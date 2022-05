意大利的阿利纳里(Alinari)基金会是世上最古老的摄影机构之一,拥有从1840年代至今超过500万件档案。国人可在“多元意大利在新加坡——从阿利纳里到当代摄影大师”展(ItaliAE in Singapore: a photographic journey through Italy from Alinari to the Masters of Contemporary Photography)看到一组160多张照片选集,追溯百多年的历史,重现理想的肖像和记忆画廊,见证意大利摄影的活力。