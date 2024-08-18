老手艺本地失传 莆田师傅“过番”助阵

兴化纸扎与饼料祭品的制作手艺，在本地已失传。兴化庙九鲤洞特别邀请中国莆田的纸扎师傅郑少明与饼料师傅梁少勇，来新参与逢甲大普度，施展祖传手艺。他们一生专注于一门手艺，严守行业禁忌，在祭祀活动上献力，让九鲤洞十年一度的大普度得以圆满举行。

纸扎与饼料祭品，除了用来祭拜神明之外, 也可以表达人们对逝者的哀悼和祝福，象征人们对另一个世界的内心描摹。来自中国莆田的纸扎师傅郑少明与饼料师傅梁少勇，前来本地参于兴化庙九鲤洞公建逢甲大普度的重要祭祀法会，施展祖传手艺。



郑少明出生于1974年，14岁学道，六年后学做纸扎，不知不觉做纸扎已30年。他屡次前来汤申路上段的九鲤洞参与神诞庆典制做纸扎祭品，这是他第三次来新参与十年一度的逢甲大普度。他在九鲤洞接受《联合早报》访问时，露出憨厚笑容说：“我这次有三个助手，我们为这场大普度制作超过200件纸扎祭品。”

纸扎源自古代民间宗教祀祭活动，是将剪纸、贴糊和彩绘等技艺融为一体的民间艺术。郑少明认为兴化的纸扎品比较立体、栩栩如生。他带记者到庙宇大堂看玉皇大帝跟前的马赵温康四大元帅的纸扎，指着元帅们的脸说：“脸谱也是我们做的，用纸浆一层层糊上去，一层干了之后，才能黏上新的一层，共有十多层。”