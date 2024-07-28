罗弄基叻 从街头甜到巷尾

美世界附近的小路罗弄基叻聚集多家独立咖啡馆和甜点店，在武吉知马熟食中心用餐后不妨来这里走走看看，享受各种甜蜜。

编按：无论步数多少，路线长短，迈出第一步向前行就能看到更多风景。《步出所料》展开小区漫步，聚焦小小岛国的小小街区，继续用不一样的速度和视角认识我们身边的变与不变，温故知新。

趁武吉知马巴刹与熟食中心拆迁前多去光顾，听说准备搬迁的小贩大多只在现址营业至9月中，10月开始就到临时巴刹与熟食中心做生意。

在惹兰裕廊克基（Jalan Jurong Kechil）和惹兰树群（Jalan Seh Chuan）交界处，就能看到小贩们自费兴建的临时巴刹与熟食中心。要挥别熟悉的地方谈何容易，想到建于1975年的武吉知马巴刹与熟食中心就这样让位给综合发展项目，分不清是不舍还是难受比较多。

心情灰暗时特别想吃甜品。还好沿着惹兰树群走不到两分钟，就能在罗弄基叻（Lorong Kilat）把n种甜蜜一网打尽。

从美世界地铁站B出口步行约五分钟，就能抵达罗弄基叻。（陈映蓁摄）

Kilat在马来文即闪电，但对一些阿兵哥来说还有另一层意义。身边的朋友说他们当年服役时会用kilat形容“做得好”，有“好犀利”之意。朋友半开玩笑说：“所以Lorong Kilat可以翻译成‘犀利小巷’吧！”

美世界附近的罗弄基叻和惹兰裕廊克基聚集多家独立咖啡馆和甜点店。（记者手绘）

清晨午夜都有落脚点

从惹兰树群和“犀利小巷”交界处开始走，仅约300米就有六家咖啡馆，到了巷尾还有蛋糕店。难得的是，每一家都是风格鲜明的独立品牌，不像一般商场或其他时尚街区，看来看去都是千篇一律、分店不胜枚举的连锁品牌。同样难得的是，有些店家上午8时就营业，有些开到午夜12时，无论几点来访，应该都会有适合落脚的地方。

Udders的雪糕和松饼，无论晴天雨天都让人回味。（陈映蓁摄）

首先看到两家本地雪糕店：Salted Caramel（手绘图标①）和Udders（手绘图标②），前者装潢简洁明亮，后者活泼调皮，摆设趣味十足，比如标上“紧急心脏除颤器”的比卡丘玩偶。雨天光顾Udders可享特别促销：买两勺雪糕，就能以$1购买烘饼。

接着看到的其他本地咖啡馆都是全岛只此一家：有主打新鲜烘烤的糕饼和丰盛早午餐的Carpenter and Cook（手绘图标③），店内还有许多古早味的摆设，让人流连忘返；夫妻档创办的The Signature Patisserie（手绘图标④），吸引人的不只是美味的玛芬（muffins），还有身兼专业木匠身份的老板以本地各种回收木材打造的家具。

氛围悠闲的小路，从店面装潢到脚下地砖都有吸引人的地方。（陈映蓁摄）

再走数步，就是以比利时华夫饼打响名气的Revelry（手绘图标⑤），还有售卖多种咖啡豆和咖啡器材的Cowpresso Coffee Roasters（手绘图标⑥）。Cowpresso是咖啡馆也是咖啡冲泡器材展销室，有意购买器材记得上网预约。咖啡馆的餐点丰富，除了多种咖啡饮料（包括抹茶、芋头和焙茶拿铁），还有华夫饼和三明治。

甜蜜不止一种

从罗弄基叻走到惹兰裕廊克基，甜蜜络绎不绝。

2000年创办的蛋糕店Cake Avenue（手绘图标⑦）提供经典口味如黑森林、提拉米苏和纽约芝士，也有较少见的如荔枝莓果和焦糖苹果，以及奶油泡芙、水果塔和布朗尼。有清真认证的Cake Avenue也提供各种造型蛋糕，事先预订即可。

主打不同甜点的蛋糕店、咖啡店和果汁店：Cake Avenue；FlagWhite；Patisserie Woo；Browned Butter Bakehouse；Fruicey。（陈映蓁摄）

惹兰裕廊克基有人气咖啡馆FlagWhite（手绘图标⑧），欢迎顾客偕同宠物光顾。没空坐下来用餐，这条街还有数个外带选择。Patisserie Woo（手绘图标⑨）主打蛋糕和塔，但这家分店提供的是自取订餐服务，顾客须事先上网订购。另一家糕点店Browned Butter Bakehouse（手绘图标⑪）同样建议顾客上网预定，以及浏览每个月的限定口味。

想品尝烘焙糕点之外的甜蜜，可考虑水果甜点店Fruicey（手绘图标⑩）：除了多种果汁饮料，还有不同口味的阿萨伊浆果碗及缤纷漂亮的水果串等。甜蜜从来不止一种，有多少人就有多少种难忘的甜蜜。

抬头看，别致的招牌颇有外国情调。（陈映蓁摄）

征求回忆路线

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

请电邮记者（yingzhen@sph.com.sg），或把你绘制的地图和联络资料邮寄到：早报副刊编辑室／陈映蓁收，SPH Media，1000 Toa Payoh North S318994