【潮什么】玩具炒到600万新币 潮玩圈究竟有多疯狂？

前阵子来新加坡展出的KAWS，在本地掀起一股不小的旋风。你知道KAWS原本是个潮玩品牌吗？究竟潮玩是什么？第三集的《潮什么》要带大家走进潮玩的世界！

有人说玩“潮玩”是投资，有些人则笑它是年轻人所缴付的“智商税”。到底潮玩的价格为何那么贵？它又有什么特别的呢？如果买的话要怎么鉴定才能避免买到假货？

记者购买的潮玩竟被潮玩达人Shawn评为“高风险”。那她所买的Bearbrick究竟是真是假？随这集的《潮什么》一同去看看吧！

世界上最大只的Bearbrick去年来到本地商场展出（王昀诗摄）。

“潮玩”不等同于“玩具”

潮玩，意指潮流玩具，英文称之为Art Toys或Designer Toys。它是由艺术家和设计师创造的玩具和收藏品，与小孩的玩具不同，潮玩通常被认为是15岁以上的成人的收藏品，具有艺术品的收藏属性。

由于潮玩大多数是小众收藏品，又受到了工艺、数量等限制，也因此造成了其较高的售价。近年来有越来越多人加入收藏潮玩的行列，有些人便将这现象看作为投资商机，掀起一股“炒娃”风，热门的潮玩在二手市场往往被炒至天价。

目前潮玩界最红的两大IP当属KAWS和Bearbrick。其中KAWS在2018年时和迪奥（Dior）联名发行的限量毛绒公仔，就曾在拍卖网站上被炒出近600万新币的天价。

Dior联名KAWS推出限量公仔(取自Dior IG）。

Bearbrick于2006年与香奈儿（Chanel）联名推出的熊是由“老佛爷”Karl Lagerfeld亲自设计，仅制作了1,000个，后来也被炒至30万新币，目前仍是“一熊难求”。

Bearbrick x Chanel联名款（取自Sotheby's拍卖网站）。

潮玩为何那么火？

潮玩之所以能红遍大江南北，最大原因是因为它与艺术家或流行品牌合作，推出限量版。

另外，众多明星如权志龙、黄子韬、林俊杰、罗志祥等等也都是潮玩的忠实粉丝，导致潮玩圈越来越火，价格也跟着水涨船高。

许多明星都是潮玩收藏家（取自艺人的IG和微博）。

Bearbrick的由来

Bearbrick由日本公司Medicom Toys出产（取自官方IG）。

Bearbrick（又名Be@rbrick、积木熊）由日本的Medicom Toy公司研发出产，是公司创办者赤司龙彦（Akashi Tatsuhiko）于2001年设计而成。

当年，世界角色大会于东京举行，主办方想设计一款玩具，作为参加展览的谢礼，于是便找上赤司龙彦合作，要求他在短时间内提供多达数百个的数量。

这是世上第一只Be@rbrick，于2001年出产（取自Medicom网站）。

早期的Medicom畅销的创作之一便是Kubrick，它是一个以著名电影制作人 Stanley Kubrick命名的乐高类人物模型。2000年刚庆祝泰迪熊毛绒玩具的100周年，赤司龙彦便突发奇想将熊头放在Kubrick身上，第一款Bearbrick便于2001年5月27日诞生了。

图左为长得像乐高人形的Kubrick，右为Bearbrick（取自Medicom网站）。

Bearbrick有诸多尺寸，但一般较常见的分为100%、400%以及1000%。

Bearbrick拥有诸多尺寸（取自网络）。

潮玩达人：兴趣演变成商机

Shawn把兴趣发展成事业，于Orchard Central开设了Sugoi Collection潮玩店。

Shawn（33岁）从2010年便开始收集Bearbrick。当初是由于自己喜爱的品牌与Bearbrick合作才导致他“入坑”，随后便一发不可收拾。后来因疫情导致越来越多人开始购买潮玩，他便决定于2021年在乌节路Orchard Central商场开设实体店——Sugoi Collection。

店里拥有各式各样的潮玩，然而Shawn最得意的收藏品之一，就是一只400%的电镀熊。原来他手里那一只“银色财神”，由新加坡设计师Jahan Loh所设计，据说是唯一一只由新加坡设计师设计的Bearbrick。

Shawn最得意的收藏品之一便是由新加坡设计师Jahan Loh设计的“银色财神”。

此外，Shawn的熊以及熊盒都有设计师的亲笔签名及留言，意义非凡，算得上是他的“镇店之宝”。

店里除了售卖各式各样的潮玩之外，还提供免费的鉴定服务。记者便带上自己从二手市场“淘”到的熊去店里鉴定，究竟结果如何呢？自己购买Bearbrick的时候要看哪里可以避免踩雷？点击视频观看吧！

鉴定Bearbrick需要注意什么？

《潮什么》每周五播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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