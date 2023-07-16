旧猛里茂岛儿女　念依山傍海时光

今日的裕廊岛由岸外七个小岛合并而成，当中面积第二大的猛里茂岛（Pulau Merlimau），从前只有三户华人。许家上世纪40年代在岛上经营杂货店，20年后搬离小岛。即使超过半个世纪，他们仍念念不忘那段淳朴的欢乐时光。

新加坡现今有超过60个岸外岛屿，作为休闲、工业和军事等用途。面积约32平方公里的裕廊岛是炼油中心和化工基地。很难想象这个形象如铮铮铁汉的新加坡最大外岛，50多年前是七个椰影婆娑、亚答屋处处的柔情似水小岛。

许美德（81岁）和三个妹妹与《联合早报》记者分享当年在猛里茂岛的欢乐时光。父亲许锡蕃二战时带着家人，躲到裕廊西十英里俗称“杨桃园”的地方。战后生活艰苦，许锡蕃的姑丈在猛里茂岛有几块地且种植一些水果；1946年，许锡蕃带着四名子女搬到岛上定居，后来生下五个孩子，一共三男六女。

包括许家在内，岛上一共只有14户马来人和三户华人，另外两户华人从事捕鱼业，向附近渔民收取鱼获后载到本岛码头去卖。许家原本靠果园为生，但收入有限，有些水果又有季节性。他们观察到岛民要买点东西，还得划“Kolek”（一种瘦长小渔船）到本岛，很不方便，于是决定开一家杂货店。

许锡蕃划着舢舨到本岛去办货。（受访者提供）

许锡蕃一个星期会划舢舨到新加坡本岛，停在裕廊河一带，再骑脚踏车到巴西班让和武吉知马等地方办货。

家中排行第三的许美德说：“杂货店也是简陋的亚答屋，卖一些居民需要的柴米油盐和日常用品，还有辣椒干、汽水和饼干等。父亲经常来回本岛进货，主要是母亲在看店。”

杂货店不仅解决岛民的生活所需，也成为一个感情交流站，大家都亲切地以马来话交谈。排行最小的许惹卿（67岁）还记得，开斋节时马来村民会将糕点放在玻璃盘，然后用一块四方大手巾包着送给母亲，母亲则会给他们面粉和白糖等当回礼。

为求学在本岛租屋

小岛没有学校，为了求知识，孩子们每天凌晨4点多就得起床。许美德回忆道：“我和哥哥吃了简单的清粥早餐，划舢舨40分钟到裕廊，再花半小时走两公里红泥路，才到文礼一带的公立强华学校上课。当时是全天制的，下午再长途跋涉回到家已是晚上7点。”

许家为方便孩子到文礼一带求学，在新加坡本岛租了一间亚答屋。（受访者提供）

父亲看这样不是办法，后来在丹绒吉宁（Tanjong Kling，前飞禽公园对面）租一栋亚答屋。所有到求学阶段的孩子就搬到那里，由祖母负责照顾孙子的生活起居。当时一个月租金5元，屋内没有铺洋灰，是泥地。

排行第八的许瑞卿（70岁）最期盼学校假期时，能和哥哥姐姐回到岛上。白天一早她就帮妈妈赶鸭出来吃早餐，然后钻进鸭寮捡鸭蛋，傍晚则拾鸡蛋。其他时间她就随哥哥四处找可吃的水果，有时在海边钓鱼虾，有月光的日子就去捉螃蟹，开学前才带着不情不愿的心情告别妈妈和姐姐，回到亚答屋。

本岛和猛里茂岛之间海域，并不如表面平静。许瑞卿分享了念小学一年级时的惊险往事：“当时是农历月尾，三哥、四姐和我坐舢舨船要回去小岛途中，海上掀起巨大风浪，雷电交加，狂风声声怒吼，小船激烈摇晃，都快要没顶了。幸好有一艘巡逻船在远处看到我们，可是风急浪危，不可能再往小岛方向，所以让我们的船靠着他们的船艇，用大绳拖着回到本岛。”

卖花卖水果帮补家用

许家的果园有一大片品种各异的红毛丹树，以及仁心果树、桂尼（Buah Kweni，类似芒果）、水蓊、菠萝蜜和黄梨等。许惹卿和哥哥姐姐经常拿着小刀，到自家的黄梨园收割成熟的黄梨，直接削了皮就吃。

孩子们也想方设法赚钱，帮补家用。许惹卿说：“家门口有一棵高大茂盛的玉兰花，我们把乌杷叶卷成圆锥形，然后装满玉兰花，向马来邻居兜售。”

