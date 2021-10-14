别乱丢！那是电子垃圾

打印机、电脑、手机甚至小至电池和灯泡等，若要丢弃，你知道该如何处理吗？

国家环境局日前宣布，6月份起将陆续在全岛各地增加300个电子垃圾回收箱，主要集中在购物中心、民众俱乐部和超市等，方便民众回收电子垃圾。

何为电子垃圾？为何要回收？

电子垃圾是被弃用的电子产品，包括任何以电源发电（电池也算！）的器材。普遍的电子垃圾分为三大类：

通讯器材： 电脑、手提电脑、手机、键盘、屏幕等

家电：电视机、电冰箱、冷气机、吸尘机等

其他如：电池、电池驱动玩具、电动运动器材等

多数的电子产品都是金属和塑料制成，但是多半零件内都含有重金属和不当处理会导致环境污染的物质，所以妥善处理电子垃圾至关重要。

电子垃圾回收后如何处理？

你知道吗，本地每年制造约6万吨电子垃圾，数据相等于每个新加坡人每年丢弃70台手机。新加坡如今对电子垃圾的处理属于分类后送到垃圾埋置场埋置，但如何能降低日益激增的电子垃圾呢？

新加坡科技工商协会和社会企业永续生活研究所日前联手，通过名为电子复苏坊的计划，教导公众以维修和再利用等方式，延续电子产品的寿命。

根据报道，为配合11月的“清洁与绿化新加坡”，电子复苏坊将举办#E- WASTENOMORE挑战，邀请公众将废弃电器或损坏电器升级再造，最独具匠心的20个原创作品将于淡滨尼天地展出，并可赢得高达1000元的奖金。

电子复苏坊也将于11月和12月在淡滨尼天地设立实体的维修站，针对信息与通信电器的维修，以及拆解无法维修的电子产品，传授技能和知识。

设立在全岛各地的电子垃圾回收箱。（档案照）

EPR? ERP? 傻傻分不清楚

电子垃圾也有自己的ERP？

不不，别看错了，是EPR（Extended Producer Responsibility）“制造商延伸责任”。

根据报道，新加坡今年7月份起正式实行全国电子和电气废物管理系统，主要目的是规定大型电器制造商和进口商负起制造商延伸责任，出资让受政府委托的业者回收和再循环商家的电子产品。

在这个制度下，共有约200个商家受到管制。他们售出的产品占了本地市场九成的份额，所以责任重大。

除了上文提到的回收箱，公众也可通过其他管道回收电子垃圾，如：住宅区的回收活动、付费上门回收服务，还有商家们有义务在送货上门时把旧的同类产品收走。

也就是说，以往公众也许会付额外“小费”请人将欲丢弃电器搬走丢弃，如今这是商家送货后有义务进行的服务。

一些商家如丰城Gain City也成立自己的回收中心，除了回收电子垃圾，也帮忙进行分类处理。例如，作为新加坡最大的冷气机经销商，他们每个月可回收高达100吨的冷气机相关电子垃圾。他们会将废弃冷气机“肢解”，将当中如铜、铝、铁、塑料和压缩机中的有害气体分类处理，以免造成环境污染。

冷气机的零件在妥当处理后才可进行回收。（照片/Gain City 提供）

新加坡还有哪些地方可回收电子垃圾？哪些地点能以旧电器换现金？以下国家环境局网站的地图可供你参考！