徒步哥本峇鲁 精彩不在指南里

8月国庆月，璀璨烟火秀最易吸引目光。然而组屋邻里的人间烟火，鸟鸣啾啾，新旧小店，或许更能触动心弦。无论本地人或外来客，都可在美华和宏茂桥两地铁站之间走走停停，赏鸟购物尝美食，发掘观光指南里没有的新加坡特色。

旅居本地的日本朋友说，想看游客一般不会看到的新加坡，于是想起哥本峇鲁赏鸟会（Kebun Baru Birdsinging Club）。这是本地最大的赏鸟广场，附近还有许多富有岛国特色，但极少在观光指南亮相的街景和小店。《联合早报》2020年与新加坡邻里企业中心联办导览活动“吃喝购物在邻里”时，首个导览团就是在哥本峇鲁和宏茂桥中心举行。

未到哥本峇鲁赏鸟俱乐部，先在美华（Mayflower）地铁站寻找金属小鸟，酝酿赏鸟兴致：一共22只，包括七种本地常见鸟类，你认得出来吗？（陈映蓁摄）

时隔四年，这一带既保留了不少老字号，也悄悄新开了一些特色小店，附近街坊可能都未曾发现。或许我们习惯舍近求远，近在眼前反而容易失之交臂？

建议以美华（Mayflower）地铁站为起点，从一号出口出发，走不到三分钟就能抵达地铁站后方大牌114组屋。首先看到的是约一年半前开张的越南小吃店F.I.C. Fried Ice Cream & Viet Bites，招牌餐饮包括越南咖啡、越南春卷、米纸比萨和炸雪糕等（可用CDC邻里购物券付款）。

组屋楼下的越南小吃店F.I.C. Fried Ice Cream & Viet Bites，边喝咖啡边欣赏店外风景。（陈映蓁摄）

平日午餐时间顾客不多，或许是人手不足，餐食准备时间偏长。所幸服务贴心周到，店里还有图书和游戏供人消磨时间。难得的是，顾客都耐心等待，没人显露不耐烦，慵懒的氛围感觉惬意。

宏茂桥4道第162座的美华熟食中心经过翻修，用餐环境更舒适。（陈映蓁摄）

回忆时光机

接着往哥本峇鲁赏鸟会走去，途中会经过1981年建造，美食选择不胜枚举的美华巴刹与熟食中心（Mayflower Market & Food Centre）。别忘了在熟食中心附近多绕几圈，看看那里的新旧小店：除了新的咖啡馆和甜点店，还有数十年如一日的家庭医生诊所和传统美发院，往日随处可见的装潢和外观现在显得格外珍贵。

此外还有1981年创办的老字号肉干店双福源肉干肉丝行；1975年开始酿造酱油，坚持不在酱油加入防腐剂的广三益酱料园；同样是从1975年营业至今，规模不断扩大的锦珍菜馆；近年越来越少见的水族店，走近一看，瞬间浮现港片《岁月神偷》的画面…… 在这样一个组屋邻里，实体店不只是消费场所，还是承载回忆的时光机。

美华巴刹与熟食中心附近的邻里商店包括主打“可朗芙”（croffle）和韩式刨冰的café，也有常年驻守的美发院和家庭诊所，以及组屋区不常见的水族店、传统肉干店和酱油店等。（陈映蓁摄）

多姿壁画惹人爱

穿梭在各座组屋和商店之间，还可欣赏多幅壁画。画风题材各异，无论是写实风格，还是可爱逗趣风格，都让人驻足。

富有童趣的壁画，大热天看到大风吹，会不会觉得凉快一些？（陈映蓁摄）

美华巴刹与熟食中心的黑白壁画，是否细节越丰富，回忆越能深刻保留？（陈映蓁摄）

白墙有多少可能？色彩缤纷的笔画激发无限想象。（陈映蓁摄）

本地最大赏鸟广场

观画后赏鸟。哥本峇鲁赏鸟会坐落在第159座组屋附近的草地，毗邻宏茂桥镇西公园，可容纳超过1000只鸟笼。周末上午最热闹，平日也有养鸟爱好者来这里遛鸟。

毗邻宏茂桥镇西公园的哥本峇鲁赏鸟广场，可容纳上千只鸟笼。（陈映蓁摄）

赏鸟会的起源可追溯至1970年代，早期只是几个喜欢斑姬地鸠（zebra dove）的朋友带着鸟儿聚会，当时鸟笼一般悬挂树上。1987年，他们提出申请，竖立了竹竿，让更多爱好者加入；2008年正式注册成立社团，场地也经过翻新和扩建，现在不时举办赏鸟活动，比如今天（8月11日）和25日上午8时都有鸟鸣比赛。

宏茂桥镇西公园内供民众租用的花床，绿色心思一览无遗。（陈映蓁摄）

想换个视角？宏茂桥镇西公园的梯级和斜坡可让人登高望远，同时挑战脚力。穿过公园再走数分钟，就能抵达热闹的宏茂桥市中心，用餐选择多，还有不少可以使用CDC邻里购物券的小店。喜欢看厨房和家居用品，别错过大牌711的“华益瓷器”（Hwa Aik General Store），各式烹饪和烘焙工具以及杯盘碗碟让人爱不释手。

“华益磁器”（Hwa Aik General Store），店面看起来不大，但货品丰富，价钱合理。（陈映蓁摄）

比起冷气商场，组屋邻里小店蕴藏更多惊喜；比起线上购物，边走边逛更有乐趣。与其刷手机网购，不如试着去邻里中心走走看看，收获会比想象中丰富。

挑战脚力，一口气跑上梯级，直抵宏茂桥镇西公园最高处，心情豁然开朗。（陈映蓁摄）

征求回忆路线

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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