岛上有一户最有钱的马来人家，逢年过节会摆宴席，还请专人表演爪哇宫庭舞蹈“Golek”。许瑞卿和哥哥姐姐会把握机会，用篮子装着水果卖给客人，如剥好的波罗蜜。许美德及哥哥和弟弟，则会趁周末出海捕鱼或叉鱼，赚取零用钱。

红毛丹季节时，孩子们会帮忙妈妈把红毛丹收集成堆，再捆绑成一束束。父亲负责划船运到本岛去卖，一把一毛钱。

许美德还收着从前在猛里茂岛捕虾的藤篮。藤篮可绑在腰间，装满虾后用树叶盖着，防止虾跳出来。（特约余维权摄）

当时生活虽然贫困，和马来人一样只吃得起不完整的断米，海产倒是源源不绝。排行第六的许玩卿（74岁）说：“涨潮的时候我们会用椰骨绑着8号鱼线，再挂一个小钩，就可以在清澈海水里轻易钩到虾。我们经常会比赛，一次可以钩到几十只，回家蒸来吃。”新鲜的小鱼也不少，母亲会一次过炸很多给孩子们吃。

一口井水回忆几许

没有自来水的年代，孩子们也得负责挑水。许玩卿说：“就两个方形的食用油桶一前一后，小女孩气力小就两个人一起挑一根扁担，男的一个人挑。我们的屋子是在小山坡，所以要走约100米路到山下的水井取水，装满大龙缸。这些水是供煮饭和日常用的。”

岸上亚答屋是岛上的医务所，每个月本岛的医生和护士会来看诊一次。（受访者提供）

许家的这口水井特别大，水源不绝又干净。有时邻居家的水井枯竭，会到他们家取水。水井旁边有一个简单的专属冲凉房，许家大小会到那里冲凉。小妹许惹卿分享了一件糗事：“有一次我不小心掉进井里，妈妈发现了马上跳下去救我，她是不会游泳的，可见井里的水并不深。”

岛上有一个简单的医务室，每个月政府会派本岛的医生和护士坐船过去，提供医药、补品和奶粉给村民，及为孕妇做例行检查。

迁移到本岛改种蔬菜

小岛的悠闲总让人向往。所以许家住在本岛的亲友，经常会在星期六下午到小岛玩，直到星期天晚上才离开。

亲友组团周末到猛里茂岛玩时，在许家的亚答屋前合影。（受访者提供）

可惜好景不常。上世纪60年代，政府意识到传统转口贸易，再也无法满足继续增长的人口需求，于是积极推动工业化发展。随着裕廊工业区的开发，附近外岛沙幕伦岛（Pulau Semulun）也跟着发展。

许美德说，为了把沙幕伦岛的居民安顿到猛里茂岛，政府开始规划土地，每一户可分配到8000平方英尺。许家本来加果园有三四亩地（约15万平方英尺），所以觉得可分配到的范围太小，家里有十多人。

于是他们决定接受政府的安排，1966年搬到本岛林厝港的南亚利（Namazie Estate）一带，之后改以种菜为生。配合政府发展炼油业的规划，岛上的其他居民后来也在上世纪70年代全部撤离，迁至裕廊及附近地区。

1961年蚬壳（Shell）在毛广岛兴建新加坡第一座炼油厂。接下来几年这行业的巨头也纷纷在裕廊附近外岛设立炼油厂，埃索（Esso）在亚逸茶碗岛（Pulau Ayer Chawan），新加坡炼油公司（SRC）在猛里茂岛。

1988年新加坡炼油公司设于猛里茂岛的炼油厂，三个大型储油罐狂烧五天才扑灭。（档案照片）

炼油厂大火烧五天

1988年新加坡炼油公司设于猛里茂岛的炼油厂发生严重火患。当时一座大型储油罐发生罕见大火，熊熊烈火如一团团乌黑的原子云直冲云霄，从远处都能清晰看到。火势后来蔓延到另外两个储油罐，狂烧五天后才扑灭。

上世纪90年代中政府宣布把裕廊岸外七个小岛合并为裕廊岛，2000年落成，是我国最重要的岸外石油化学工业中心。

如今猛里茂岛已成为裕廊岛的一部分，岛上还有一条猛里茂路，就在猛里茂岛的旧址，附近是新加坡炼油公司。许美德在猛里茂岛上生活了20年，一景一物深刻脑海，之后一直和马来邻居保持联络，还曾和弟妹到组屋拜访他们。