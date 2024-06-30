以展览讲座与越剧 致敬二战英雄

大唐文化与新加坡华族文化中心合办“二战故事：国家英雄录”展览，通过装置艺术、多媒体展示、互动体验等，展示抗日英雄林谋盛、阿南赛迪中尉、蔡杨素梅和陈崇智的英勇事迹，让国人更深刻了解那段残酷的历史，反思战争。大唐文化明年也将搬演越剧《林谋盛元帅》，致敬这位英雄。

二战期间面对残酷的日军，抗日英雄毫无畏惧，抱着随时随地为国捐躯的精神，他们的英勇事迹，值得后人敬仰和缅怀。



符国婉是本地大唐文化传播执行董事长兼首席执行官，也是一名资深越剧演员。大唐文化是推广上海越剧表演的非盈利慈善机构，将从6月29日至7月7日，与新加坡华族文化中心合办“二战故事：国家英雄录”展览，展示抗日英雄林谋盛、阿南赛迪中尉（Lieutenant Adnan Saidi）、蔡杨素梅（Elizabeth Choy）和陈崇智的故事。展览获吾庐俱乐部、雨书房、南安会馆和林氏大宗祠九龙堂的支持。

符国婉在接受《联合早报》访问时说，二战期间本地出现不少英雄，“这些英雄展现了非凡的勇气、无私和坚韧。”她说，阿南赛迪中尉在巴西班让战役中勇敢地领导反抗斗争；林谋盛和陈崇智在136部队扮演重要角色；蔡杨素梅则无私地协助战俘，在日军严刑拷打下表现出坚韧的精神。他们都是勇气和牺牲的有力象征，他们的故事激励和提醒着我们，在争取正义和自由的斗争中，何谓英雄主义的本质。