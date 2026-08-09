国庆庆典门票一票难求，如果没有机会到现场感受气氛，或是纯粹不想人挤人，不妨换种方式回顾岛国的发展轨迹。

从加冷地铁站出发，沿加冷河步行前往美芝路，沿途可欣赏多个知名地标，还能品尝传统美食。（陈映蓁手绘）

加冷河滨公园有不少静谧角落，适合静下来回望岛国发展轨迹。（陈映蓁摄）

本期《步出所料》漫步路线途经小红点著名地标如国家体育场，沿途不仅能远眺新加坡摩天观景轮及滨海湾金沙，还能走进历史悠久的建筑和组屋区，一路上更有加冷河／梧槽河的美景相伴，无论是本地人还是游客，都能满载而归。

沼泽变大英帝国最好机场

从加冷地铁站出发，沿芽笼一巷南下，不到五分钟就会看到旧加冷机场遗迹。这里原为沼泽，开埠后的新加坡快速发展，殖民政府总督金文泰于1931年提议在最靠近市区的地方，兴建一座世界最大最先进，且能兼容海上飞机使用的民用飞机场。约700万立方米、一座山丘般大小的泥土填平了沼泽地，建造工程顺利展开，被誉为“大英帝国最好的机场”的加冷机场在1937年6月12日正式开幕；今天闻名国际的樟宜机场未落成之前，加冷机场已在世界航空史上留下重要印记。

加冷机场在1955年被巴耶利峇机场取代，包括航空控制塔在内的建筑，机场围栏和灯柱等，都在2008年被列为历史建筑古迹。市区重建局两年前举办休闲总蓝图巡回展时向观众征集意见，其中包括将这一带的历史建筑和遗迹开发为休闲场地的建议。趁这里尚未改变，先来看看，日后不留遗憾。

从沼泽地变成“大英帝国最好的机场”，时间在加冷一带似乎走得特别快。（陈映蓁）

九重葛凉亭绽放粉色浪漫

接着往芽笼河方向前进，过了河，踏上沿河而建的步道，就能领略国家体育场的另一番风貌。若天气晴朗，蓝天白云，水中清晰可见的倒影让人心情平静；若逢阴天或飘雨，则有一种苍凉之美。

踏上沿河而建的步道，放眼远眺，国家体育场隔河相望。（陈映蓁摄）

宽敞的步道走起来格外惬意，沿途有大树遮阴，还有舒服的座椅和设施齐全的健身角落。面对加冷河做运动，美丽水景会否让你更有动力？

健身角落设施齐全，让公众面一边欣赏加冷河美景一边运动。（陈映蓁摄）

幸运的话，或许会遇见意想不到的美丽。加冷河畔公园有个被九重葛环绕的凉亭，无论是飘落地上的一片片粉红，还是枝条上亮眼的苞片，都让人联想起九重葛的花语：热情、热心。

加冷河畔公园被九重葛环绕的凉亭，绚丽粉色令人心情愉悦。（陈映蓁摄）

再走几分钟，又被水中的凤眼莲（water hyacinth）吸引，接着忽然发现脚边一片绿意盎然的金钱草中开出一朵黄色地锦花。热带岛国不像温带国家有明显的四季和花季，但能看到跟着自己的节奏随性绽放的花草树木，感觉甚是美妙。

凋落的粉红色依然不失美丽。（陈映蓁摄）

美芝路邂逅传统美味

沿步道继续前行，再走约10分钟就能抵达劳明达（Lavender）地铁站。不然就越过公厕附近的梧槽接连桥，桥的另一边是哥罗福街（Crawford Street），从这里可以轻松前往传统咖啡店协胜隆（桥北路Blk10 #01-5109 S190010）。

组屋楼下的传统饼店四泰饼家，让人庆幸还能尝到熟悉的美味。（陈映蓁摄）

店里网红太多？换个方向步行前往美芝路组屋区。组屋楼下有凝固了时间的传统饼店四泰饼家（2 Beach Road #01-4795 S190002），手工花生糖和豆沙饼让人忍不住掏钱包帮衬；附近的三巴旺西菓店（6 Beach Road #01-4869 S190006）在1960年代创办时取名Wills，迁到三巴旺后改名，1978年搬到美芝路至今，招牌糕点包括传统牛油蛋糕、核桃蛋糕、奶油角、椰子挞、奶油泡芙等。

1960年代创办的三巴旺西菓店，招牌糕点有传统牛油蛋糕、核桃蛋糕、奶油角、椰子挞、奶油泡芙等。（陈映蓁摄）

想坐下用餐，可考虑黄金熟食中心，除了光顾熟悉的老字号，还可发掘新美味。离开前遥望对面的黄金坊（Golden Mile Complex）和黄金大厦（Golden Mile Tower），你首先想起的是泰国餐、泰国超市、独立影院The Projector，还是更多早已悄然逝去的人事物？

热带岛国没有明显的四季和花季，但能看到随性绽放的花草树木，感觉甚是美妙。（陈映蓁摄）

征求回忆路线

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

请电邮记者（yingzhen@sph.com.sg），或把你绘制的地图和联络资料邮寄到：▲早报副刊编辑室陈映蓁收，SPH Media，1000 Toa Payoh North S318994。

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