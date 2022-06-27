【一点就懂】谁说视障人士不能当专业厨师？

Fortitude Culina厨师在快闪活动中呈现的Nasi Ulam香草饭配仁当鸡。（Fortitude Culina提供）

一出生就有视觉障碍的Ernawati，在机缘巧合下成为厨师。（视频截图/林国明摄）

网络资讯五花八门，看似懂但又仿佛懂得不够多？zaobao.sg新节目《一点就懂》，通过“懂懂”这个人物，带你去多看一点，认识身边人事物背后的隐藏知识！

切把菜、煎个蛋、煮个面……这些看似简单不过的厨房技能，对许多人而言，或许根本不算什么。但对视障人士而言，这是让他们走向自立的生活技能。

Ernawati一出生就有视觉障碍，因此在成长的过程中，她的母亲会教她各种各样的料理技巧，为的就是让她长大后能自立。她万万也没想到，这些生活技能，有一天会成为她谋生的工具——她在34岁那天，成为厨师。

Ernawati目前任职于社会企业Fortitude Culina。除了她，这个即将开业的咖啡馆，还聘请了另一名视障厨师萧朝荣。

“一点就懂”系列每逢周一播出。在本集节目中，懂懂要带你走进由视障人士掌厨的专业厨房瞧一瞧。

Fortitude Culina创办人姚青山坦言，厨房在全面运作的时候，可说是危险的工作场所。像厨师可能被刀子切伤，或是在烹煮时被水烫伤、被热锅烧伤、被热油溅伤等。因此，为了让视障厨师的工作环境更安全，姚青山在规划厨房时下了一番功夫。

视障厨师在厨房里工作，要特别小心热油。（图/Pixabay）

想了解Fortitude Culina的厨房推行了什么改变，让视障厨师安心下厨，点击收看视频，跟随懂懂一起走进这个特别的厨房吧。

Fortitude Culina的两位厨师Ernawati和萧朝荣。（Fortitude Culina提供）

Fortitude Culina将在2022年7月底之前开幕。欲了解咖啡馆的最新动态，可关注其Instagram或面簿。该咖啡馆正在收集公众的传统菜食谱，有兴趣分享的话，可透过社媒联络负责人。