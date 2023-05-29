手稿做封面的巴金著作

上海开明书店是巴金早中期著译的主要出版机构。据1939年1月开明书店第2版《梦与醉》书末“开明书店发行巴金之著译”所列，到1938年底为止，包括《灭亡》《新生》《家》《春》《爱情的三部曲》《春天里的秋天》等在内的14种巴金著译，都是由开明书店出版的。中国现代文学史上，鲁迅与北新书局长期合作，胡适与亚东图书馆长期合作，都早已为人所熟知，而巴金与开明书店的密切合作，也是很值得认真研究的。本文只说说我所收藏的这14种巴金著译中的三种可爱小书。

第一种是中篇小说《海底梦：给一个女孩的童话》，这部作品最初不是开明书店出版的，而是由上海新中国书店于1932年8月印行。1936年1月，巴金“收回来改版重印，自己曾仔细地校过一遍”（引自《海底梦·改版题记》），交开明书店初版，我所藏已是1938年8月开明书店的第3版。

第二种是散文集《点滴》，开明书店1935年4月初版，我所藏为1936年3月开明书店的再版本。巴金应该很看重这本收录了《生命》《海的梦》《雪》等抒情散文的《点滴》，专门为之选配了三幅插图，依次为：《点滴》，油画，“三十年前的俄国无名作家作”，这本散文集也就因此命名为“点滴”；《生命》，“美国H.Kent作木刻”，肯特是享誉世界的美国版画家，《点滴》是新文学作品集插图中出现肯特版画的第一本书，但这幅木刻的题目不是《生命》而是《火焰》，巴金记错了；《沉落》，“三十年前的俄国无名画家作”。

第三种是散文集《梦与醉》，开明书店1938年9月初版，我所藏为1939年1月开明书店的第2版。

这三种巴金著作都列入“开明文学新刊”丛书。从它们在一两年内都二印或三印，说明巴金不但以《家》《春》等名著一纸风行，而且每出版一本新著都会重印，深受广大读者喜爱。这三种书不但厚薄差不多，小巧可爱，还有一个共同的特色，那就是封面设计别出心裁，都采用了巴金的手稿作为底色，从而形成一个小小的手稿封面系列。时光飞逝，其中《点滴》的封面已有些褪色，手稿已不是很清晰。而封面上的书名也有讲究，都是巴金亲笔所书，《海底梦：给一个女孩的童话》和《点滴》是毛笔所书，《梦与醉》是钢笔所书，各有韵味，也体现了巴金创作的书写方式已在毛笔和钢笔之间转换。

手稿图覆盖封面的视觉冲击是强烈的，至少我就很欣赏。我不知道以手稿做封面是开明书店编辑的主意还是巴金自己的主意。但这确是一个好主意，颇具创意。新文学作品集中，以作家手稿作为插图的并不少见，如上海天马书店1933年推出的鲁迅、茅盾、郁达夫等名家的自选集中，就都印入了作者的照片和手稿作为插图，以增读者的阅读兴味。然而，把手稿印在作品集的封面，而且是封面的全部，却极为少见，巴金的《海底梦：给一个女孩的童话》《点滴》《梦与醉》这三种书也许是个例外。巴金的作品因一再重印，版本众多，开明版巴金著译中是否就只有这三种是以手稿做封面，尚是未知之数。到20世纪40年代以后，这三种书再重印，也都改换了封面，纳入开明版巴金著译新的封面系列，巴金著译以手稿为封面的这个小小的系列就此中止，无以为继，实在可惜。