去裕华园，不一定要从熟悉的路线开始。换个起点，风景也许更精彩。

从裕华园地铁站出发，步行约10分钟，便能抵达裕华园的入云塔。不过，通往目的地的路线并不只有一条，不妨换个起点，从湖畔（Lakeside）地铁站出发。虽然需要步行20分钟，但沿途景致更丰富，还能一边漫步，一边隔着湖水欣赏裕华园的标志性双塔，在美景中慢慢酝酿期待。走上白虹桥后，再一步步靠近雄伟的牌楼坊，更增添了一份特别的仪式感。

漫步裕廊湖畔，远眺裕华园双塔，湖光塔影尽收眼底。（陈映蓁摄）

本地最大漂浮湿地焕生机

从地铁站B出口走向园景路（Yuan Ching Road），约五分钟就能抵达裕廊湖花园。再往前走一两分钟，就会看到星巴克，后方即本地最大漂浮湿地，总面积达3850平方米。踏上木板道，脚边便有白腹秧鸡（white-breasted waterhen）悠然觅食；抬眼望去，苍鹭（grey heron）和小白鹭或许正掠过湿地；身旁还有蝴蝶和蜻蜓翩翩飞舞。漫步其中，几乎每一刻都能感受到湿地蓬勃鲜活的生命力。

裕廊湖漂浮湿地的木板道十分宽敞，适合一家大小一起散步。（陈映蓁摄）

别忘了留意湿地的最大功臣——绿植。沿走道前行，图文并茂的信息板随处可见。停下脚步仔细观察，便能认出眼前的各种植物，如皇冠草（Mexican sword plant）、虎耳（lemon bacopa）和蒲草（blue rush）等。再从信息板了解它们的作用和功效，从去除环境污染物到提供鸟类栖息地，看似平凡的花草由此变得不平凡。

裕廊湖花园有本地最大的漂浮湿地，总面积达3850平方米。（陈映蓁摄）

沿着湖畔走道往白虹桥方向前行，平静的湖水让人忍不住放慢脚步，或许干脆在湖边找个地方坐下，享受难得的放空。

湖边大树下有舒服的座椅，适合坐下聊天，或自在放空。（陈映蓁摄）

净水循环清凉无忧

想让行程更有趣一些，不妨跟着指示牌，前往克鲁斯雅小湾（Clusia Cove）。这个戏水区以书带木（clusia rosea，又称签名树／autograph tree）命名，书带木是花园内生态池中的一种半水生植物，具有净化水质的作用。

生态池的池水会流入天然生态净水池（cleansing biotope），通过植物和沙床进一步净化；接着进入地下紫外线室，经由活性过滤介质和紫外线做最后的消毒，再流入戏水区，形成一套循环净水系统。层层净化之下，戏水区得以维持良好水质，让人可以放心下水，享受清凉水趣。戏水区每逢星期一关闭；其余时间从上午8时开放至傍晚7时。

克鲁斯雅小湾与生态池、天然生态净水池形成循环净水系统，确保戏水区维持良好水质。（陈映蓁摄）

想尝试水上运动，不妨前往百盛亲水天地（PAssion Wave）。附近的波浪广场（Wave Plaza）也是眺望裕华园白虹桥和牌楼坊的好地方。先远距离遥望，再走入裕华园近观，会不会发现另一种美，多一分旁观者清的领悟？

来到百盛亲水天地，便能远眺裕华园的白虹桥与牌楼坊，景致一览无遗。（陈映蓁）

可惜最近烟霾来袭，远处的景物即使努力眺望，也难免模糊，眼睛和呼吸道也多了几分不适。好在园内有不少食肆，游人可在空气素质相对较佳的室内空间稍作休息，同时享用餐饮：Clusia Cove附近有Fusion Spoon，白虹桥另一端则是Canopy。Canopy附近还有裕廊湖花园展廊，公众可通过文物、照片和互动屏幕，了解花园60多年来的历史和发展。

烟霾笼罩，身心健康都会受影响，户外工作人员尤其辛苦。（陈映蓁摄）

想进一步了解裕廊湖花园，可报名参加每月的免费导览。导览活动一般在每月第二和最后一个星期六举行，主题和路线每月更换，欲知详情或报名，可浏览花园官网（bit.ly/4Aeg7zg）。报名表将在活动举行前约一个月发出，名额有限，先到先得。

征求回忆路线

裕廊湖漂浮湿地的木板道上，白腹秧鸡兀自踱步，与游客不期而遇。（陈映蓁摄）

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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