【潮什么】与“NFT之王”共舞？本地NFT展览有什么看头

周杰伦旗下的Phantaci潮牌及娱乐平台Ezek，联手推出Phanta Bear NFT系列，在短短40分钟通过售卖卡通熊数码图案，狂赚加密货币近于2千万新币的价值。

前阵子新加坡网红Irene Zhao，也通过将自己的照片变成NFT，10天爆火赚了近800万新币价值的加密货币。快速崛起的NFT到底是什么？

第二集的《潮什么》要带大家走进NFT的世界，随“NFT小白”的记者王昀诗突击本地互动性NFT展览——Metajam Asia，走访看看究竟有什么好玩的事物，以及一同和火遍全球的“NFT之王”跳舞！

NFT是什么？

NFT英文称之为Non-Fungible Tokens，即“非同质化代币”,每个代币代表一个独特的数码资料 ，不可替换。

作为虚拟资产，NFT文件本身是可以无限复制的，但其代币上传到区块链中有数据可以追踪，并为买家提供所有权证明。

目前NFT的交易主要透过加密代币以太坊（Ethereum）来进行支付，收藏家看到心仪的NFT可以自由出价竞标，每一笔竞标、转手纪录都会被区块链纪录下来，有些创作者也会加赠实体的印刷作品给藏家，或者举办买家专属的活动，为虚拟的NFT增添附加价值。

本地NFT互动性展览

这集的《潮什么》将带领大家走进本地最大的NFT展览——Metajam Asia。 展览共分成7个区域，展出超过10000件展览品，除了能通过互动性方式理解NFT概念为何之外，还可以动手制作自己的NFT，并且观赏各式各样形式的NFT——其中包括视频、游戏、服饰、酒瓶等等。

对NFT以及加密代币感兴趣的公众，还可以在展览里参加不定时举办的讲座，加深自己在这领域的专业知识。

入展需付费，每人$18元，无限入场每人$45元，展览将持续至7月31日，感兴趣的公众别错过！

Metajam Asia

Tekka Place Annex Building #01-51

即日至7月31日

入场费每人$18，可提前上网订票

NFT之王？

目前的“NFT之王”当属无聊猿游艇俱乐部（Bored Ape Yacht Club，简称BAYC），它是10000只使用生成艺术创作的独特卡通猿集合，去年4月开卖时销售一空，每幅售价相当于新币250元。想拥有“猿猴”，目前只能通过OpenSea二手交易市场购入，最便宜的一副也已经被炒至十几万新币，总交易额更是超过了1.4亿新币。

无聊猿游艇俱乐部（Bored Ape Yacht Club）被俗称“NFT之王”（截图自OpenSea拍卖市场）。

在短短的一年内火到横跨艺术、时尚、文娱、餐饮等领域的BAYC，除了有星贾斯汀·比伯（Justin Bieber）、麦当娜（Madonna）、NBA球星马克·库班（Mark Cuban）等众多名人粉丝之外，更推出自己的加密代币Apecoin供人交易，让NFT从一个相对冷门的事物发展成了流行文化现象。

Justin Bieber及其无聊猿游艇俱乐部NFT（取自IG）。

麦当娜及她所购买的无聊猿游艇俱乐部NFT（取自IG）。

NFT为什么那么火？除了本身的独特性，更是因为它彰显了拥有者的社会地位。

像BAYC里有个仅会员可见的专属空间“BAYC Bathroom”，唯有该NFT系列持有者才可以进入。Bathroom提供的不仅仅是一个社区涂鸦板，除了Yuga Labs和BAYC社区创建者举办的其他活动之外，Bathroom在一定程度上形成了会员专属的隐形联系。

《潮什么》每周五播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

下集预告：全世界最贵的玩具——潮玩！还没看上一集的《潮什么》介绍目前流行的Tufting？点击看这里。