经营金饰事业53年，黄金金庄珠宝行（Golden Watch Gold & Jewellery）老板贾治忠（83岁）相信，财富最大的价值不在拥有，而在分享。

从经营金饰生意，到推动义卖、设立慈善钱箱、再到资助教育与福利机构，他始终秉持一个信念：一个人的力量有限，但只要人人愿意付出一点善意，就能汇聚成改变社会的力量。

自认很幸运能得到上天眷顾，贾治忠表示他的事业发展一帆风顺。心存感恩的他，这些年来积极投入慈善工作，除了将私人珍藏品义卖筹善款，也与慈善团体合作，通过多种方式救济弱势群体。

“行善是喜舍与分享。有能力的人多承担一些社会责任，帮助有需要的人，整个社会才会更加和谐光明。”

从助老到育幼 让爱心代代传承

屈指一算，贾治忠热心公益已超过30年。1990年代开始，他便定期派发红包给牛车水及惹兰固哥一带的贫困长者。后来，他进一步推动更多慈善项目。收藏新马、中国纪念钞与特别号码钞票的他，也多次将珍藏品捐出义卖筹款。

贾治忠赞助出版儿童绘本《把爱藏起来》，希望借此让小朋友感受到爱的力量，学会爱家、爱国和爱民。（受访者提供）

此外，他还长期与众弘福利协会合作，资助义诊服务，并为独居长者提供施棺援助。除了帮助老人，贾治忠也不忘幼童的教育。2024年，他赞助新加坡华文教研中心出版儿童绘本《把爱藏起来》并赠送1250本给学前教育机构、华社自助理事会及国家图书馆。

贾治忠表示，孝悌是做人的根本，从孝敬父母、尊重和爱护兄弟姐妹做起，扩展至对朋友、社会以及国家的爱，这些观念需从小灌输培养，因此希望这本书能让小朋友感受到爱的力量，学会爱家、爱国、爱民。

唤各界善心 积百万善举

2006年，贾治忠从中国特别订制了四尊笑佛塑像，并获有关部门批准设立慈善钱箱。公众可自由投放善款，金额不限。

其中设于珍珠大厦的一尊笑佛，至今已累计筹得逾100万元善款。其余三尊则分别设于众弘善堂、珍珠坊及砂莪街。

这些善款目前捐赠给肾脏透析基金、基督安息日会老人之家、新加坡众弘善堂及万佛堂疗养院等机构。贾治忠希望未来有更多商家和机构加入，让更多慈善团体受惠。

“一个人的力量有限，但大家一起做，就能帮助更多人。”

诚信经营 半世纪不变

从1970年代经营钟表与名笔行，到80年代转型经营珠宝金饰，并成为瑞士PAMP和Argor-Heraeus品牌金块在新加坡的指定专售经销商，贾治忠认为，事业能够稳步发展数十年，最关键的两个字是——诚信。

行善是喜舍与分享。一个人的力量有限，大家共襄善举，帮助有需要的人，整个社会才会更加和谐光明。 —— 黄金金庄珠宝行老板贾治忠

“确保黄金品质，是经营成功之道。”为了让顾客买得安心，黄金金庄售卖的黄金首饰均送往新加坡贵金属验证局（Singapore Assay Office）检测。

虽然黄金验证并非强制要求，但贾治忠始终坚持这么做。经过检测的金饰，会附有金庄商标、验证局狮头印记及黄金纯度标志。

黄金金庄不少员工服务数十年，与贾治忠（左二）和妻儿一路同行，共同见证珠宝行的成长。

在他看来，这不仅保障消费者权益，也代表金庄愿意主动承担责任。“顾客信任你，你才能做得长久。”

视黄金为长远储蓄

近年国际局势动荡，加上通货膨胀压力增加，黄金价格不断攀升。不少顾客选择购买黄金保值，而贾治忠对此十分认同。

他认为，自古以来，黄金便是财富储存的重要工具。“无论有没有通胀，黄金长期来看都具保值作用。”因此，他常鼓励顾客把购买黄金视为长期储蓄的一部分。

“希望大家为自己未来打算，也为下一代留下保障。”

不强求子承父业

许多家族企业都会面对接班问题。对此，贾治忠与太太黄宏水抱持开放态度。他们育有两名儿子。长子是一名律师；次子贾仁瑄则跟随父亲学习经营金饰生意多年，现已成为他的得力助手。

不过，贾治忠并不强求孩子接班。“做这一行不容易。”他说，从采购到销售，都必须掌握黄金价格走势、市场需求以及设计潮流，同时还要管理库存与账目。

因此，他希望儿子按照自己的兴趣与能力作出选择。他语重心长地说：“人生是他们自己的。”

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。