用脚步丈量绿意，用味蕾品尝哲思，转角遇到生活小创意，坐双层巴士看不一样的风景。行走于实乞纳地铁站和马林台地铁站之间，发掘东部地区那些出人意料又让人会心一笑的小确幸。

“TEL（即汤申—东海岸地铁线，简称汤东线）第四阶段通车了，你想搭去哪一个站看些什么？”

问了不熟悉东部的朋友，最常出现的答案不是东海岸公园，就是百汇广场（Parkway Parade）。

海边和商场各有各的魅力，但想远离人潮，或是发掘新鲜趣味，不妨考虑另一路段。

走在东海岸路和东海岸路上段，有时感觉置身外地。（陈映蓁摄）

交通方式影响心情，建议从市区搭乘36或48号巴士前往岛国东部，因为会经过东海岸公园大道（简称ECP），正好一边欣赏滨海湾天际线，一边酝酿在地游的兴致。

汤东线确实方便，但搭巴士看风景让人游兴更浓。（陈映蓁摄）

坐在双层巴士上层，还能从非一般的角度看到F1车道和加冷盆地。

双层巴士上层有非一般的视角和风景。（陈映蓁摄）

搭36号巴士可在马林台（Marine Terrace）下车，步行前往实乞纳（Siglap）地铁站；搭48号正好相反。无论是以马林台或实乞纳为起点或终点都OK，反正难忘的是沿途景致。

实乞纳地铁站旁的实乞纳线性公园（Siglap Linear Park），道路宽敞平坦，走起来特别舒服。（陈映蓁摄）

个人习惯从实乞纳地铁站旁的实乞纳线性公园（Siglap Linear Park）开始走，幽静的步行道没有太多路人或骑士，走起来特别舒心。步行约5分钟就可抵达东海岸路上段，特别喜欢交通灯之前左手边生机勃勃的绿茵和大树，提醒我们向下扎根需要时间，无论风雨晴天，都要不急不慌不惊不扰。

天气再闷热，眼前的绿意总会让人心旷神怡。（陈映蓁摄）

美食店名藏哲思

接着，漫步东海路上段满足味蕾的渴望。无论是咖啡店或冷气食肆，还是较高档的cafe或餐馆；无论想吃本地美食还是异国料理，不出几十步就有新选择。有些店名和料理一样让人难忘，比如在惹兰大公（Jalan Tua Kong）交界处的“小而大餐室”（Soy Eu Tua），经过n次还是会忍不住驻足，开始联想：哪些小事其实是大事，哪些大事根本微不足道？

美食难忘，有趣的名字同样让人印象深刻。（陈映蓁摄）

想多走多看，或是想找更幽静的用餐处，建议可拐入惹兰大公或富兰克道（Frankel Avenue），隐藏在洋房私宅区的小店有不少值得光顾，比如主打手作面包和精品咖啡的Les Mains Bakehouse（47 Jln Tua Kong）和1989年创立的娘惹菜与煮炒餐馆“特味轩”（Different Taste，111 Frankel Ave）。

不只美食更有回忆

吃吃喝喝之外，还能欣赏各式建筑。印象最深刻的是东海岸路和实乞纳路交界处的四座政府组屋。这些在1963年建成的组屋曾是实乞纳唯一公共住宅，与周遭私宅和店屋形成强烈对比，但政府在2011年宣布这些组屋纳入选择性整体重建计划，居民有再多不舍也无能为力。什么时候拆除不得而知，趁建筑未拆之前来这里走走看看，或许会唤醒一些尘封的回忆。

坐落在东海岸路和实乞纳路交界处的五层楼组屋，走近时宛如走进时光机，旧日情怀涌上心头。（陈映蓁摄）

别走太快，以免错过有趣的民间创意。（陈映蓁摄）

民间创意转角有惊喜

边走边看，除了养眼的店屋和店铺，还有私宅区内不少充满特色的洋房和花园，每个转角都可能有惊喜。比如从富兰克道和东海岸路的交界处往西走，大约五分钟就看到某个屋主以蛋壳打造的花园盆景，既环保又逗趣，民间创意从来不会让人失望。

来到实乞纳水道时转左，沿着水道往东海岸公园走，不到五分钟就回到马林百列路，最靠近的地铁站就是马林台。意犹未尽？地铁站附近的50A座有熟食中心，当然也可以去东海岸公园吹海风，或沿着马林百列路走，20分钟内就会抵达百汇广场。走多远走去哪里？目的地一直都是自己决定。

回程搭汤东线，没想到遇上国民早餐。（陈映蓁摄）

征求回忆路线

实乞纳水道，向南走是东海岸公园，相反方向则是景万岸地铁站。（陈映蓁摄）

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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