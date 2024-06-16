武吉巴督　乐活亮点新发现

你可知道武吉巴督邻里公园有座“富士山”？附近有经济实惠的港式点心和烧腊，还有新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院经营的餐馆？让我们重新走进武吉巴督，发掘连街坊也可能不知道的乐活亮点。

新一代自动借书机最近在武吉巴督地铁站旁的商场威城（West Mall）亮相，好奇去看了看，接着在附近探索，发现20分钟步行距离以内就有不少有趣的地方。问了住在武吉巴督的几个朋友，大家都没去过也没听过，或许是距离越近反而越生疏？一如游人对外国的某些街区了如指掌，自己住的地方反而忽略了。

雨季一到，这棵多花紫薇（Lagerstroemia Floribunda）会长出鲜艳的红色和橘色叶子。在哪里？就在武吉巴督的“富士山”。（陈映蓁摄）

根据国家图书馆官网（nlb.gov.sg）资料，武吉巴督名字的由来众说纷纭，但bukit在马来文即山，batok是咳嗽，或许是这里的气温较低，让人较常感冒和咳嗽；也可能是这里的山坡生长椰树，因为batok在爪哇文就是椰子。还有一个解读和这里的花岗岩石山有关，石头在马来文即batu，因为发音有误而变成batok。近年，武吉巴督邻里公园内的小丘也有了新外号：“富士山”，又让这一地区添了一层趣味。

整修后在2021年4月正式开幕的武吉巴督邻里公园坐落在小山坡上，外号“富士山公园”。（陈映蓁摄）

地图右下角即大牌225座组屋，从这里走去游乐场（图中标号④）只需几分钟。（陈映蓁摄）

从地铁站步行不到五分钟，就会看到外号“富士山公园”的武吉巴督邻里公园。从路面走去“山顶”才100米，当然不能和日本最高的山峰相提并论，但就是因为这种反差，反倒让人觉得逗趣。

公园有几个入口，带着小朋友不妨从大牌225座组屋附近的入口出发，不到两分钟就会看到两个游乐场：一个适合5岁以下的孩子，更吸引人的是为5岁至12岁的小朋友而设，高10米的黄色游乐场。有长卷滑梯、攀岩和绳索障碍，大朋友会不会也跃跃一试？

组屋区较少见的长滑梯引人注目，我们有多久没有好好玩耍，享受溜滑梯的简单快乐？（陈映蓁摄）

正逢学校假期，不妨一家大小一同出游。走上公园的高架木板路，不会距离地面太远，不至于惧高，却足以感受不一样的景致。

“富士山公园”的高架木板走道，走起来舒服，还能有另一种视角。（陈映蓁摄）

继续一步步往上走，在绿荫的庇护下特别舒心。到了“山顶”可以坐下来休息，也能在花丛旁的小路看到蝴蝶翩翩起舞。

无论是上坡路或下坡路，都有值得欣赏的风景。（陈映蓁摄）

非一般的用餐选择

走累了想休息补充能量，这里有一般邻里较少见的选择。

武吉巴督22街21号的新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院，学院经营的餐馆取名The Sapling（“树苗”）。有意光顾记得预先订位，亦可上网看菜单。（陈映蓁摄）

想吃西餐、西式糕点或咖椰吐司，不妨试试新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）经营的餐馆The Sapling（“树苗”），既能在悠闲的冷气环境享受餐饮，又能支持餐饮业的莘莘学子。

分量和美味都恰到好处的甜点：莓果芝士蛋糕（右）和班兰椰子意式冰糕（semifreddo）。（陈映蓁摄）

The Sapling的外带柜台有多款西式糕饼，还有现做现卖的华夫饼。（陈映蓁摄）

星期天是休息日，其他天的不同时段有特定餐点，比如上午7时半至10时半有半生熟鸡蛋和咖椰吐司，包含咖啡或茶的套餐仅售$4.50；午餐时间的套餐$12.90起（主菜+前菜／甜品）；星期五和六提供晚餐（主菜+前菜+甜品+咖啡／茶$16.90）。

试了午餐和晚餐，让人回味的包括炖牛颊肉和班兰椰子意式冰糕（semifreddo），加分的是贴心服务。

餐馆外有外带糕点柜台，推荐香蕉蛋糕（$2）、咖椰华夫饼（$2）和瑞士蛋糕卷（$8，必须提早至少一天上网订购）。

工业大楼SkyTech九楼的咖啡店，顾客在享受美食之余还可轻松望远。（陈映蓁摄）

“寄托港式点心”开在工业大楼，萝卜糕（一碟三件）$3，腐皮卷、烧卖和豉汁排骨一律每份$2.50，CP值高。（陈映蓁摄）

不介意走远一点，或是想吃港式烧腊或点心，就把目的地定为隐藏在工业大楼SkyTech（武吉巴督24街大牌2号）九楼的咖啡店。这家名为“寄托港式点心”的咖啡店由一对六旬夫妇经营。60多岁的老板曾在本地老字号粤菜餐馆亚洲金阁担任多年头手，自己创业后深得顾客喜爱，但两年前因健康欠佳和租金大涨而结业。

去年尾低调重开，特地选择租金较低的工业区，希望继续提供价廉物美的点心：烧卖、虾饺、腐皮卷和豉汁排骨一律每份$2.50。网媒报道后吸引人潮不断，周末排队时间可能超过一小时，希望顾客耐心等候，多体恤老板，记得手工美味需要时间。

同个咖啡店的港式烧腊也值得一试。据说这里的烧鸭连烧腊同行都大力推荐，何况价钱非常吸引人：烧鸭饭$4、鸡腿饭$4.50、鸭腿饭$6……如果咖啡店和小贩中心都能确保租金合理，相信会使更多顾客有能力享用更多美味，小贩也不会被高昂租金拖垮。

工业区的咖啡店不只是租金接地气，还有自然不做作的氛围。喜欢坐在店外，时有凉风习习，还能轻松望远。看到毗邻工业区的组屋和不远处的树林，确实如早前到访此地的环保人士所说，武吉巴督是组屋密度相对较低，绿色空间较多的邻里，希望今后也能继续保留这些特色。

武吉巴督邻里公园的多花紫薇，独特的园景设计让人忍不住驻足。（陈映蓁摄）

征求回忆路线

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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