【一点就懂】南非也有肉干？而且还是新加坡制造！

网络资讯五花八门，看似懂但又仿佛懂得不够多？zaobao.sg新节目《一点就懂》，通过“懂懂”这个人物，带你去多看一点，认识身边人事物背后的隐藏知识！

你知道农历新年大家最爱的肉干，在南非竟然有“远房亲戚”吗？

新节目《一点就懂》每逢星期一播出。在第一集节目中，懂懂要带你去认识一种在南非盛行的肉干。它跟我们熟悉的肉干一样，一般当做零嘴来吃，而且不局限于过年过节，是当地人的日常小吃。

南非肉干又称“biltong”，在荷兰文里是肉条的意思。（林国明摄）

南非肉干又称“biltong”。“Biltong”一字源自荷兰文，“bil”指的是肉，“tong”是条的意思，加在一起是肉条的意思。

想品尝南非肉干，可不必大老远飞到南非去。在新加坡就能尝到南非肉干，而且还是本地制造！

位于如切路的Baggie's Butcher & Deli，相信是新加坡唯一售卖自家腌制南非肉干的地方。创办人Mark Turner生长于南非，约6年前来到新加坡后，因为女友想吃南非肉干，所以开始研究和腌制biltong。

Baggie's腌制的南非肉干主要分成4种口味，包括图中的辣味。（取自Baggie's官网）

南非肉干常被人拿来跟美国的肉干jerky做比较。Mark Turner解释说，两者最大的不同在于南非肉干在制作时完全没有加热的步骤，因此吃起来比美国肉干软和湿润。

想了解南非肉干究竟怎么制作、它为什么是古时代荷兰人的航海必备吗？答案全在第一集的《一点就懂》！

Baggie's Butcher & Deli