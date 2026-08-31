初夏时节，驱车深入法国南部。一路上，古镇石桥、蔚蓝海岸、葡萄酒庄、薰衣草田……熟悉的南法风景不断映入眼帘。然而，走得越深，越会发现南法不只有浪漫柔美的一面，也有厚重质朴的气质。山石、湖水、田野、石屋，以及当地人的生活点滴，共同展现出这片土地沉静而鲜明的性格。

阿维尼翁：走进石墙里的历史

阿维尼翁（Avignon）是南法重要的历史城市。走出火车站，烈日下的古城墙泛着暗黄色。城内建筑与城墙色调相近，风格朴实，沿着错落的巷弄有序分布。巷道纵横交错，脚步也不由得慢了下来。

不经意间，前方突现一堵耸天的冷峻石壁。沿着窄道蜿蜒前行约50米，视野豁然开朗，抵达了古城的核心——教皇宫广场。

教皇宫位于广场东侧，这座欧洲最大的哥特式堡垒巍然耸立，仿佛一块嵌进时间里的巨石。14世纪时，曾有七位教皇在此生活与统治，使阿维尼翁成为著名的“教皇城”（City of Popes）。 步入这座简约而雄伟的宫殿，能感受到信仰与权力的肃穆。

教皇宫北侧的圣母大教堂（Cathédrale Notre‑Dame des Doms）有两尊相互呼应的雕像。一尊是立于高台的耶稣受难像，展现出苦难与坚定；另一尊则是塔楼顶端金光闪耀的圣母，向着世间伸出悲悯之手。

站在广场中央仰望，苦难与慈爱、凡尘与神界在仰合之间彼此呼应。 阿维尼翁的美带有体积与密度，是历史在巷角、塔尖与树梢传来的悠远回声。

阿维尼翁断桥（圣贝内泽桥，Pont Saint-Bénezet）与教皇宫、古城中心同列世界遗产。（丁威摄）

阿维尼翁圣母大教堂前的耶稣像与钟楼顶端的圣母像，是教皇宫广场最醒目的焦点。（丁威摄）

阿维尼翁城内壁画随处可见，与古老街巷相映成趣。（丁威摄）

断桥、壁画、繁花、梧桐……阿维尼翁的美，不仅藏于细节，它还有着厚重的存在感。建筑与雕塑串起信仰与历史，站在其中，人会不自觉放低声音。沉淀多年的历史痕迹，仿佛仍留在巷角、壁缝、塔尖与树梢之间，诉说着古城往事。

马赛：海风吹出的城市性格

从阿维尼翁驱车约一个半小时，即可抵达马赛（Marseille）。高速公路上车辆往来有序，超车后迅速驶回慢车道的默契随处可见。许多车辆后方挂着脚踏车、旅行拖斗或小游艇，显出对生活本真的追求。

随着巨大的MARSEILLE标志牌掠过，海岸线和地中海的蓝色逐渐出现在视野中。海风夹杂着盐分，日复一日地雕琢出城市的粗粝轮廓。街道布局随性，涂鸦不加修饰，在混乱中透着一种诚实的反叛感。

马赛西南尽头的古德港风景优美，白色小艇密密停泊，恬然如玩累的孩子。（丁威摄）

马赛鱼汤（Bouillabaisse）汇聚鱼虾、贝类与香料，鲜美浓郁，是经典地中海风味。（丁威摄）

傍晚来到古德港（Port des Goudes），夕阳将海面染成橘红色。岸边餐厅飘来马赛鱼汤的香气，海面波光闪动，红日缓缓沉入海中，丘陵上的房屋也在暮色中一层层显现。咸咸的海风、海浪声与眼前的暮色，组成了属于马赛的傍晚。

省道D952：峡谷之间的壮阔风景

冰川融水形成的河流，经过长期侵蚀，在普罗旺斯中部的石灰岩高原上切割出深达700米的凡尔登大峡谷（Gorges du Verdon）。沿着省道D952游览是绝佳选择。公路在河谷与崖顶间跃升，沿途的观景台宛如五线谱上的音符，将自然奇迹与人类意志谱写成曲。

蒙斯蒂—圣玛丽村依山而建，两峰之间的小亮点，便是传说中的神奇星星。（丁威摄）

悬崖隘口处的蒙斯蒂－圣玛丽（Moustiers-Sainte-Marie）村庄庄重而安静，两侧峭壁高耸，中间悬挂着一颗传说是一名中世纪骑士，为了许愿而留下的金色星星。

沿着石阶向上，可以俯瞰深涧石桥与远方的大峡谷。村内房屋依山而建，稳固如磐石。

圣十字湖承接凡尔登大峡谷尾端河水，汇成一片诗意澄蓝。（丁威摄）

离开此地转入D957公路，圣十字湖（Lac de Sainte-Croix）呈现眼前。这座人工湖静静托起大峡谷的尾部，将奔腾的河水汇聚成澄蓝湖面，发出温柔的回响。

戈尔德：依山而建的石头小镇

戈尔德（Gordes）坐落在吕贝隆山脉（The Luberon）的陡坡上。整座小镇依山势而建，由片石垒筑的房屋从半山腰一路延伸至山巅的罗马式教堂。

墙面呈现蜜与杏仁般的色调，在烈日下闪烁着金属般的光泽。整座村镇仿佛在空中微微浮动，充满灵气。

戈尔德镇就地取材、依山而生，片石无多余修饰，却以精妙比例勾勒出简朴诗意。（丁威摄）

这里的建筑就地取材，依山而生。石块之间没有多余的修饰，却因比例精妙而形成充满诗意的线条。作为一处可以躲避尘世惊扰的居所，每一块石头似乎都在诉说着古老的传说。

南法：历史与生活交织

阿尔勒斗兽场以冷峻精准的结构，营造出摄人心魄的凌厉气势。（丁威摄）

穿行在南法，许多壮丽景观令人难忘。加尔水道桥（Pont du Gard）跨越山谷，流淌着古罗马的技艺与雄心；阿尔勒斗兽场（Arènes d’Arles）则凭借冷峻精准的结构，散发出凌厉的气势。

向西行至图卢兹（Toulouse），雅各宾修道院（Les Jacobins）的棕榈树形柱廊撑起哥特式穹顶，让人思绪澄明。

卡尔卡松一带盛行白眉豆炖肉，大块鸭腿与香肠浸在浓稠豆酱中。（丁威摄）

这里的饮食同样充满张力。卡尔卡松及周边地区的白眉豆炖肉（cassoulet），鸭腿与香肠沉浸在浓稠豆酱中，这是对肠胃最诚恳的慰藉。阿维尼翁的慢炖牛肉、尼姆的小咸派（Petit pâté Nîmois），以及随处可见的路边小店，都体现了此地对重口味的偏爱。

南法的美并不只有雄阔与粗犷，也保有熟悉的浪漫与热情。紫色薰衣草田、蔚蓝地中海，以及长期吸引艺术家的光影，共同构成这片土地丰富而多面的风景。

*此文改写自2025年9月刊登在联合早报的贴近南法低声部——雄浑壮美

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