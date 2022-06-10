【潮什么】跟上潮流！席卷本地的Tufting究竟是什么？

新节目《潮什么》开播，每周五带你去发掘及体验本地最新的潮流、文化、美食以及一切新奇好玩的事物，保证你周末绝对不无聊！

zaobao.sg推出全新的视频系列——《潮什么》，记者王昀诗将带领大家追赶潮流的脚步，发掘一切好玩、好吃、好看的新事物。

首集节目将为大家介绍“Tufting”，这可是今年年轻人最夯活动之一。

搜索“Tufting”，单是在IG上，与之相关的话题就已有超过20万的讨论，TikTok上则随处可见超过百万浏览量的视频。众多明星、潮牌、博主、网红也都体验过，并通过社交媒体大晒自己的作品。

Tufting究竟是什么？

Tufting从去年起席卷全球，许多年轻人纷纷在社交媒体如IG、TikTok上晒出自己的作品（取自IG）。

“Tufting”（中译：簇绒，cù róng）是一种透过戳刺动作，让线以固定的节奏快速地穿过画布的编制方法。其实这种编制方法并不新颖，甚至可以追溯自1895年的古老欧洲，常见于传统地毯工艺。

因疫情的缘故，欧美一带的艺术家和手工博主被困在家里。为了打发时间开始尝试Tufting手工。他们期间晒出自己“Tufting”疗愈的过程以及色彩鲜明的成品，让这项工艺突然在年轻人中流行开来。Tufting之后便陆续传到亚洲韩国、中国等国家。本地也开始有“Tufting”体验馆的踪影。

记者亲身体验，看看究竟是否如传闻般的疗愈好玩？

老板们都是Z世代

BoKkAna’S Club Tufting工作坊由4名Z世代女生开设，图为老板之一的史文博。

坐落于武吉士附近的BoKkAna’S Club由4名Z世代女孩共同经营。创办人之一史文博（24岁）受访时表示，自己当初在小红书看到Tufting的帖子，感觉很好玩也不会亏钱，刚从理工学院毕业的她禁不住想要自己尝试创业。

与同学兼好友们提及后，4人便火急火燎地展开市场调研、做出一份正经的商业计划书，向父母们征求投资基金，最后顺利开成这一间主打Tufting的工作坊。

Tufting似乎好上手，BoKkAna'S Club创办人是在约开店一星期前才开始动手制作。

开店前4人都没有Tufting的经验。“我们都是等那把枪到了之后，才开始学的。因为我们的货是大概在开业前的一个星期到的，然后我们每天打一些样板出来，从一开始枪坏了修零件，如何打洞画布才不会破等等，都是一点一点摸索过来的，后来一个星期后就变成专家了。” 为了节省资金，整个店里的装横及粉刷都是由他们亲手包办的。对初次创业的他们来说，意义非凡。

好友一起开店，难道不会怕发生矛盾或冲突吗？史文博笑说一开始大家都有许多想法，所以不断地“争论不休”。为了避免吵完后没有结论，4人便采取分工合作的模式，像是有人负责接待客人、有人则负责网站的设立及运作，而她自己则选择负责进货和点单方面的事宜，“这样一来大家就不会打架了”。

记者体验：Tufting并没有想象中那么容易

记者挑战了最小尺寸的画布，共耗费约2小时半完成。

由于是第一次打Tufting，我选则50x50最小尺寸的来挑战，并且还特地要求店员帮我把图案画小一点，共花费约2个半小时才完成。

Tufting看似容易，实则非常考验臂力。一把普通簇绒枪的重量有5斤多，连续举上几个小时，如果你跟我一样平时没有相关锻炼手臂，确实有点吃不消。

另外，虽然打出毛线的动作重复性极强，但仍然需要蛮大的力气去推动画布，才能打出正确的条纹，不然只能够拔掉重来。

不过花费大约一个小时上手后，就较为轻松，让参与者在“突突”声中，放下杂念，专注于眼前的创作上，缓解焦虑，难怪深受年轻人的喜爱。

BoKkAna's Club