慰藉吧。而现在，箱笼已经成为曾家的传家之宝。

妈妈在机舱辞世

曾家与新加坡也有一段很深的渊源。曾昭伦的舅舅战前从山打根来新加坡讨生活，后来外婆也历经千辛万苦从婆罗洲找来，一家人住当时的芽笼40巷一间木屋里。外婆当年曾对前去探望她的作者母亲说：“以前只知山打根苦，没想到来了新加坡，这里的苦比山打根还要多几倍！”

不过，书中写得最深情动人的，是记叙作者母亲后来患病，以及在机舱上驾鹤西归的感人一幕。

1981年农历新年期间，曾昭伦母亲被查出罹患癌症，由他陪同来新加坡伊丽莎白医院诊治。“当时曾家上下都到机场送别，我伴着妈妈瘦小的身躯，缓缓朝机舱头走去。妈妈走到一半停下，刻意回头再望向家人一眼，然后才继续走向飞机。那是亲情流露，念念不舍，永别的一眼。现在回想起来，妈妈当时的眼神是悲伤且复杂的。这是妈妈最后一次离开山打根……”

书中详尽记叙母亲在新加坡住院诊治的具体情形。手术结果证明，母亲患了末期子宫癌，且癌细胞已扩散至体内其他部位，身体变得极度虚弱，腹部明显胀大，脸颊深陷，面孔蜡黄，眼睛半合，掉了许多头发……

写到作者带母亲从新加坡乘飞机“回家”这一段，更是让人读之动容。飞机起飞不久，妈妈问飞机起飞没有，随后迟缓地用手指指自己，表示难受。空服小姐立刻通过广播询征帮助，不巧当时机舱内没有医生乘客。空服小姐只好送来氧气瓶面罩，先让曾昭伦试试，再由他给母亲戴上。

“一会儿后，妈妈指着氧气罩缓缓摇头，拒绝继续吸氧。当时妈妈的身体已经冷冰冰，眼睛半关闭着，眼珠动也不动，嘴巴半开着，嘴角有少量泡沫，左脚也已放下。突然间，她缓缓伸出用毛巾盖着的手，我见状连忙握紧她消瘦冰冷的手，不停地低声向妈妈承诺，必定带她返回山打根家门。她的双眼无焦点地望着前方，并没有做出任何的反应。我用手按压她的手腕，探出她的脉搏已停止。当时是下午1点30分，飞机尚在南中国海上空飞行。我的妈妈终于脱离苦海，在机舱里安详地与世长辞，终年62岁。我凝视着坐在身旁的妈妈遗体，第一次有了痛彻心扉却欲哭无泪的感觉……”

这是近年来我所读到的最感人、最有温情和最难忘的文字。

山打根近现代史写照

曾昭伦在东马是一位颇负盛名的出版家。他出生于山打根，完全靠自学成才。年轻时卖过花，卖过恤衫，做过中学美术代课老师。一次因缘巧合，他得到作者同意，在哥打京那峇鲁翻印美国动物学家英格（Robert Inger）的《婆罗洲青蛙大全》，从此跻身出版业，先后成立婆罗洲自然史出版社（Natural History Publications）和Opus Publications出版社，后者主要出版以婆罗洲为主题的历史人文图书。他靠一己之力，先后出版过200多部有关婆罗洲的专题书籍，印刷精美，图文并茂。

这部珍贵厚重的曾家记事，是曾氏家族五代人一脉相传的生命书写，同时真实记录了百年来华人在山打根落地生根的历史进程，因而成为山打根近现代社会历史的生动写照。