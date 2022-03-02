准备好这些 居家康复不用慌

你有没有试过，那种既“期待”又害怕受伤害的感觉？15分钟仿佛天长地久，等待变成了煎熬。

说的不是爱情，而是最近大家见到或许不会太惊讶的“两条线”——确诊冠病。

当ART检测仪显示阳性，除非身体出现严重症状，否则居家康复为既定模式。随着奥密克戎（Omicron）社区病例持续上升，为了避免“中招”时才着急地张罗必需品，建议大家准备“居家康复包”，就跟急救箱未雨绸缪的原理一样。

新加坡总理夫人何晶日前在面簿发文分享“居家康复包”的概念，一起来了解这个康复包应该包含的东西有哪些：

（1）脉搏血氧仪（Oximeter）

使用血氧仪前，应确保手暖、放松。（档案照片）

奥密克戎的传播力更强，但症状较轻微或无症状。即便如此，当无症状者的肺部受损，氧气水平下降至危险水平，患者并不会感觉身体不适。

有了脉搏血氧仪，就能用它来测量血氧含量。一旦发现血氧含量的读数低于90%，也就是危险水平就得马上就医。一个人的血氧若在90%至94%，属于较低水平，可能须补充氧气，可寻求医生意见。

使用血氧仪前，应确保手暖、放松。将它握在胸前，低于心脏的位置，再将右手的中指放在血氧仪至少60秒。测量时， 手指应保持平稳，避免移动、颤抖。

（2）体温计

记得每次使用同一个温度计量体温。（图/Pixabay）

顾名思义，体温计是用来量体温，能测看有没有发烧。成人在发烧时，身体往往有感并懂得照料自己，但幼童或老年人未必能将感受清楚表达出来。因此，温度计尤其适用这两种群体。

身体感到不适时，若自己或帮家人量体温，记得每次使用同一个温度计，并在同一个身体部位测量温度。量体温时还应该注意些什么？

（3）医用外科口罩 和 （4）ART检测仪

居家康复必备医用外科口罩（左）和ART检测仪。（档案照片）

何晶在面簿贴文里建议，医用外科口罩可准备含5、10或15个的包装，ART检测仪则可准备3或5个包装。

如果你的ART检测呈阳，而且症状轻微或无症状，无须到到全科诊所或急诊部求医，也无须向卫生部通报病情。检测呈阳后可在家中自我隔离72小时，期间记得别外出。72小时之后，再进行一次ART检测，若检测呈阴，就可结束隔离；若检测呈阳，继续每天进行ART检测，直到结果呈阴，或直到第7天（完成疫苗接种者／12岁以下孩童）或第14天（未接种者／未完成接种者），便可结束隔离。

（5）止痛药/退烧药

若出现发烧的情况，和服用退烧或止痛药。（图/Pixabay）

国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔·弗斯尔（Dale Fisher）日前接受《联合早报》访问时指出，对大多数病患来说，感染冠病同轻度感冒相似，只要通过休息、补充水分，以及服用扑热息痛（paracetamol）便能康复。

“如果病情恶化或出现气喘、胸痛、晕眩等症状，才须去求医并接受进一步检测，尤其是年长、患有其他疾病或未接种者。”

（6）含PVP-I漱口液或喉咙喷雾

淡马锡基金会早前派发的PVP-I漱口液。（图/淡马锡基金会网站）

含有1%的聚维酮碘（Povidone-iodine，简称PVP-I）的漱口液或喉咙喷雾，能对抗多种细菌，包括导致喉咙痛的病菌。如果感觉喉咙不适，可每天使用2至4次。

必须注意的是，孕妇或正在哺乳的母亲、6岁以下儿童、有甲状腺或其他健康状况者，不应使用此类产品。

若没有含PVP-I的漱口液或喉咙喷雾，也可以用其他漱口液或喉咙喷雾代替。后者对抗病毒的作用虽然不及PVP-I版本，但或可帮助舒缓喉咙不适。

（7）润喉糖

润喉糖有助于舒缓喉咙不适。（档案照片）

无论是无糖或含糖、有无药性，或含草本成分的润喉糖，都有助于舒缓喉咙不适甚至是咳嗽的情况。

（8）蜂蜜水等家传“偏方”

蜂蜜水有助于让发炎的喉咙感觉更舒服。（图/Pixabay）

还记得家里有人感冒时，妈妈总是有办法，让家人感觉舒服一些？像喝蜂蜜水、吃炖雪梨、用盐水漱口、用精油或Vicks舒缓鼻塞等……有没有效见仁见智，如果你认为对你有帮助，不妨把相关产品放进康复包内。