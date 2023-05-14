过去10年来，我国制造的食物“垃圾”增加约20%，四名南大生发起“食物的朋友”运动，鼓励公众培养策划三餐的习惯，减少食物浪费。新加坡是美食天堂，国人更应该懂得爱惜食物。

你清楚冰箱里有哪些食材吗？是否知道家里哪些食品快过期了？

熟悉库存量，确保自己在食物过期前把它吃完，这是人人都能做到，避免食物浪费的方法之一。南洋理工大学四名学生发起“食物的朋友”（Friends of Food）运动，希望鼓励公众采取这个做法，并培养策划三餐的习惯，从而减少食物浪费。

这四名来自南大黄金辉传播与信息学院的学生——吴思霖（23岁）、钟允馨（24岁）、蔡诗懿（24岁）和余姵贤（24岁）说，自己都是爱吃之人，也喜欢讨论美食，因此决定以减少食物浪费为毕业作主题。她们除了在官网和社媒分享实用资讯，也在3月于义顺的商场纳福城（Northpoint City）办了为期两周的活动。

钟允馨说：“新加坡是个美食天堂，美食也是国人平时经常谈论的话题。但讽刺的是，我们很少谈到食物浪费，尽管这是严重的问题。”

南大学生吴思霖（左起）、钟允馨、蔡诗懿和余姵贤发起“食物的朋友”运动。（受访者提供）

过去10年来，我国制造的食物“垃圾”增加约20%；2021年的食物“垃圾”多达8亿1700万公斤——相等于5万6000辆双层巴士，差不多等于我国每个人每天丢掉两碗饭。这些“垃圾”有一部分是外表有“瑕疵”，例如形状和一般果菜不同，大小或长短不一致，或是供应过剩，而被食品进口和分销商及零售店丢弃的。

换言之，这些“垃圾”并非不能食用；只要懂得处理，就能变成美味佳肴。

住家垃圾有一半是食物

被商家丢掉的食物，一般人或许难以“挽救”，但根据国家环境局做的调查，我国每户人家每天平均丢掉1.5公斤的垃圾，食物占了其中一半，而这是人人都能着手减少的垃圾。

“食物的朋友”针对215人（21至34岁）展开问卷调查，发现多达93.5%每周都会丢掉食物，最常见的理由是缺乏相关常识，所以无法妥善处理家中贮存的食物。调查也发现，培养策划餐食的习惯，能有效减少食物垃圾。

团队设计了一个餐食计划模板让公众免费下载，方便记录家中现有食物，每天可用来做早午晚餐的东西，以及购物清单，这样会更容易达到“吃完再买”的目标。

“食物的朋友”设计的餐食计划模板。（受访者提供）

蔡诗懿说浪费食物会让她心生愧疚，她认为餐食计划模板容易使用，对自己有一定帮助。“我每次只写下几天的餐食计划，如果临时有朋友邀约，也比较容易随机应变。”

余姵贤指出，很多人可能以为自己非常清楚早前买了什么，但有时难免忘了家里实际上存有哪些食品。“只要把库存写下来，决定接下来要吃什么，既能减少每天‘不知道煮什么’的麻烦，也能在购物时做出更好的决定。”

她认为策划一天三餐比想象中容易，“国人或许误以为策划三餐既麻烦又费时，但它其实是减少食物浪费的一个很简单的做法。”

尽快把即将过期的食物，分配进接下来几天的三餐里。（iStock图片）

策划餐食不等于准备餐食

策划餐食有多简单？吴思霖强调，策划餐食（meal planning）和预备餐食（meal prepping）不同，前者简单多了。

“预备餐食就是事先把要吃的东西准备好，把食物分成单人份存起来。策划餐食是比较有伸缩性的做法，只须想好要吃什么，检查家里有哪些食物，再写下购物清单即可。如此一来就能在购买更多食物之前把家里的食物清掉，必要的话也可以改变各餐的安排。”

换言之，要好好策划餐食，一定要清楚家中库存，特别是哪些食品要过期了，哪些食材必须尽快用掉，再把这些食物“编排”进接下来几天或一周的三餐里。

Best Before（简称BB）即“赏味期限”或“最佳食用期限”，过期了不等于食物变坏或不能安全食用。（iStock图片）

能否食用不能单看包装上的日期

何谓“过期”？钟允馨说，她们做问卷调查时发现，大家未必懂得分辨“Use By”和“Best Before”，也可能误以为两者其实有一样的意思，结果把还能食用的东西当成垃圾丢掉。

Best Before（简称BB）即“赏味期限”或“最佳食用期限”，过期了不等于食物变坏或不能安全食用，只是品质可能降低，口感或味道可能变差了。Use By则是Expiry Date，即有效期限，过期了食用，可能对人体有害。

此外，不应单纯依赖包装上的日期，也要靠感官做出判断。例如牛奶变酸了，即便还没过期也不能喝。同样的，如果过了食用期限，但看起来、闻起来都没有异状，未必不能安全食用。

购物时除了注意有效期限，也应该知道家中是否还有类似食品。（iStock图片）

吴思霖坦言，她开始用感官判断食物是否还能食用后，一些原本可能丢掉的食物现在都吃进肚子里。

“我现在更清楚冰箱中食品的赏味期限和有效期限，会尽可能在这些食物过期前把它们吃完，尽量多在家中用餐，以便减少食物垃圾，也不会在冲动之下购买太多食物。”

学会策划餐食，还可能有意想不到的收获。开始策划“食物的朋友”运动前，蔡诗懿的三餐不是外食就是妈妈的家常菜，但她现在会为了想办法用掉家中库存食品而上网找简单的食谱，烹饪手艺因此进步了。

上网找食谱，学会烹煮家中剩下的食材，有助减少浪费。（iStock图片）

欲下载餐食计划模板，或学习更多减少食物浪费的方法，可上“食物的朋友”官网：friendsoffood.club。