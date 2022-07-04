【一点就懂】遇到蜜蜂千万别挥手！

遇到蜜蜂时，你会怎么做？是不自觉地逃跑，或挥手赶蜂？其实，这两种行为都是遇蜂时的大忌，尤其是后者，更可能招惹蜜蜂蛰！

新加坡养蜂人陈梽勇指出，人们会害怕蜜蜂，是因为对它不了解，以为蜜蜂会随便攻击人。他在受访时打破了许多人对蜜蜂的误解——蜜蜂其实是温驯的昆虫。“它们在遭受惊吓或者骚扰时，才会为了防卫自己而做出一些攻击性的动作。”

想知道对蜜蜂挥手为什么会适得其反？在外遇到蜜蜂，或在住宅区发现蜂巢应该怎么做？点击收看《一点就懂》第三集，跟这位蜜蜂达人学两招！

陈梽勇：人们会害怕蜜蜂，是因为对它不了解。（林泽锐摄）

蜜蜂若绝种 超市一半蔬果或消失

只要进一步了解蜜蜂，你或许会对它改观。

蜜蜂不只提供蜂蜜，也对我们的桌上佳肴有直接和间接的影响。美国连锁超市集团Whole Foods在2013年释出一组照片，告诉消费者如果蜜蜂绝种，超市里有一半的蔬果会消失。这包括苹果、芒果、蜜瓜、洋葱、黄瓜、茄子、西兰花等。

美国超市Whole Foods的照片显示，如果蜜蜂绝种，超市里有一半的蔬果会消失。（图/Whole Foods新闻稿）

联合国粮食及农业组织（FAO）的资料显示，全球近75%的农作物在一定程度上依赖花粉传播者繁殖生长，而蜜蜂是自然界中很重要的花粉传播者。

然而，全球蜜蜂数量正在锐减。这主要基于人类活动的影响，如土地用途和土地结构的改变、过量使用农业化学物如杀虫剂、单一作物种植（mono-cropping），以及气候变化导致的高温情况等。有意了解蜜蜂对环境的影响，可浏览联合国相关网站。

陈梽勇经营Nutrinest公司，为个人和企业提供蜂窝移除服务，并举办蜜蜂保育活动。有兴趣了解更多，可浏览该公司网站。