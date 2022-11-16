金铺业 真金见证时代变迁

华人一直有买黄金首饰投资保值、送礼或自己佩戴的传统。在投资工具选择有限的年代，只要有余钱人们会买金保值。和许多传统行业一样，金铺业与时并进，不断借助科技技术、现代化管理和市场行销，转型经营才能抓住消费者的心。在看得到的未来，金饰仍有价有市，但本地金铺业已面临很少年轻人愿意吃苦学艺，打金手艺难求的局限。

作为我国历史悠久的传统行业，金铺业的发展可以追溯到上世纪二三十年代。牛车水的桥南路一带当年是金店集中地，老字号如宝光斋、天成、金宝芳、利丰行、安昌、永昌、金联丰、恒珍等，如今有些继续营生，但大多已退出历史舞台。

87岁的刘巨坤14岁从学徒做起，在天成金铺做了73年。（龙国雄摄）

87岁的刘巨坤在天成金铺做了73年，14岁开始在店里当学徒，跟师傅学打金，后来被调去柜台当销售，一直做到今天。

刘巨坤忆述，早期开金店的以广东人居多，按籍贯喜好各有不同。婚嫁离不开黄金首饰，四点金源自潮州人习俗。广东人偏爱寓意吉祥的龙凤镯，福建人喜欢以三条金链结成的三丝镯，娘惹偏好金腰带、脚镯、上衣别针等。对于金铺的称呼也有不同，潮州人的传统金店以“斋”“庄”命名，广东人的金店则叫“金铺”。

为了联合各家制定行业标准，1939年新加坡金钻珠宝公会成立。据内部刊物记载，创立初期会员有三十多家，以金银铺占大多数，金庄次之。到了1980年代，有300多间金庄散布全岛各个角落，以大小坡最为密集，其次是商业中心和组屋区。

在历史的不同阶段，黄金扮演着不同角色。刘巨坤说早年大家喜欢买金，当时的人穷，也没有太多投资知识，只知道黄金保值，尤其是战争期间货币不流通，随身带着黄金走到哪里都能用，买金成了一种储蓄习惯。加上那时在政府管制下不能买金条，人们主要通过买首饰保存黄金，从大户人家到苦力、小贩、打洋工的妈姐，都有买金饰的习惯。“工人买了金链穿在一条布袋里，别在裤带上，每天随身戴着怕弄丢。平时跟人一起睡大通铺，也怕被人偷。”

早年金铺使用的黄金切割机。（陈来福摄）

迎合时代经营革新

伴随行业转型，如今许多金庄、金铺主营珠宝生意，名称也发生改变，反映市场需求的改变。位于桥南路251号的安昌珠宝，前身是安昌金铺，1936年由何耀平创办，1980年代起由儿子何乃全接手。作为新加坡金钻珠宝商会会长，回顾行业变迁，何乃全说：“在过去几十年里，金铺要生存下去就要跟着时代改变，很多东西不能照原来的方式。”

何乃全经营理念从设计、经营、管理三方面与时俱进。（陈来福摄）

从传统金铺走向时尚珠宝店，何乃全坚持从设计、经营、管理三方面与时俱进。“以前卖首饰，因为是批发量产，设计基本千篇一律，同质化严重。现代人戴首饰就像穿衣服一样讲求独特设计，不希望出门看到对方佩戴同样款式首饰而感到尴尬。所以我们就在款式上做不同的尝试，也注重设计背后的故事，传递一种个人化的表达。”

经营模式正在转型，通过做网店和经营社交媒体接触年轻人，组建运营团队负责拍照、做创意。管理模式上，四年前引进RFID射频识别技术，借助科技提升点货效率。在这之前金店一直都是人工点货，为避免金饰晃眼查错数量，员工会用牙签一根根分开数点，费时费力。如今在金饰吊牌里植入芯片，一经扫描能点算清楚，屏幕上显示数量与柜台销售数字同步，库存清晰可见。

科技加持，安昌珠宝引进RFID扫码机器，盘点库存省时省力。（陈来福摄）

信用撑起金字招牌

做生意讲求诚信，金铺买卖更是如此，诚信是立住“金字招牌”的不二法门。早年新加坡经济不稳定，大家买金保值，然而肉眼无法鉴别黄金纯度，许多买家为此被奸商欺骗，买到不足金的首饰。为确保金饰业的公信力，在金钻珠宝商会及商家的倡议下，1980年设立新加坡贵金属验证局（Singapore Assay Office），并与标新局一同设立新加坡黄金纯度的标准。

据了解，冠病疫情下为对抗通货膨胀，不少民众选择卖金套现。新加坡贵金属验证局近期开放检验服务给公众，凡家中有金饰要典当，可以拿去检验局做纯度和成分报告，收费50元。

金属验证并非强制性，属于自愿行为，店家为确保金饰质量有保证，会主动联络验证局检验。经过检测的金饰包含三种印记标志，即金饰商标志、验证局的狮头印记和黄金纯度，一来保障消费者权益，确保凡经过检验的都是成分纯正，足斤足两的饰品，二来商家从源头进货经过检验后可放心售卖，借以提升新加坡的国际交易信誉和地位。

