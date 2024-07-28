罗弄基叻 从街头甜到巷尾

美世界附近的小路罗弄基叻聚集多家独立咖啡馆和甜点店，在武吉知马熟食中心用餐后不妨来这里走走看看，享受各种甜蜜。
编按：无论步数多少，路线长短，迈出第一步向前行就能看到更多风景。《步出所料》展开小区漫步，聚焦小小岛国的小小街区，继续用不一样的速度和视角认识我们身边的变与不变，温故知新。
趁武吉知马巴刹与熟食中心拆迁前多去光顾，听说准备搬迁的小贩大多只在现址营业至9月中，10月开始就到临时巴刹与熟食中心做生意。
在惹兰裕廊克基（Jalan Jurong Kechil）和惹兰树群（Jalan Seh Chuan）交界处，就能看到小贩们自费兴建的临时巴刹与熟食中心。要挥别熟悉的地方谈何容易，想到建于1975年的武吉知马巴刹与熟食中心就这样让位给综合发展项目，分不清是不舍还是难受比较多。
心情灰暗时特别想吃甜品。还好沿着惹兰树群走不到两分钟，就能在罗弄基叻（Lorong Kilat）把n种甜蜜一网打尽。
Kilat在马来文即闪电，但对一些阿兵哥来说还有另一层意义。身边的朋友说他们当年服役时会用kilat形容“做得好”，有“好犀利”之意。朋友半开玩笑说：“所以Lorong Kilat可以翻译成‘犀利小巷’吧！”
清晨午夜都有落脚点
从惹兰树群和“犀利小巷”交界处开始走，仅约300米就有六家咖啡馆，到了巷尾还有蛋糕店。难得的是，每一家都是风格鲜明的独立品牌，不像一般商场或其他时尚街区，看来看去都是千篇一律、分店不胜枚举的连锁品牌。同样难得的是，有些店家上午8时就营业，有些开到午夜12时，无论几点来访，应该都会有适合落脚的地方。
首先看到两家本地雪糕店：Salted Caramel（手绘图标①）和Udders（手绘图标②），前者装潢简洁明亮，后者活泼调皮，摆设趣味十足，比如标上“紧急心脏除颤器”的比卡丘玩偶。雨天光顾Udders可享特别促销：买两勺雪糕，就能以$1购买烘饼。
接着看到的其他本地咖啡馆都是全岛只此一家：有主打新鲜烘烤的糕饼和丰盛早午餐的Carpenter and Cook（手绘图标③），店内还有许多古早味的摆设，让人流连忘返；夫妻档创办的The Signature Patisserie（手绘图标④），吸引人的不只是美味的玛芬（muffins），还有身兼专业木匠身份的老板以本地各种回收木材打造的家具。
再走数步，就是以比利时华夫饼打响名气的Revelry（手绘图标⑤），还有售卖多种咖啡豆和咖啡器材的Cowpresso Coffee Roasters（手绘图标⑥）。Cowpresso是咖啡馆也是咖啡冲泡器材展销室，有意购买器材记得上网预约。咖啡馆的餐点丰富，除了多种咖啡饮料（包括抹茶、芋头和焙茶拿铁），还有华夫饼和三明治。
甜蜜不止一种
从罗弄基叻走到惹兰裕廊克基，甜蜜络绎不绝。
2000年创办的蛋糕店Cake Avenue（手绘图标⑦）提供经典口味如黑森林、提拉米苏和纽约芝士，也有较少见的如荔枝莓果和焦糖苹果，以及奶油泡芙、水果塔和布朗尼。有清真认证的Cake Avenue也提供各种造型蛋糕，事先预订即可。
惹兰裕廊克基有人气咖啡馆FlagWhite（手绘图标⑧），欢迎顾客偕同宠物光顾。没空坐下来用餐，这条街还有数个外带选择。Patisserie Woo（手绘图标⑨）主打蛋糕和塔，但这家分店提供的是自取订餐服务，顾客须事先上网订购。另一家糕点店Browned Butter Bakehouse（手绘图标⑪）同样建议顾客上网预定，以及浏览每个月的限定口味。
想品尝烘焙糕点之外的甜蜜，可考虑水果甜点店Fruicey（手绘图标⑩）：除了多种果汁饮料，还有不同口味的阿萨伊浆果碗及缤纷漂亮的水果串等。甜蜜从来不止一种，有多少人就有多少种难忘的甜蜜。
征求回忆路线
岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。
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