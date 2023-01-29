组屋区种植香草 “黑金”走廊飘香

【栏目介绍】

岛国兴起园艺热，城市农夫越来越多，食用植物尤其受欢迎。《城市农夫》请现代农夫分享心得，期待在寸土如金的花园城市，分享越多，收成越丰富。

全世界生产香草荚的国家只有十多个，移居本地的印度尼西亚夫妻突发奇想，在家门前种起香草，还与不同机构合作，希望在寸土如金的岛国处处有香草踪影。

淡滨尼一座组屋的走廊，种了100株在本地相当罕见的植物——俗称香草的香子兰（vanilla）。

香草荚是世上第二贵的香料，有“黑金”之称。（梁麒麟摄）

香子兰是大家熟悉的甜品口味，又名香草兰、香荚兰，顾名思义是一种兰花。香子兰的果实即价格不菲的香草荚，有“黑金”之称，是世上第二贵的香料。

突发奇想把香子兰带来岛国的，是在本地住了超过15年，原籍印度尼西亚的夫妻档Charles Santoso（查尔斯·桑托索，43岁）和Juwita Setiawan（朱威塔·塞蒂亚万，39岁）。两人原本分别在房产投资和金融业工作，2015年成为新加坡公民，在这里落地生根，生了两个孩子，也开始酝酿种植香草的梦想——希望有朝一日让我国出产的香草享誉国际。

在印尼农场种香草

创办香草生意的点子来自朱威塔，她在瑞士攻读酒店管理时爱上香草的味道，开始对这个香料产生兴趣。2017年，他们在印尼万隆（Bandung）开设农场种植香草，桑托索亲自向当地农夫讨教，也在另两个香草盛产地马达加斯加和巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）拜师。

每株香草成熟后，可在一年内生产10至20公斤的豆荚。（Mireia提供）

香草开花要至少三年，每年开花一次，而且只开数小时，种植者须把握时机人工授粉。桑托索和朱威塔在万隆的农场面积达1万6000平方英尺，2020年收成了第一批香草荚，将约50公斤的鲜豆荚运到本地，经过发酵、烘干、陈化等为期半年的加工过程，最后的重量不到20公斤。香草荚透过他们2019年创办的公司Mireia（西班牙文，意指欣赏）售卖，一周内售罄。

目前，Mireia除了在官网（mireia.co）售卖自家农场的印尼香草（25克25元），还有马达加斯加和巴布亚新几内亚的香草（25克的售价分别为35元和30元）。市售香草荚根据品质优劣分为A、B、C、D，Mireia的三种香草都是A级。

桑托索说：“香草的味道会依产地和品种而异，印尼和马达加斯加的香草荚是vanilla planifolia，巴布亚新几内亚的是大溪地香草（vanilla tahitiensis），三种味道截然不同。”

大溪地香草有花果香，适合加入饮料、果酱；马达加斯加香草香甜味浓郁，一般用于烘焙和甜点；印尼香草的风味接近马达加斯加，但多了木香，适合搭配巧克力和焦糖。

香草敏感脆弱不易种

Mireia的业务及住家外的香草主要由桑托索打理，他也是全职爸爸，朱威塔则在石油工业当交易员。冠病暴发后无法自由出国的期间，万隆的农场每次收成后就把香草荚运到本地，桑托索在家里亲手完成发酵、烘干、陈化等工序，当时整个走廊弥漫香草香，很多邻居好奇询问，知道他门前种了香草都很惊讶。

桑托索说：“大家没想到香草可以在本地茁壮生长。坦白说，要让香草开花结果并不容易，但也不是不可能的事。”

他家门前的香草从插枝种起，要等至少两三年才有豆荚。他形容香草是相当脆弱、敏感，容易惹上虫害的植物，不能直晒，湿度不能太高，土壤排水性要强。一个花盆可以种上几株香草，每株香草成熟后可在一年内生产10至20公斤豆荚，就种植效益来说，相当适合寸土如金的岛国。

桑托索与圣安东尼女校合作，在校内种植香草，他也传授种植窍门，例如以椰壳混合椰糠，给植物提供支撑。（Mireia提供）

为了让更多香草在本地开花结果，桑托索计划与本地大学合作，研发出更适合本地气候，抵抗力更强的香草。此外，他与滨海湾花园、圣安东尼女校、新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院、馨乐园幼儿园（Kinderland）和巴特礼基督教会合作，在它们的场地内种了总计200株香草。他说：“目标是越多越好！我们可以和更多机构与团体合作，让更多人参与并了解香草种植。我也想给幼儿园的孩子设计自然教学课程，以大自然为教材，教导孩子们辨识颜色、数字和形状。”

屡败屡试，不自我设限

桑托索除了种植香草，还常从平时吃的果菜收集种子，清洗后播种，再以天然材料如橙皮和泡过香蕉皮的水施肥，让一家人可以享受园艺和收成的美味。

桑托索说：“现在很容易找到园艺的资料，遇到难题也可在网上找到讨论对象，所以不要给自己设限，想种什么就试试看吧！首先要有‘我做得到’的心态，屡败就屡试，不要轻易放弃。”

正如他离开房产投资行业，投身完全陌生的领域，他认为无论年龄、背景，都可以找到新可能，包括很少在本地栽种的香草。“关于香草我还有很多东西要学，我非常期待。学习永无止境，绝对没有年龄上限。”