对于黄金金庄珠宝行老板贾治忠来说，确保黄金品质是经营的成功之道。“我们所售卖的每一样黄金饰品，都经过新加坡贵金属验证局验证，有质量保证，顾客买得安心，以后不仅能保值，需要的时候也可以随时卖出。”

黄金金庄珠宝行售卖的金饰都经新加坡贵金属验证局验证。（龙国雄摄）

打金师傅手艺难寻

打金手艺人才难求。（陈来福摄）

讲究黄金纯度的同时，打金师傅的手艺决定了金饰的美观与质感。1980年代黄金期，新加坡珠宝业蓬勃发展，彼时香港市场接近饱和，大批打金师傅从香港来本地发展，也把精湛手艺带到新马一带。如今本地打金师傅多已上年纪退休，本地年轻人因为这行辛苦赚得少，入行兴致不高，多是请外地人填补空缺。

打金师傅张益泰入行三十多年。（陈来福摄）

张益泰（55岁）入行三十多年，目前是安昌珠宝的打金师傅，主要负责修改尺寸、订做等。他介绍，其实很多人不知道打金的行当细分成不同手艺，并非一个人做所有步骤，做项链、镶石、雕花都是各司其职、各有专攻。“可以说是十分精细小众的行业，所以要找到做某一种手艺的师傅更难。”如今金铺数量少了，很多店家也不请打金师傅，有需要修改的订单直接寄回工厂，等待时间比较久。

来自马来西亚槟城的许珂菘（33岁）是难得的年轻一代，主要做药水洗金，又称为电金术。通常是首饰制作的最后一步，去除覆盖在金饰表面的氧化物，使其绽放光泽。学习配制药水并非易事，强酸性溶液如硫酸等操作不当后果不堪设想。

电金师许珂菘，为赚钱养家学手艺。（陈来福摄）

学徒时期许珂菘也受过伤，有一次因为调配比例不对，药水爆炸喷到脚，整只腿变紫。从小家里穷，许珂菘11岁就到金店拜师学艺，熬了七年每日端茶倒水，师傅才决定把手艺交给他。选择电金也是考虑到不会被机器取代，必须要人工完成，日后总能找到工作。问他坚持下来的理由，“赚钱啦，有钱就不会挨饿，家人能过上好日子。”

印度黄金文化加持

说起本地金铺行业，小印度一带的金店是独特的存在。“华人只有逢年过节、过大礼时买金，印度人任何时候只要有钱就买。他们传统里就有对黄金的热爱，认为金是最保值的东西”。大联金庄老板罗传秋说，他1972年入行，先是在小印度一带的金店打工，1980年代开了自己的店经营至今。

印度人非常钟爱黄金，在他们的风俗习惯中，打从诞生之日起，黄金就是陪伴日常的宝物。无论过年过节、庆生、结婚都少不了黄金。女生为了美观日常佩戴金项链、金手镯、金戒指，逢年过节或出席宗教仪式，更少不了佩戴金饰，以示隆重。

罗传秋介绍，在小印度做金店生意的早期主要以华人为主，后来本地和海外来的印度人络绎加入，目前印度人与华人商户的比例约五五开。竞争激烈，商户之间开始打价格战压低金价，希望薄利多销，让人感叹生意不好做。“相比之下熟客还是喜欢跟华人商户买东西，比较公道信誉好。”

华人买金喜欢福字、囍字或雅致的设计。印度人中意的款式则不同，多喜爱花卉动物、神像、宗教符号“唵”（om）等，兼具宗教色彩。也有印度回教徒或马来人买金，偏爱素净的款式。华人对于金的喜好一直改变，近年流行戴白金、玫瑰金，但印度人只信黄金，含量高、成分纯。

疫情笼罩的两年半里，罗传秋原以为生意会走下坡，没想到一解封人潮又涌进。“那时不能出国，人们有闲钱就拿来买金，生意旺到工厂都来不及赶工。印度人买金的能力比华人强，他们的观念是即便家里已经存了很多，还是要买来投资，孩子出嫁要给很多聘礼，总有一天用得上。”

在华人金铺步入传统行业，面临转型之际，开在小印度的金铺因为文化传统的加持，可谓是独树一帜的“常青树”，也因此成为我国金铺行业史上一道独具特色的风景线。

行话

24K／18K／916： K作为黄金纯度的计算单位，是克拉的缩写。加工黄金时为提高硬度，会熔合不同比例的银、铜等作为合金。市面上纯度最高的是24K金含金量99.99%，也就是人们常说的“足金”。18K指含金量75%的黄金，是比较理想的珠宝使用成色。916是指22K金，含金量91.6%。

K作为黄金纯度的计算单位，是克拉的缩写。加工黄金时为提高硬度，会熔合不同比例的银、铜等作为合金。市面上纯度最高的是24K金含金量99.99%，也就是人们常说的“足金”。18K指含金量75%的黄金，是比较理想的珠宝使用成色。916是指22K金，含金量91.6%。 车花： 在金饰上用车刀雕刻出花纹，或各种优美的线条和图案。

在金饰上用车刀雕刻出花纹，或各种优美的线条和图案。 镀金：利用电解原理将镀金金属和被镀金物体放在电极两段，接通直流电后，阳极金属会氧化失去电子，通过溶液分解后在阴极还原，并积聚在物体表层，完成镀金。电镀的主要用途是防止金属氧化、锈蚀或提升光泽度。

【本文首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。