四季常青,生命力顽强;柔中带刚,高风亮节——有多种正面象征意义的竹子,是否也是最体贴环境的永续材料?其实未必,答案要视产品用途、生产方式和生活方式而定。以竹制品创业的本地环保人士详细说明。

生长快速,取材容易,根、茎、枝、叶、秆、箨均可利用,难怪竹子成为绿色设计人气选材,竹制餐具、器皿、梳洗用具、装饰、家具等产品皆以“环保”为标语,但竹制品一定就是环保选择吗?

环保用品专店“竹吸管女孩”(bamboostrawgirl.com)创办人蓝美娥认为,竹制品近年越来越受欢迎,一些人可能把竹和环保画上等号。但竹制品是否环保,其实看情况而定。她举例,某家公司找她制作竹制搅拌棒,以取代茶水间用的塑料饮料搅拌匙。“我问:搅拌棒会重复使用吗?答案是即用即丢。他们说想找一个永续价值比塑料搅拌匙高的替代品。”

生意找上门,但竹吸管女孩坚持生产“顾客真正需要而且有意义的产品”,所以不接这份订单。蓝美娥建议对方采取更环保的免费做法:在茶水间张贴字条,提议员工以平时用的汤匙或筷子搅拌饮料。

蓝美娥说:“不做竹制搅拌棒,是因为已有现成的,而且是更好的解决方案——好好利用原本就在我们手上的东西。”

想达到减废环保的目标,绝对不能单靠消费,一味购买竹制或标榜环保的产品只会弄巧成拙。蓝美娥说:“每件产品都要个别评估。有些竹制品真的是不必要的浪费。”

就算是合理的选材,也要考虑自己的生活方式:你能花时间和心思保养这个产品吗?能否物尽其用?如果做不到,永续价值肯定大打折扣,买了不用,称不上环保。

蓝美娥以竹制牙刷加以说明,牙刷是日常必需品,刷柄多以塑料制成,但塑料的再循环率不高;如果掺入橡胶,根本无法再循环。何况再循环的过程本身耗费资源,例如材料须由再循环公司回收,接着利用机器分解或改变材质构造才能制成新品。以竹子取代塑料制成刷柄,即以一种可再生的资源取代非再生且不易再循环的塑料,碳足迹较小,因此有一定的环保价值。

不过,竹制品须要保养,例如竹牙刷用了后要平放,而不是放入水杯,以免水分囤积在刷柄底部,缩短使用期。蓝美娥说:“竹制品属于‘高保养’产品,所以我们必须教导大家正确的使用和保养方法,产品使用期越长越好。”

换言之,即便是以竹子制成的必需品,环保与否因人而异。她说:“无法好好保养它,那就不是理想的选择。”

了解生产过程 加强辨识能力

“天然等于环保”是常见误区。蓝美娥指出,物品由天然材质制成,不意味着那就是环保选择。例如砍伐原生树林制成木制品会严重破坏自然生态。

相较于树木,竹子作为永续材料的优势包括:不必施肥用药亦可获取相当大的收成量;竹子在收割砍伐后不会死亡,再生速度快(每年收成后,一年内可重新生长);根系生长迅速,有助预防土壤侵蚀,可用来改良退化的土壤;养分严重匮乏的土壤,亦可用来栽种竹子。

不过,自从竹制品越来越受欢迎,竹子的种植范围扩大,也可能造成其他问题。蓝美娥举例,在全球最大的竹子原材出口国中国,单一种植(monoculture)对环境有一定影响,长期后果包括削弱生物多样性,加重病虫害。

她建议顾客在购买竹制品前多了解竹材产地,方法之一是留意永续认证标签,例如B Corp或森林管理委员会(FSC)。不过,规模较小的竹农或竹制品生意往往没有多余资金申请认证,所以没有认证也不代表缺乏永续性。想加强识别环保产品的能力,不妨多阅读和主动询问,了解竹农或竹物品牌的生产过程。

蓝美娥说:“我常被问道,一个人能发挥多大作用?但积少成多,我们不该小看这些看似微不足道的事。把环保习惯纳入日常生活,多和亲友谈环保,就能促成更大的改变。”

“竹吸管女孩”的环保3R

你的环保3R还是reduce(减少)、reuse(重复使用)和recycle(再循环)吗?

蓝美娥的3R保留了reduce,另外两个R是refuse(拒绝)和rethink(重新考虑)。她解释背后的指导原则:

·拒绝:我真的需要这件东西吗?

·减少:如果我需要这件东西,那所需分量是多少?

·重新考虑:这是最适合我/现况的选择吗?

这些提问有助蓝美娥有意识地在日常生活中做出较环保的选择。每个人的生活方式不一样,问题的答案因人而异,因此怎么做才最具永续价值,不能一概而论。

她强调,要让生活更环保,不一定要花大钱,并非每个人都买得起环保产品,但人人都可做出较环保的决定,例如好好使用现有物品,直到无法使用为止。“环保的核心是做出合理决定,例如什么时候应继续使用手上的东西,什么时候可购买新品。很多人没有意识到他们已经不自觉地做出减废环保的决定,因为那原本就是最具逻辑,也最实际的做法。”

地球日环保短片系列

蓝美娥受国家地理之邀,录制地球日四集短片系列的第一集“To Bamboo or Not To Bamboo?”(选“竹”不选“竹”?),节目探讨竹子能否解决塑料使用过度的问题,4月1日(星期六)晚上8时50分在国家地理频道播出。其他三集的主题包括:以科学方法确保粮食供应充足;具备永续价值的饮食方法;艺术家如何通过作品推广环保意识。